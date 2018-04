Integer eerherstel voor Maria Magdalena

Filmrecensie

Over Maria Magdalena, volgelinge van Jezus van Nazareth, doen veel verhalen de ronde, die lang niet altijd op waarheid berusten. In de film Mary Magdalene, nu in de bioscoop, wordt haar persoon en rol eer gedaan.

Wie was Maria Magdalena? Hoe leefde zij, wat dacht zij en geloofde zij? Wat weten we eigenlijk van haar? Niet zo heel veel, we moeten het doen met enkele Bijbelverzen en de flarden aan informatie die we terugvinden in het Evangelie van Maria Magdalena, het gnostische geschrift in het Koptisch uit de Berlijns Codex.

Wanneer er niet heel veel informatie voorhanden is, is het risico groot dat mensen hun eigen verhaal ervan gaan maken. En dat is in de loop van de eeuwen volop gebeurd, tot op de dag van vandaag. Eeuwenlang is er negatief over Maria Magdalena gesproken en is ze afgebeeld als prostituée en uitgemaakt voor een bezetene. Dat zien we terug op de afbeeldingen die van haar zijn gemaakt, met lang haar en ontblote borsten en een glimlach op haar gezicht.

Gevoelig

De laatste decennia is daar verandering in gekomen. Er verscheen de roman van Marianne Fredriksson: Volgens Maria Magdalena. Zij komt in dat boek naar voren als een gevoelige en intelligente volgelinge van Jezus, die het aanzien van de wereld had kunnen veranderen. En dan is er natuurlijk nog De Da Vinci Code van Dan Brown, waarin Maria Magdalena indirect een hoofdrol speelt omdat ze niet alleen leerlinge, maar ook echtgenote van Jezus zou zijn geweest.

Verder is er nog het boek Maria Magdalena, de mythe voorbij – Op zoek naar wie zij werkelijk is van theologe Esther de Boer. In dit boek gaat zij vooral in op het Evangelie van Maria Magdalena. Dit werd eind negentiende eeuw, in 1895, gevonden bij Caïro in Egypte. Ongeveer de helft van de tekst is bewaard gebleven.

Het is zoeken en tasten om de symboliek in de teksten te begrijpen.

Weg door het leven

En dan is er ook nog het boek van Hans Stolp over Maria Magdalena.

Tot slot schrijft hij in zijn boek: ‘Maria Magdalena, zij brengt ons geen theorie, geen dogma of leerstelling, zij wijst ons alleen maar een weg door dit leven. Geen gemakkelijke weg, maar wel een weg die ons, zowel in dit leven als in het latere leven, voorbij de grens van de dood, vrede schenkt.’

Met al deze woorden en gedachten en teksten zat ik aan het begin van de Stille Week in de bioscoop en liet me meevoeren in het leven van Maria Magdalena. De film Mary Magdalene van Garth Davis begint bij de jonge Maria Magdalena (gespeeld door Rooney Mara, die eerder onder anderen Lisbeth Salander speelde in de Millennium-films), die zich ontworstelt aan de door mannen gedomineerde thuissituatie in Magdala.

Ze is geraakt door Jezus (Joaquin Phoenix, onder andere Johnny Cash in Walk the Line), een rondtrekkende rabbi met zijn volgelingen, die mensen kan genezen van hun ziektes en kwalen.

Interpretaties

Ik voel me dan soms wat ongemakkelijk bij de indringende beelden wanneer een blinde weer kan zien en zelfs een dode weer tot leven wordt gebracht. Dit horen of lezen in de Bijbel is voor mijn gevoel totaal anders dan het levensgroot op het witte doek zien gebeuren.

Het ontneemt me de mogelijkheid van eigen uitleg en interpretaties.

Samen met Maria Magdalena volgen wij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. We zien en beleven het vanuit haar perspectief. Je ziet hoe zij letterlijk en figuurlijk steeds dichter bij Jezus komt, hem aanvoelt en soms ook wil beschermen tegen de opdringerige en benauwende mensenmassa’s. Ze zit naast Jezus wanneer zij de Pesachmaaltijd gebruiken in Jeruzalem, ze gaat mee naar de hof van Getsemane.

Dan volgen de beelden elkaar snel op, er ontbreken hele stukken uit het lijdensverhaal. Ineens zien we Maria Magdalena onder het kruis staan als Jezus sterft en zijn volgelingen die hem vervolgens naar het graf dragen.

Handen en voeten

Het meest intrigerend vind ik eerlijk gezegd het eind van de film.

Maria Magdalena ziet als eerste de opgestane Jezus in het zonlicht buiten het open graf. Ze zeggen niet zo veel, er is de wind die met hun haren speelt, alsof het Pasen en Pinksteren tezamen is. Wanneer Maria het de andere leerlingen gaat vertellen ontstaat er een tweestrijd over de betekenis van Jezus’ woorden.

Maria Magdalena is degene die Jezus’ woorden over het Koninkrijk van God heeft begrepen: dat het gaat om ons handelen, wij kunnen op een liefdevolle manier handen en voeten geven aan het Koninkrijk van God.

Eigen weg

Maar met name Petrus (Chiwetel Ejiofor, de hoofdrol in 12 Years a Slave) accepteert haar uitleg niet en wijst Maria Magdalena af, hij gaat een eigen weg en daarmee gaat ook de kerk eeuwenlang een eigen weg.

De film is met name een eerherstel van Maria Magdalena en dat is op een mooie en integere manier in beeld gebracht.

Mary Magdalene; regie: Garth Davis; met o.a.: Rooney Mara, Joaquin Phoenix; in Tivoli en Cinema Leeuwarden, CineSneek, De Bios Drachten

Christien Ferrari-van Schuppen is protestants predikant in Joure.

