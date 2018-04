Geloof in de Londense City

Standplaats

Bertjan van de Lagemaat

De kerken in de Londense City zijn verborgen parels: ze vallen haast weg tussen de glimmende wolkenkrabbers. Soms lukt het om het jachtige bankpersoneel de kerk in te krijgen.

Beneden in de hal van de Nederlandse Kerk hangt een tekening van de skyline van de Londense City uit de tijd van William Shakespeare, midden zeventiende eeuw. Als je de skyline van toen bekijkt zie je allemaal kerktorens. Boven de torens staan de namen van de kerken. St. Pauls Cathedral natuurlijk, maar ook kerken met mooie namen als St. Botolph, St. Mary-le-Bow, St. Adrew by the Wardrobe en de Dutch Church.

Parels

Hoe anders is het wanneer je nu de skyline van de City bekijkt. De kerktorens zijn weggevallen tussen de hoge kantoorgebouwen. Die hebben mooie bijnamen als de Walkie Talkie, de Gurkin (augurk) en de Cheesegrater (kaasschaaf). De kerken bepalen niet meer het straatbeeld, ze lijken wat weggestopt, maar zijn er nog wel degelijk.

Je zou de kerken in de City wel verborgen parels kunnen noemen.

Parels waar nog steeds veel moois en bezienswaardigs huist, maar het is soms moeilijk om dat tussen al die hoge wolkenkrabbers zichtbaar te maken. Hoe poetsen we die pareltjes weer op zodat ze weer gaan schitteren?

Het is een vraag waar de kerken in de Londense City al lang mee bezig zijn, onderling over vergaderen en hard aan werken.

Andere invulling

Veel kerken zijn op zondagmorgen niet meer open; ze functioneren niet meer als ‘wijkgemeente’. Ze vullen het kerk-zijn op andere wijze in. Met stiltemomenten door de week, lezingen, lunchconcerten en bezoekmomenten blijven ze in zekere zin hun functie behouden. Ook wij als Nederlandse Kerk blijven zoeken, hoe we niet alleen een kerk voor de Nederlandse gemeenschap te zijn, maar kunnen we ook een parel vertegenwoordigen die mag worden gezien en bezocht door mensen vanuit de City.

Het is een zoektocht die niet altijd gemakkelijk is. Door een Bachcantatedienst in het Engels te verzorgen halen we wel wat mensen uit de City de kerk binnen. De middaggebeden in de Veertigdagentijd konden echter op weinig ‘City-bezoekers’ rekenen. Maar soms krijg je nieuwe kansen in de schoot geworpen. Zo hebben we momenteel een kunstproject in onze kerk van de jonge Nederlandse kunstenares Gwen van den Bout. Zij doet een masterstudie aan de University of Arts in Londen. Haar kunstinstallatie Sanctuary of serenity is erop gericht mensen met drukke banen in de grote kantoren van de City uit te nodigen om even tot zichzelf te komen.

Ze maakte daarvoor speciale rustgevende ‘zitjes’, waar je met een kop thee op adem kan komen en even kunt reflecteren. De Nederlandse Kerk bleek daarvoor de ideale plek. Het is een win-winsituatie. Wij bieden een jonge Nederlandse kunstenaar de gelegenheid te exposeren en zij weet met haar project City-workers, die anders altijd langs de kerk lopen, in onze kerk te krijgen voor een moment van verstilling.

Fotoboek

Afgelopen zondag op paasmorgen was de kunstfotograaf Niki Gorick te gast in onze viering. Zij is bezig met een nieuw fotoboek met als titel Faith in the City. Gorick fotografeert plekken in de City waar tussen alle hoge kantoorgebouwen nog wordt gevierd en ruimte is voor zingeving en verstilling. Een prachtig project, waar wij graag aan meedoen. Niki was heel blij met de mogelijkheid om een reportage te maken over de Nederlandse Kerk. We zijn een van de weinige plekken waar nog echt een gemeenschap kerkt en ze genoot van de familieviering en misschien nog wel het meest van het grote paasontbijt dat daaraan voorafging.

En ik was op mijn beurt ook heel blij als predikant van de Nederlandse Kerk, want dankzij mijn ontmoetingen met Gwen en Niki realiseer ik me nog meer wat een prachtige parel ik hier in de Londense City mag vertegenwoordigen.

Een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, gemeenschap ervaren en een plek vinden voor zingeving en verstilling, te midden van alle hoge en drukke kantoorgebouwen die toch vooral onpersoonlijkheid uitstralen.

Bertjan van de Lagemaat is predikant van de Nederlandse Kerk in Londen.