Design maakt het raarder

Tamarah Benima

Deze week was ik bij de zesde begrafenis in zeven weken tijd. Het was een prachtig uitvaartcentrum en een prachtige begraafplaats. Nieuw. In alle uitvaartcentra is tegenwoordig de hand van de designers te zien. Alles is op elkaar afgestemd: het licht, de kleuren, meubels, decoraties aan de wand, potten en planten langs de kant, de kandelaars en de kaarsen, kopjes, de bloemenvaasjes op de tafeltjes. Tot en met de wc’s – het kan allemaal zo in tijdschriften voor wooninrichting.

Dat kwam allemaal terug toen ik het bericht zag over de zogeheten ‘zelfmoordkist’. Hij ziet eruit als een kruising tussen een kermiskarretje waarin je door de ruimte wordt geslingerd en de motorhelm van Max Verstappen. Zelfmoord als design. Je gaat erin liggen, doet een virtuele helm op, kiest je favoriete uitzicht (zee, bos, scène van een film, klif, ijsbaan), kiest je favoriete muziekje, drukt op de gasknop en…daar ga je. Een soort gaskamer in het klein en geheel uit eigen vrije wil erin geklommen. Ik ben er niet tegen. Het is honderd keer beter dan je uit wanhoop voor de trein gooien en iedereen traumatiseren, van de treinmachinist tot de mensen die jouw botten en hersenen bij elkaar moeten schrapen. Maar raar is het wel.

Alles is raar in deze wereld. De overvalplegers zijn steeds jonger. Maar van de EU mag juist van deze extreem gewelddadige jongeren het DNA niet te lang worden opgeslagen. Vanwege… hun mensenrechten. Alles is raar in deze wereld. De Saudi’s voeren een verschrikkelijke oorlog in Jemen. Maar juist de Saudi’s vinden dat Israël recht heeft op een eigen territorium. Alles is raar in deze wereld. Het Palestijnse gezag stuurt kinderen naar de grens met Israël in een poging een breuk in de grens te maken; het weet dat er kinderen zullen sterven. Maar de VN roept de Israëli’s tot de orde, niet het dictatoriale Palestijnse gezag. Alles is raar in deze wereld. En nee, de dood van drie zeer goede vrienden en vier kennissen in korte tijd maakt niet dat ik met een relativerend oog naar die wereldgebeurtenissen kijk. Integendeel. Ik denk: Waar gaat dit toch allemaal over?