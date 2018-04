De ‘Roodletterbijbel’ laat God in rode citaten tot je spreken

Jan Auke Brink

Royal Jongbloed uit Heerenveen bracht deze week de Roodletterbijbel uit. Wat is dat en voor wie is het interessant? Zeven vragen aan uitgever Klaas van der Kamp.

Wat is de Roodletterbijbel?

,,In de Roodletterbijbel zijn alle directe citaten van God in het rood weergegeven. Dat is een heel eenvoudige manier om toegang tot de Bijbel te krijgen, want de citaten geven een goede blik op de tekst. Vergelijk het met een krant of een tijdschrift, waarin citaten ook vaak worden uitgelicht.”

Dat bestaat toch al?

,,Ja, dat klopt. In Engeland en Amerika bestaan roodletterbijbels al sinds het einde van de negentiende eeuw. Maar een verschil is dat daar doorgaans alleen de citaten van Jezus uit de evangeli├źn rood zijn. Wij hebben alle Goddelijke citaten uitgelicht. Dus ook uit het Oude Testament. Dat lijkt logisch, maar de Amerikanen waren blij verrast toen we het voorstelden. We zijn nu in gesprek met de Amerikaanse uitgever Tyndale en misschien nemen zij ons initiatief over.”

Waarom zijn de Goddelijke citaten eigenlijk roodgekleurd?

,,Dat komt ook uit Amerika. Louis Klopsch, in 1899 de bedenker van de roodletterbijbel, werd ge├»nspireerd door het bloed van Jezus. De rode letters verwijzen naar Zijn offer.”

Hoe bepaal je wat een citaat is?

,,Dat is niet altijd eenduidig inderdaad. We hebben studenten gevraagd om Bijbelboeken door te lezen, en aan te geven waar volgens hen sprake is van een citaat. Ieder Bijbelboek is gelezen door twee verschillende studenten, die elkaar niet kenden. Teksten die ze beiden gearceerd hadden, konden we simpelweg overnemen. Daar waar de eerste lezer iets wel als citaat had aangegeven, en de tweede lezer niet, was een Salomonsoordeel nodig. Daar vroegen we hoogleraar Gie Vleugels, nieuwtestamenticus aan de ETF Leuven, voor. Met hem heb ik over sommige fragmenten ook nog wel gediscussieerd, maar uiteindelijk is hij toch de expert.”

Leest de Roodletterbijbel anders dan de bekende Bijbels?

,,Ja. Je kijkt op een andere manier naar de teksten. Als mensen bij ons op bezoek komen, vraag ik ze vaak in welk Bijbelboek ze denken dat God het meeste spreekt. Vaak krijg ik dan het antwoord Psalmen. Maar in deze Bijbel zie je heel snel dat God in de Psalmen eigenlijk maar weinig direct spreekt. Leviticus blijkt juist uit een vrijwel doorlopende rode letter te bestaan. Dat laat zien dat God zelf waarde hecht aan de eredienst die daar beschreven wordt.”

Zijn de rode citaten belangrijker dan de zwarte Bijbelteksten?

,,Nee, dat kun je zeker niet zeggen. God spreekt niet alleen in directe citaten, maar ook door zijn daden. De citaten werpen wel een ander licht op de gebeurtenissen. De rode letters helpen demensen bij het lezen al in de meditatie. Maar we willen zeker niet toe naar een Bijbel die alleen maar uit citaten bestaat.”

Voor wie is zo’n Roodletterbijbel?

,,In Amerika zie je dat de roodletterbijbels vooral gelezen worden door Bijbelgetrouwe mensen, evangelischen en gereformeerden. Dat zal voor onze Roodletterbijbel niet heel anders zijn. Maar daarnaast hopen we ook buitenkerkelijken te bereiken. Door de rode letters wordt het ook weer interessant om de Bijbel als literair boek te lezen.”