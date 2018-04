Westerse landen: nu ging Rusland een stap te ver

Achtergrond

Niek van der Molen

Eensgezind nam het Westen deze week verregaande diplomatieke stappen tegen Rusland vanwege de moordaanslag begin maart met een zenuwgas in Groot-Brittannië op een Russische ex-spion, Sergej Skripal, en zijn dochter.

Met het uitzetten van in totaal meer dan 140 diplomaten uiten regeringen in heel Europa, de Verenigde Staten, andere landen en de NAVO hun solidariteit met Groot-Brittannië in het conflict. Londen noemt het de ,,grootste collectieve uitwijzing van Russische inlichtingenofficieren ooit”. Als tegenmaatregel wijst Rusland westerse diplomaten uit. Moskou stelt dat de Britten de kwestie misbruiken om de betrekkingen tussen de EU en Rusland te beschadigen.

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag met de chemische stof die ooit in de toenmalige Sovjet-Unie is ontwikkeld. Hard bewijs dat het Kremlin erachter zit ontbreekt, maar Rusland heeft de schijn tegen.

De crisis in de betrekkingen met Rusland was een test van de westerse solidariteit. Van de Amerikaanse president Donald Trump is bekend dat hij grote bewondering koestert voor zijn Russische evenknie Vladimir Poetin. De Russische inmenging in de oorlog in Oekraïne en de annexatie van de Krim kon Trump billijken. Van beschuldigingen dat Moskou de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft geprobeerd te beïnvloeden, wilde hij niets weten. En tegen het nadrukkelijke advies van zijn politieke raadgevers in feliciteerde hij Poetin onlangs nog omstandig na diens omstreden herverkiezing op 18 maart.

Maar blijkbaar is het Trump nu ook duidelijk geworden dat het gedrag van Moskou een bedreiging vormt. Het Witte Huis wees zestig diplomaten uit en sloot het Russische consulaat in Seattle.

Het was ook nog even afwachten of de Europese democratieën nog met Groot-Brittannië schouder aan schouder willen staan na de brexit. Kon Londen na het aangekondigde Britse vertrek uit de EU nog rekenen op Europese solidariteit? Na de gecoördineerde en eendrachtige diplomatieke stappen van deze week hoeft daar geen twijfel meer over te bestaan.

Patroon

Opvallend in de verklaringen van de westerse landen is dat er wordt gesproken over een ‘patroon’ van Russisch agressief gedrag. De cyberaanvallen, het publiceren van ‘nepnieuws’ en de inmenging in verkiezingen, hebben duidelijk gemaakt dat Moskou er op uit is om de westerse democratiën te ondermijnen en te ontregelen.

Met de eerste aanval met zenuwgas op NAVO-grondgebied sinds de oprichting van het bondgenootschap in 1949 heeft Rusland een grens overschreden. De boodschap die het Westen wil overbrengen is dat Poetin niet moet denken dat de westerse landen zich uiteen laten spelen door Rusland.