Stevig nadenken over Goede Vrijdag

Kernpunt

Tjerk de Reus

Als het kruis van Jezus van Nazareth na zo veel eeuwen mensen nog raakt en in beweging brengt, wat is daar dan mee aan de hand? Tom Wright zoekt een antwoord in zijn nieuwe boek Goede Vrijdag.

Het nieuwe boek van Tom Wright (1948), Goede Vrijdag, is misschien wel de best denkbare kennismaking met deze Britse theoloog. Onder zijn academische naam N.T. Wright publiceerde hij de afgelopen 25 jaar omvangrijke studies over het Nieuwe Testament, zoals Jesus and the Victory of God (1996) en Paul and the Faithfulness of God (2013). Omvangrijke boeken, bedoeld voor theologen.

Voor een breder publiek schrijft Wright ook graag, zoals nu Goede Vrijdag. Niettemin moet je wel gemotiveerd zijn: het telt zo’n vierhonderd pagina’s. De inhoud is stevig, maar je hebt ook wel echt iets in handen. Als je Goede Vrijdag gelezen hebt, ben je helemaal voorbij aan simpele interpretaties van Jezus’ kruisdood. Het ligt gewoonweg allemaal een stuk complexer in het Nieuwe Testament, dat Wright nadrukkelijk leest in de context van het Tweede Tempel-jodendom. Maar wie de moeite neemt, zal veel kunnen opsteken van de veelweter Wright, die graag en goed doceert, de dingen uitlegt en tastbaar maakt.

In Goede Vrijdag herken je gemakkelijk thema’s en motieven uit Wrights vorige boeken, zoals Gewoon Jezus (2013), Verrast door hoop (2010) en Hoe God koning werd (2014).

Ontspannen

Tegelijk heeft dit boek een wat ander karakter: het is omvattender en ook meer ontspannen als het gaat om de betoogtrant. Die verloopt wat minder volgens een vastliggend stramien. Wright kiest hier niet route van vele omtrekkende bewegingen voordat het centrale inzicht aan bod komt, zoals in Gewoon Jezus, waarin de lezer érg lang moet wachten voordat de kern in zicht komt.

Wright heeft intussen zo veel over het Nieuwe Testament geschreven, met name over het leven en werk van de apostel Paulus, dat hij dit boek kennelijk op een ontspannen manier kon schrijven. Niettemin heeft hij een hoop te vertellen en redeneert hij er lustig op los. De Engelse uitgave van zijn boek heeft als titel The Day the Revolution Began.

Bij de Nederlandse uitgave is dat de ondertitel geworden: De dag dat de revolutie begon. En van deze revolutie is Wright zelf zeer onder de indruk.

Nu dít begonnen is, is er alle reden voor hoop.

Scheefgroei

Dat de ‘dag van de revolutie’ is begonnen op Goede Vrijdag, betekent dat het christelijk geloof niet in de eerste plaats gericht is op een verre toekomst of op een gelukzalige hemel. Dit is een kernpunt in Wrights denken. Hij ontkent de hemel niet, maar het is scheefgroei als het daar allereerst om zou gaan.

De kern van Goede Vrijdag is de overwinning van Jezus op het kwaad, op de machten die Gods schepping verstoren en kapot maken.

Jezus stierf als onschuldige voor de schuldige mensheid. Jezus maakt de mens vrij van wat hem bindt aan de afgoden en aan duistere machten, aan de waanzin van de zonde.

Al deze termen komen voor bij Wright, en sommige daarvan zijn in de geschiedenis van de christelijke theologie fel omstreden. Bijvoorbeeld de notie dat God ‘bloed wilde zien’ voordat Hij genadig kon zijn.

Bezwaren

Het is duidelijk dat Wright de bezwaren onderkent. Hij schrijft: ‘Jezus was onschuldig, toch stierf hij als een schuldige’, om dan te vervolgen met een voor hem karakteristieke waarschuwing: ‘Maar let op het overkoepelende verhaal dat het kader voor deze uitspraak levert.’

Wat bedoelt Wright hier? Dit: het gaat hier niet over ‘het halfheidense verhaal van een boze of grillige godheid en een toevallig slachtoffer.

Het is het verhaal van liefde, verbondsliefde, trouwe liefde, verzoenende liefde.’ Dit klinkt misschien al te liefdevol, bij zo’n ruig verhaal, maar belangrijk hier is voor Wright het ‘overkoepelende verhaal’ van het Oude Testament en de geschiedenis van Israël. Het gaat om Gods ‘koninkrijksagenda’, die via Israël bij Jezus terechtkomt en door Hem wordt vervuld. En dat wil uiteindelijk zeggen: vanaf nu geldt er een andere werkelijkheid.

Vragen en verhalen

Het boek valt in vier delen uiteen. In het eerste deel bespreekt Wright inleidend de vragen die rijzen bij Jezus’ kruisdood, de antwoorden erop, de discussies erover. Daarna bespreekt hij de ‘verhalen van Israël’, het perspectief van het goddelijke herstel van de vervallen schepping.

Het Nieuwe Testament bespreekt hij onder het kopje ‘Revolutionaire redding’, met een sterke focus op de Romeinenbrief. Kernwoorden hier zijn ‘nieuwe uittocht’, ‘Pesach’ en ‘verzoening’. Tot slot schrijft hij over de nieuwe werkelijkheid: ‘De revolutie duurt voort’.

Het is kenmerkend voor Wright dat hij vol inzet op ‘nauwkeurig nadenken’ als het om de verzoening gaat. Maar hij relativeert het ook.

Het vlees en de kracht

Aan het begin van zijn boek wijst hij op twee centrale teksten: ‘Het Woord is vlees geworden’ (in het begin van het Johannes-evangelie) en het kruis van Jezus is ‘een kracht van God’ (in 1 Korinthe 1). Dan schrijft hij: ‘Het vlees en de kracht, daar gaat het uiteindelijk om, en niet hoe netjes wij onze woorden rangschikken.’

Het nut van de poging om Jezus’ kruisdood beter te begrijpen ‘is niet dat we onszelf kunnen feliciteren met de oplossing van een intellectuele kruiswoordpuzzel, maar dat Gods kracht en wijsheid in ons en door ons kunnen werken en de wereld in kunnen’.

Goede Vrijdag – De dag dat de revolutie begon. Tom Wright. Van Wijnen. 24,95 euro