Jabikspaad per rolstoel: pelgrimeren via de McDrive

Hoe is het om per rolstoel door het Friese land te gaan? Pelgrims Eelco Martens en Harco Ploegman ondervinden het op het Jabikspaad. In drie dagen rollen zij van Sint Jacobiparochie naar Heerenveen.

De wandeltocht naar Santiago de Compostela is de bekendste pelgrimsroute in Europa. Kleine dorpen, weidse vergezichten en steile heuvels rijgen zich honderden kilometers aaneen. Op weg naar het Spaanse einddoel, het graf van de apostel Jacobus.

Pelgrims roemen de ervaring: de verstilling, maar ook de vriendelijkheid. Tegelijkertijd is het afzien, met blaren op de hakken, doorweekte kleren en pijnlijke spieren. Zo is het voor wandelaars. Maar hoe is het als je in een rolstoel zit? Dat onderzochten de boezemvrienden Justin en Patrick.

Achthonderd kilometer

Samen legden ze de achthonderd kilometer lange pelgrimstocht af in zes weken, Justin in de rolstoel, Patrick als duwer. Ze schreven er het boek I’ll push you over. Ter gelegenheid van de Nederlandse uitgave van dat boek trekken nu vijf pelgrims over het Friese Jabikspaad: vier wandelend, twee in rolstoel.

In drie dagen lopen Merle van Herk, Christiaan Peelen, Paul Abspoel en Rogier Pelgrim en rollen Eelco Martens en Harco Ploegman van Sint Jacobiparochie naar Heerenveen.

De eerste etappe, afgelopen dinsdag naar Leeuwarden, leidde meteen al tot de eerste problemen.

Halverwege de dag krijgen de pelgrims een noodbericht: het KNMI voorspelt code geel, vanwege verwachte onweersbuien. Merle: ,,Dat was even schrikken, maar die buien waaiden gelukkig over. De wind stak wel flink op, maar dat was niet erg.”

Ervaringen

Na afloop van die eerste dag streden twee ervaringen om voorrang.

Omte beginnen ontdekten de moderne pelgrims dat de navigatiekaarten van Google Maps niet naadloos aansluiten op de pelgrimsroute. Eelco: ,,We dachten ongeveer twintig kilometer te moeten wandelen naar Leeuwarden. Dat hadden we berekend op de telefoon. Maar het Jabikspaad kent natuurlijk een heel eigen route, slingerend over dijken en door weilanden. Na zo’n 23 kilometer waren we nog maar in Stiens. En toen moesten we nóg tien kilometer.”

Daar zag de groep tegenop. Maar daar was de volgende ervaring: de pelgrims zouden ’s avonds eten bij een echtpaar in Leeuwarden. ,,Ze kwamen ons ophalen uit Stiens”, vertelt Merle. ,,En toen we niet allemaal in de auto pasten, werd er gewoon een busje met bekenden aangehouden.

Die nam toen de rest van ons mee. Iedereen is zo verschrikkelijk vriendelijk voor ons.”

Lekke band

De tweede dag begint op deze woensdagochtend bij de Leeuwarder Jacobijnerkerk. Harco is afwezig.

Was de route te zwaar? Paul Abspoel vertelt: ,,Nee, dat is het probleem niet. Maar hij heeft gisteravond een lekke band gekregen. Gelukkig pas toen we al in Leeuwarden aankwamen.

Maar het is wel heel vervelend.

Zijn band moet nu eerst geplakt, dat kan wel een tijdje duren. Gelukkig is mijn broer mee met een volgwagen.

Wij vertrekken nu, en zodra de band is geplakt, rijden zij naar ons toe.”

Stickers

De uitgedunde groep gaat onderweg, op zoek naar stickers met jakobsschelpen.

,,Die stickers geven de route aan. Gisteren liepen we heel simpel van lantaarnpaal met sticker naar verkeersbord met sticker. Maar hier in de stad is het even zoeken.”

Ondertussen laten de pelgrims trots de stempels zien die ze de dag ervoor hebben verzameld. Op allerlei plekken onderweg kunnen ze zo’n stempel ophalen. Het is een bewijs dat ze de route echt hebben afgelegd.

Rogier, bekend als singer-songwriter: ,,Ik ben twee keer naar Santiago de Compostela gelopen. Dan is het eigenlijk alleen de laatste honderd kilometer belangrijk dat je stempels ophaalt, want anders krijg je het bewijs niet dat je de tocht echt hebt gelopen.

Maar de stempels zijn leukom te verzamelen.”

Merle vult aan: ,,Gisteren kregen we er een bij een dorpssnackbar. Fantastisch is dat, zoals heel zo’n dorp trots is op de route.”

Open land

De eerste stempel van wandeldag nummer twee kan worden opgehaald bij de McDrive in Goutum. Dit tot hilariteit van de groep. Daarna gaat het verder, langs het bijzondere nieuwe kerkgebouw in Jabikswoude, waar geen diensten worden gehouden, maar mensen wonen. Nu komen de pelgrims echt in het open land terecht.

Er komt een telefoontje binnen dat de band van Harco geplakt is.

Hij rijdt alvast naar Wirdum. Daar wandelt de groep ook heen, voor een kop koffie.

De wind steekt op buiten de bebouwde kom. Eelco moet harder werken om vooruit te komen in zijn rolstoel, zo lijkt het. Maar hij is juist blij uit de bebouwde omgeving te zijn. ,,Dit is veel mooier. En de wegen zijn ook beter voor mij. Al die klinkersteentjes zijn verschrikkelijk. Het hobbelt, waardoor ik helemaal door elkaar word geschud.”

Achterwielen

Is het buitengebied dan ideaal voor een rolstoel? ,,Nou nee, dat ook weer niet. Gisteren kwamen we onderweg bijvoorbeeld wildroosters tegen.

Mijn voorwielen zijn daar te klein voor, waardoor ik erin wegzakte.

Eerst tilden ze me er overheen, maar later bedachten we dat het ook makkelijker kan, door alleen op mijn achterwielen te rijden. En we gingen een stuk over de dijk. Prachtig langs het water, maar het pad lag scheef. Dan moet ik steeds met een arm corrigeren. Dat is niks.”

Vanaf Wirdum gaat de groep gezamenlijk verder, naar Akkrum. Vandaag leggen de pelgrims de laatste etappe af, vanuit Akkrum naar het kantoor van uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen. De pelgrims verheugen zich er al op: ,,Daar nemen we een biertje, om te vieren dat we er zijn.”