Pasen is weer voorbij – of niet…?

Column

Peter van der Weide, St. Antonius van Paduaparochie

In vroeger tijden leefde in Rusland een groep christenen die het volgende gebruik had: in de paasviering riep de voorganger drie mannen bij zich. Hij stuurde ze naar buiten om de Messias te halen. Ze moesten kijken of Hij er al aankwam en Hem dan naar binnen brengen. Ondertussen ging de dienst verder. Na een tijdje kwamen de mannen terug. De voorganger hield op en vroeg de mannen of ze de Messias tegengekomen waren.

Nee, ze hadden Hem niet gezien. Ze hadden in de buurt goed rondgekeken, maar Hij was zoals gewoonlijk nergens te vinden. Daarop zei de voorganger: ,,Dan doen we het ook dit jaar weer met de paasverhalen en de paasliturgie.”

Alle vieringen van de Goede Week zijn weer achter de rug. Veertien stuks in één week is veel van het goede. Dat gaat je op het laatst wat in de benen zitten, maar ja, wat wil je als het gaat om een verhaal waarin we worden opgeroepen om in de benen te komen; op te komen voor het leven.

Klokhuis

Ook dit jaar deden we het hier ter plaatse met de paasverhalen en de paasliturgie en natuurlijk met de aanloop ernaartoe. Een van de kinderen die hun eerste communie gaan doen zei in de afgelopen week: ,,Ik heb u bij Klokhuis gezien.”

Ik dacht bij mezelf: is dat oude filmpje nog steeds bruikbaar? Het moet haast wel dertien jaar geleden zijn dat het in Kortenhoef is opgenomen.

Een mooie poging om aan buitenstaanders uit te legen wat de Goede Week inhoudt, en vooral Pasen.

Vlam

Maar ís dat wel uit te leggen? Is het niet eerder geloven dat we op de goede weg zijn door zelf brood en wijn, water, een kleine vlam te zijn, een waakvlam die ook een steekvlam kan worden? En wie zorgen daar dan voor? Onze heiligen?

Woont er zo iemand bij u in de straat of om de hoek? Een Moeder Teresa, een Franciscus van Assisi, een Oscar Romero of Titus Brandsma?

De leiders van de kerken? Niet allemaal zijn ze even inspirerend.

Ze blinken soms uit in rechtlijnigheid en vroomheid, maar weten ze echt wat de gewone mensen bezighoudt?

Lijken ze op Hem die met één blik van verstandhouding mensen kon opbeuren die zaten te wachten op die ene blik?

Het gewone

Maar soms kun je het geweldig treffen. Neem nu paus Franciscus.

Hoewel hij last heeft van zijn heup en ook staar schijnt te hebben, gunt hij zich geen rust en komt hij onvermoeibaar op voor menselijkheid.

Graag verdiept hij zich in hetgeen jonge mensen bezighoudt om van daaruit het evangelie uit te leggen.

Zijn liefde voor het ‘gewone’ wekt ook tegenstand. Zit daar angst achter? Vreemd eigenlijk, wanneer je een volgeling bent van Iemand die juist alle angsten heeft weggenomen en ook onvermoeibaar opkwam voor menselijkheid.

Pasen is weer voorbij, maar zij die de paasliturgie hebben meegevierd hebben hopelijk iets opgepikt van het geloof dat de eerste christenen bezielde om op te staan en door te gaan. Ik heb die drie mannen tijdens de liturgie er niet op uitgestuurd, maar na de hoogmis zijn een paar honderd mensen op weg gegaan. Wie weet wat zij allemaal gewoon aan het doen zijn met dat oude en steeds weer nieuwe paasverhaal op zak.