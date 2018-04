Politiek langs drie assen

Tamarah Benima

Onderdrukker-onderdrukte, beschaving-barbarij, vrijheid-dwang. Met deze zes woorden, in drie koppels, kenmerkt de Amerikaanse econoom Arnold Kling drie manieren van praten over politiek. Zijn boek heet ook zo: The three languages of politics.

Kling raakte geïnteresseerd in de manier waarop mensen over politiek praten, nadat hem was opgevallen dat columnisten en politici niet proberen hun tegenstanders te overtuigen van hun eigen standpunten. Ze zijn vooral geïnteresseerd in het bij zich houden van gelijkgestemden. Progressieven zien alles als een strijd tussen onderdrukkers en onderdrukten. Conservatieven zien de wereld als een conflict tussen beschaving en barbarij. Voor libertairen is vrijheid het hoogste goed, en dwang – vooral door de overheid – het grootste kwaad.

Dit schema geeft helderheid over de standpunten van vrienden en kennissen. Waarom willen ze alleen maar de onderdrukten helpen, en zien ze niet dat het ook vaak ‘barbaren’ zijn die de westerse verworvenheden te grabbel gooien? Hoezo moet de vrijheid worden ingeperkt? Als we niet oppassen zijn we eerdaags allemaal onderdrukt.

Om iets anders te noemen. In het verhaal over de uittocht uit Egypte komen alle zes begrippen uitgebreid aan de orde. Het exodus-verhaal staat centraal tijdens Pesach. De Farao: de onderdrukker. De nakomelingen van Jakob en alle andere slaven: de onderdrukten. De Farao: weliswaar beschaafd, maar desondanks een barbaar. Het joodse volk: primitief, maar wel voorbestemd om de beschavingsregels van God te ontvangen. En dan de verlossing van dwang en de vrijheid die de Kinderen Israëls krijgen dankzij Gods hulp. Jezus zat aan aan een seidermaaltijd, om de exodus te vieren, en maakte zijn eigen verhaal van verlossing en bevrijding, met een nieuwe invulling van de symbolen wijn en brood. Het jodendom en het christendom zijn dragers van vrijheid – voor het individu en voor het collectief. Daarbij is niet gezegd dat andere religies en ideologieën daar niet voor staan. Maar deze twee in ieder geval. Een goede Pesach en een gelukkig Pasen gewenst.