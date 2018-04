Gereformeerd Skylge: van sappelen tot succes

Jan Auke Brink

De geschiedenis van gereformeerden op Terschelling kent veel wendingen, vol geldgebrek en ruzies. Maar ze volhardden, en kregen voet aan de grond op het Waddeneiland.

Aan de muur van de woonkamer van Arjen Bakker in Menaam hangt een kaart van Terschelling. Op die kaart staan scheepswrakken rond het eiland aangegeven. Journalist en schrijver Bakker is een echte eilander. ,,Ik ben er geboren en getogen. Mijn ouders wonen er nog.”

Nu heeft hij de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken op het eiland beschreven. Het boek Steken wij af naar dieper water wordt vanavond gepresenteerd in kerk ET-10 in Midsland-Noord. Bakker spreekt met zichtbare liefde over zijn kerk. ,,Ik ben in de gereformeerde kerk op West gedoopt. Ik heb er catechisatie gevolgd, en ik ben er naar gespreksgroepen geweest. Ik kom er nog graag.”

Voor het onderzoek werkte hij samen met Jan de Ruiter, die de notulen van de kerkenraadsvergaderingen uitploos. Bakker legt uit hoe het geloofsleven in de negentiende eeuw er uitzag: ,,De Hervormde Kerk had in zo’n gesloten eilandsamenleving een grote rol. Boeren pachtten hun land van de kerk, doop vond plaats in de kerk en de begraafplaats was rondom de kerk. De kerk kreeg zo vooral de rol van een nutsvoorziening. Maar de rol van het geloof werd marginaal.”

Afgesplitst

Op het vasteland durfden mensen al uit de Hervormde Kerk te treden. Eerst met de afscheiding van 1834, en later nog een keer met de doleantie van 1886. Tegen het einde van de negentiende eeuw hadden zo’n zevenhonderd gemeenten met samen 370.000 leden zich afgesplitst van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1892 gingen zij samen verder als de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het was voor eilanders een grote stap om de Nederlandse Hervormde Kerk te verlaten, omdat die kerk zo verweven was met het sociale leven op het eiland. Maar in 1878 kwam ds. Cornelis Anes Kuijper uit de Haarlemmermeer terug naar zijn geboorte-eiland. Hij begon ‘om Oost’ te evangeliseren, vooral omdat er ook baptisten uit Franeker actief waren om Terschellingers uit de Hervormde Kerk los te weken. Dat was Kuijper een doorn in het oog.

Kuijper kreeg voorzichtig de eerste Terschellingers met zich mee, onder meer zijn eigen familie. Gestimuleerd door dit pionierswerk zette de classis Franeker het zendingswerk voort. In 1884 liet de classis in Midsland een kerkje bouwen, officieel een evangelisatiespost van de classis.

Eerste stappen

Het waren voorzichtige eerste stappen. Deze gereformeerden trokken niet luid evangeliserend over Terschelling. ,,Het zou ook niet verstandig zijn van huis naar huis te gaan. Ze wilden de andere eilanders nieuwsgierig maken naar de Gereformeerde Kerk door het goede voorbeeld te geven. Als de hervormde dominee op het vasteland was, kwamen er hervormde kerkgangers stiekem naar de gereformeerde dienst in Midsland, om eens te kijken. Een lerend ouderling noemde hen ‘Nicodemusen’, naar de farizeeër en lid van het Sanhedrin die destijds alleen ’s nachts met Jezus durfde te spreken.”

Deze vroege gereformeerden betaalden een prijs voor hun principes. ,,Zij kozen ervoor het geloof weer centraal te stellen. Maar het kostte een veldwachter bijvoorbeeld zijn baan. Niet dat hij ontslagen werd, maar hij stopte met het werk omdat hij veel sociale druk voelde. En voor boeren was het ook moeilijk: zij verloren de mogelijkheid om grond van de kerk te pachten.”

Door zendingswerk vanaf het vasteland ontstond zo een eerste gereformeerde gemeenschap op het eiland. De volgende fase werd ook ingezet door buitenstaanders: door Friese schelpenvissers die op het eiland werkten. ,,De schelpenvissers waren ondernemers die een beste boterham verdienden. De schelpen die ze opvisten, werden gebruikt als wegverharding en als kippengrit. Doordat ze visser en handelaar waren, verdienden ze meer dan gewone vissers of arbeiders. Zij bouwden in 1889 een eigen gereformeerde kerk op West. Die betaalden ze zelf.”

