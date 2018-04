Nederland moet afkicken van de gasbaten

De Haagse week

Henk van der Laan

Eric Wiebes is nog geen zes maanden minister en hij heeft het nieuwe schadeprotocol voor de door aardbevingen beschadigde Groningse huizen vlot getrokken, het einde van de gaswinning in Groningen aangekondigd en in de provincie goodwill gekweekt. Drie dingen die zijn voorganger Henk Kamp in vijf jaar tijd niet lukte. Wat kan Wiebes wat Kamp niet kan?

Kamp was belastinginspecteur, een handhaver van het type ‘regels zijn regels’. Wiebes is altijd de consultant gebleven die hij was, een intelligente man die er plezier in beleeft om een ingewikkeld probleem op te lossen. Maar dit is alleen geen volledige verklaring. Want Kamp was als minister van Defensie zeer gewaardeerd onder de militairen – en dat is wel eens anders. En Wiebes beet als staatssecretaris zijn tanden stuk op de chaos bij de Belastingdienst.

Er speelt meer mee: een aanhoudende lobby vanuit Groningen, zowel van provinciebestuurders als van steeds beter georganiseerde en mondiger actievoerders.

Vergeet ook niet dat Wiebes minister is in een periode van een economische opleving, terwijl Kamp aantrad tijdens een economische recessie. Kamps collega’s in de ministerraad moesten op van alles en nog wat bezuinigen. Dan kon hij toch niet een traditionele bron van inkomsten droog leggen?

Bodem

Een derde reden waarom Wiebes nu wel rigoureus kan ingrijpen: de bodem van de gasbel is in zicht. Ruim 80 procent is al opgebruikt. De schatkist is er al minder afhankelijk van, dus het doet nu minder pijn om er een streep door te zetten. Het moest er immers toch een keer van komen.

Eerder had deze beslissing niet genomen kunnen worden. ’s Lands schatkist had de gasbaten hard nodig. Alle opbrengsten zijn sinds de ontdekking ervan in 1959 rechtstreeks naar de algemene middelen gegaan, om vervolgens aan van alles en nog wat uit te geven: ambtenarensalarissen, bijstandsuitkeringen, ziekenhuizen, wegenonderhoud, natuurgebieden, militaire missies – nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Nederland raakte verslaafd aan de financiële injectie die het Gronings gas opleverde. Het is daarom eenzijdig om de NAM te beschuldigen van verdienen over de rug van de Groningers.

De Hollandse Ziekte

In de jaren zeventig leidde dit tot ‘de Hollandse Ziekte’. Door de gasexport steeg de waarde van de gulden waardoor de eigen industrie niet meer kon concurreren met die in andere landen en de werkloosheid steeg. Met als neveneffect dat de publieke sector uitdijde en de opbrengsten werden verjubeld: de uitgaven waren even handig, maar geen structurele investeringen.

Vergelijk het met Noorwegen, dat de opbrengsten van de olievelden al decennia in een fonds stopt. Van de rente over dat geld worden grote projecten betaald. Zo blijft het oliepotje altijd bij de hand en levert het voor de toekomst rendement op. In Nederland is het gewoon op.

En daar zit de grote adder onder het gras van Wiebes’ besluit. Reken maar dat deze omslag in de papieren gaat lopen. Wie gaat het betalen? Dat wilde Wiebes nog niet zeggen. Het antwoord zal waarschijnlijk zijn: wij. Of dat eerlijk is? Jazeker, want heel Nederland heeft van het Groningse gas geprofiteerd. Dan moeten we ook allemaal bijdragen aan het oplossen van de problemen die hierdoor zijn ontstaan.