Religie en identiteit

Contrapunt

Sytze Faber

Met schimpscheuten en spotprenten moslims vernederen en ridiculiseren. Handelsmerk van het Franse weekblad Charlie Hebdo. Op 7 januari 2015 werd het blad getroffen door een aanslag van moslimterroristen. Tien doden. Vier dagen later was er in Parijs een protestmars tegen deze gruwelijke aanranding van de vrijheid van meningsuiting. Twee miljoen deelnemers. Aan het hoofd liepen, arm in arm, regeringsfunctionarissen uit tal van landen. Er zat ook vreemd volk bij. Vertegenwoordigers van landen die in eigen huis lak hebben aan de vrijheid van meningsuiting. Rusland, Turkije, de Verenigde Arabische emiraten en, de rotste appel, Saudi-Arabië, waar wekelijks onthoofdingen en zweepslagen op het menu staan. Met zulke bondgenoten heb je geen vijanden nodig. De mars werd zodoende een manifestatie van ideologische leegte.

Drie pijlers van de democratische rechtsstaat staan er tegenwoordig armetierig bij: de vrijheid van godsdienst, het recht op vrijwaring van angst en van gebrek. Alle ballen zijn gericht op pijler nummer vier: de (ongebreidelde) vrijheid van meningsuiting.

Deze onevenwichtigheid draagt de kiemen van ontbinding in zich. De Duitse historicus Harald Welzer onderzocht hoe het in vredesnaam kan dat keurige, eerzame burgers in enkele jaren kunnen veranderen in massamoordenaars, zoals indertijd in nazi-Duitsland. Hij kwam uit op één sleutelwoord: propaganda, tegenwoordig vaak ‘framing’ genoemd. Die kan bewerkstelligen dat er in de sociale structuur van een volk één coördinaat opschuift, waardoor de weg naar genocide open komt te liggen. Dat gebeurt als politieke opinieleiders eraan meewerken dat een bepaalde minderheidsgroep buiten de volksgemeenschap wordt geplaatst. Die krijgt dan het etiket uit parasieten te bestaan. Er ontstaat dan al snel een nieuwe moraal, waarbij het een daad van vaderlandsliefde en burgerschap wordt het volk te zuiveren van die schenners van de volkscultuur. Onder de nazi’s waren de Joden de zondebok, nu zijn moslims de sjaak.

Een aspirant-raadslid in Emmen werd uitgemaakt voor ‘zwarte aap’ en ‘kopvoddenmongool’. In de zendtijd voor politieke partijen vertoonde Wilders, die zichzelf herhaaldelijk uitroept tot slachtoffer van demoniseren, een reclamespot waar de moslimhaat en het bloed letterlijk vanaf dropen. Als een en ander Joden was overkomen, zou het Binnenhof, terecht, te klein zijn geweest. Nu was er een oorverdovend stilzwijgen. Dat krijg je ervan als je laat passeren dat Wilders de Koran, de hoofddoek en de bouw van moskeeën wil verbieden of dat je zelfs een bondgenootschap met hem aangaat, zoals de VVD en het CDA in 2010. Het is een glijdende schaal. Lees Welzer.

Schrikbarend

Politieke elites verkalken uiteindelijk. Dan moet een nieuwe generatie het opknappen. Er ritselt wat.

Amerikaanse studenten slagen er als eersten in de sterk met de politiek verweven, uiterst cynische wapenlobby NRA in het defensief te dringen. Oude rotten zijn verbluft.

Bij ons zijn het vooral jonge mensen die het kabinet en de regeringscoalitie dwongen betere waarborgen voor de digitale privacy op te nemen in de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Was een maand geleden nog ondenkbaar.

Bij het rechts-conservatieve Elsevier, apostel van de ongebreidelde vrijheid-van-meningsuiting, vielen ze afgelopen week van hun stoel. Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Franse scholieren vindt dat religie behoort tot de identiteit van mensen. Velen van hen vinden ook dat Charlie Hebdo daar wel wat meer respect voor mag hebben. ‘Iemands religie belachelijk maken, is eigenlijk alsof je iemand uitlacht om zijn uiterlijk.’ Elsevier kwalificeert dat als een ‘schrikbarende’ opvatting van de scholieren. Dat lijkt me pas echt schrikbarend.