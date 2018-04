Blokvorming als antwoord op versnippering?

De Haagse week

Henk van der Laan

De felle verkiezingscampagne in Rotterdam, die grotendeels draaide om integratie en identiteit, kreeg veel aandacht. Bij de uitslag stak één partij met kop en schouders uit boven de rest: Leefbaar Rotterdam met elf zetels. Ter vergelijking: na Leefbaar komen er vier partijen met vijf zetels: VVD, D66, GroenLinks en PvdA.

Leefbaar-leider Joost Eerdmans wilde een brede coalitie van Leefbaar met deze vier partijen. Drie ervan, D66, GroenLinks en PvdA, denken daar echter heel anders over. Zij hadden al voor de verkiezingen samen een blok gevormd en weigeren met Leefbaar in zee te gaan zolang Eerdmans de samenwerking met Thierry Baudets FvD niet herroept.

Werkbare meerderheid

De college-verkenners zijn daarom tot de slotsom gekomen dat bij de vorming van een nieuw college uitgegaan moet worden van dit linkse blok, dat met drie keer vijf zetels immers groter is dan de grootste partij. Leefbaar schreeuwt nu moord en brand, maar nergens staat dat de grootste partij automatisch bestuurt. Het enige wat telt, is dat er een werkbare meerderheid wordt gesmeed.

Stel dat er vorig jaar zo was geredeneerd in de Tweede Kamer. Geen enkele linkse partij in het parlement kan qua zetels tippen aan de VVD. Maar samen hebben D66, GroenLinks en PvdA 44 zetels, tegen de 33 van de VVD. Reken nog de negen zetels van de SP en de vijf van de Partij voor de Dieren erbij en dan is links opeens een machtsblok. Hoewel in de praktijk de samenwerking tussen linkse partijen een al veertig jaar durende tragikomedie is, is er op rechts helemaal geen zicht op samenwerking. Met wie zou de VVD een alliantie aandurven? Niet met de PVV. Met het CDA wel, maar zou het CDA daarvoor zijn centrumpositie opgeven?

Blokvorming is het antwoord op de veelbesproken versnippering. Laat partijen voorafgaand aan de verkiezingen uitspreken met wie ze willen samenwerken en op basis van welke kernpunten dat gaat. Daarbij is er wel een groot probleem: geen enkel blok gaat een absolute meerderheid halen. In Scandinavische landen wordt dit opgelost door minderheidsregeringen te vormen. Voorstanders van dit model betogen dat dit meer democratie oplevert. Immers, zo’n minderheidskabinet zal continu met het parlement moeten onderhandelen voor steun aan plannen. In Nederland, waar meerderheden en dichtgetimmerde regeerakkoorden de norm zijn, koesteren politici argwaan jegens dat onderhandelingsmodel, uit angst voor een snelle kabinetscrisis.

Elkaars hand vasthouden

In de praktijk lukt het meestal niet een blok te vormen omdat partijen zich niet van te voren willen vastleggen. Eén keer lukte het wel: in 1973 vormden PvdA, D66 en PPR een blok. Maar zij konden alleen een meerderheid vormen door een truc van PvdA-informateur Jaap Burger. Die omzeilde de afwerende partijleiders van KVP en ARP door enkele christelijke politici persoonlijk te benaderen om minister te worden.

Hoe lang houden in Rotterdam D66, PvdA en GroenLinks elkaars hand vast? En zullen ze andere partijen overtuigen mee te doen? Of is Leefbaar toch sluwer dan gedacht? Lachende derde is vooralsnog de VVD, met wie iedereen wil besturen.

Hoe dan ook is Rotterdam niet door de felle campagne over identiteitskwesties een voorloper voor de Haagse politiek, maar kan dat op het vlak van het politieke spel na de verkiezingsuitslag wel worden.