Financieel moeilijk

Toch hadden de gereformeerde kerken het financieel moeilijk in die eerste periode. Er waren geen gronden om te verpachten, zoals bij de Hervormde Kerk. En het tweede kerkgebouw was dan wel uit eigen middelen betaald, maar geld om een predikant voor beide gemeenten te betalen was er niet. ,,Samen beriepen de twee kerken in 1894 ds.

Arjan Nawijn. Hij had in zijn contract staan dat hij zelf de boer op moest om een deel van zijn salaris op te halen bij andere kerken in de classis. Dat was zijn opvolger ds. Harm van der Wal niet verteld, of hij had er misschien geen zin in. Hij deed het in ieder geval niet. Dat bracht de gemeenten op het eiland in grote financiële problemen.”

,,Het is de eerste veertig jaar echt sappelen geweest”, vervolgt Bakker. ,,De kerk op West heeft op omvallen gestaan. Ouderlingen waren veel op zee en op zondag lagen ze ook wel eens in een haven aan de wal. Dan was er geen dienst. Ze waren bijna nooit bij de classisvergadering. In de archieven vonden we briefjes ‘Terschelling zegt weer af’. Ze hadden dan geen tijd of gelegenheid om het van het eiland te gaan; er ging vaak maar een boot per dag.”

Maar het grootste probleem voor de gereformeerden op het eiland was dat ze vanaf 1909 eenentwintig jaar lang zonder dominee zaten. ,,Dat is niet bevorderlijk voor het gemeenteleven.”

Locatie

Er was ruzie tussen de kerken van West en Midsland over de locatie van een nieuw te bouwen pastorie. Beide dorpen maakten aanspraak op het gebouw. Er kwam geen oplossing, de ruzie sudderde voort, totdat niemand meer wist waar de strijd eigenlijk over ging.

,,Eens per maand kwamen er gastpredikanten uit de classis. Op alfabetische volgorde van gemeente moesten ze naar het eiland. Dat was een hele onderneming: op zondag werd niet gereisd, dus ze waren een heel weekend van huis. Eind jaren twintig inspireerde zo’n dominee de kerkenraden de zaken weer serieuzer op te pakken. De pastorie kwam toen op West, in 1930 kwam een nieuwe dominee.”

Die nieuwe voorganger ds. Willem van Hoek loodste de gemeente door de Tweede Wereldoorlog. Daarna brak een periode van voorspoed aan. ,,Het werd eindelijk een succesverhaal voor de gereformeerden op het eiland. Ze konden nieuwe kerken bouwen, in 1951 op West en in 1952 in Midsland. Dat was vooral te danken aan het toerisme. In de eerste decennia na de oorlog gingen steeds meer Nederlanders met vakantie, maar ze namen geen vakantie van de kerk.”

Dat merken de eilanders. In de winter pasten ze makkelijk in hun kerken, maar in de zomer puilden ze eruit. Er werden in Midsland wel tien diensten per zondag gehouden, en er vonden zelfs bijeenkomsten in de buitenlucht plaats. Er was een nieuw en groter kerkgebouw nodig. Tegelijkertijd streefden de gereformeerden naar een ‘verantwoord recreatieaanbod’. ,,Op het eiland had je eigenlijk alleen maar het strand en de kroeg. De gereformeerden wilden daar iets aan toevoegen.

Verantwoordelijk

In 1963 richtten ze de Stichting Protestants-Christelijk Recreatiewerk Terschelling op. Die wilde jongeren een verantwoorde vakantiebesteding geven, met een kinderclub en sporten zoals volleybal.” Uit die wens kwam kerk en recreatiecentrum ET-10 voort. De kerk opende op 12 mei 1967 haar deuren.

Het bleek een gouden greep: niet alleen de gereformeerde badgasten maakten er gebruik van. ,,ET-10 werd ook voor niet-kerkelijken hét recreatiecentrum, want het was de eerste echte slechtweervoorziening op het eiland.” In deze periode eindigt het historisch verhaal van Bakker. ,,Vanaf 1970 hebben we geen historisch onderzoek meer gedaan. Zo beschermen we de privacy van nog levende gemeenteleden. Ik heb wel nog mensen geïnterviewd. Die verhalen zijn verwerkt in het boek.”

Uitgegeven in eigen beheer, te bestellen via www.arjenbakker.nl. 29,95 euro Steken wij af naar dieper water – Gereformeerden op Terschelling.