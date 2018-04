Stille Week

Jacomette de Blois

Het draaiorgel speelde gewoon in de winkelstraat op Stille Zaterdag, dat vond ik niet kunnen”, hoor ik iemand vertellen. Dan denk ik, niet alleen het orgel, maar wij allemaal draaien die stille tussendag gewoon door. Stille Zaterdag is volgepland met alles wat voor de (?) Pasen nog moet… Terwijl het misschien de enige dag is waarop we met recht kunnen zingen ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Hartgrondig ben ik het 364 dagen eens met critici die vinden dat dit lied een onchristelijke passiviteit ademt. Maar op Stille Zaterdag zingt dit lied onze status quo.

Halverwege de zaterdag, om twaalf uur ’s middags, was vroeger het grote vasten voor katholieken voorbij en inmiddels schuiven paaswakes op naar een vroeger tijdstip op de zaterdagavond.

Maar ik pleit voor een heel lange, ongemakkelijke, stille dag. De Heer is begraven. Een gigantische steen houdt Hem gevangen. Wij kunnen er niet bij.

Tot die vroege paasmorgen, als het nog donker is, en we moed vatten op te staan om naar het geleende graf toe te gaan. ‘Het zal in alle vroegte zijn als toen’, dicht Huub Oosterhuis, altijd weer raakt dit gedicht me diep.

Weggerold

De steen is weggerold. Die steen die de levende Heer en zijn mensheid er genadeloos onder houdt. De steen is weggerold en de Heer wandelt als eersteling de graftuin in en maakt deze tot Hof van Eden. Hij is de tuinman, de helpman, de trooster, de roepende in het Paradijs: ,,Maria…” – of vul je naam maar in.

Ik spreek en ik versta mijzelf.

Wij zijn in bekenden veranderd. Wij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. Deze woorden roepen meteen de gezichten en namen te voorschijn van al die vertrouwde mensen uit mijn huis, verpleeghuis De Antoniushof in Bussum. Mensen die door alzheimer of een andere hersenverslinder van zichzelf en hun geliefden vervreemd zijn geraakt en bij wier sterven en begraven ik aanwezig was. ‘Dan zal ik leven, op de grote morgen wakker geworden. Deze mensen kunnen weer spreken, anderen en zichzelf helemaal verstaan, ze zijn goede bekenden geworden, het eerste licht raakt uitgerekend hén aan en ze worden geroepen en ze komen als geroepen.’

Naadloos

Tijdens een afscheids- en ingedachtenisdienst, maar juist op Pasen, sluiten deze woorden naadloos aan bij ons verdriet en onze hoop.

Aan het begin van de paasdienst van 2017 komt een vrijwilliger plechtig met de brandende nieuwe paaskaars de donkere kapel binnen.

Licht van Christus. Het licht wordt op de standaard gezet, zodat de kaars schijnt voor allen die in het volle huis zitten. De microfoon gaat aan voor het welkomstwoord. Maar opeens kijkt weer iedereen naar de deur, mijn dochter komt opeens de kapel binnen met haar prachtig zwangere buik van acht maanden met haar dochter van twee en haar man. Een complete verrassing.

Geboren worden

Straks mag ik het meisje, dat kort na Pasen geboren wordt, hier dopen in de kring van de huisgenoten en familie. Het wordt een geweldig feest, want, fluistert een overgrootmoeder me in het oor, ,,dit teken gaat levenslang mee”.

Alle kraam-, kinder- en grotemensentranen worden afgewist.

Geboren worden, opnieuw geboren worden. Leven voorgoed.

Stil die zaterdag wachten, dan valt de nacht en overnachten we in elkaars schaduw.

Dan, op Pasen, zal je Leven.