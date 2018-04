Stille Week

Jacomette de Blois

Hij komt altijd op Goede Vrijdag naar de kerk. Alle Goede Vrijdagen sinds die éne vrijdag goed gemaakt werd.

Zijn vrouw krijgt kanker. Na twee jaar hoop overrompelt de ziekte haar opnieuw en in een paar weken is het einde daar. Maar waar is zij als het einde komt? Volop in gevecht, maar niet langer voor haar leven, zo realistisch is ze wel. Ze knokt voor haar man en zichzelf om vrede en genezing van bitterheid en spijt. Ze krijgt die tijd en neemt die tijd. Ik hoor op Goede Vrijdag haar hele verhaal. Ze vertelt één uur, maar het voelt als minstens drie uren duisternis. Haar waaromvragen leggen haar in de handen van God. In uw handen mijn geest?

Heden met Mij in het Paradijs is haast hoorbaar.

Het wordt lichter. Stille Zaterdag is heel anders verdrietig dan de dagen en weken daarvoor. Op Pasen sterft ze.

Sindsdien is hij in de kerk op Goede Vrijdag altijd nog met tranen, maar ook met iets van een glimlach. We hebben oogcontact, het is goed.

Paaskaars

Een snelle opgestoken hand: ,,Je kunt er weer een jaar tegenaan… Ik heb het jaartal op de paaskaars veranderd naar 2018. Hij staat achter het gordijn tot Pasen.”

Deze handige man zorgt ervoor dat maar eens in de twee, drie jaar een nieuwe paaskaars nodig is.

Zoals vaker helpt schaarste betere keuzes te maken.

Op Goede Vrijdag is het kaal in de kerk, Jezus’ naakte lijden en sterven verdaagt geen versiering of verhulling. De paaskaars brandt niet en wacht achter het voorhangsel. Is er een zegen aan het eind van de dienst? In het verpleeghuis toch wel. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen niet te zegenen. Wie haalt op eigen kracht Pasen? Het is goed.

Bach

,,Ik geloof misschien niet zo meer, maar wel in Bach”, vertelt een vriendin. Ze is naar de Matthäus Passion geweest en ze kan er niet over uit. ,,Mijn hele leven komt langs. Hier gaat het om, Bach snap ik, Bach snapt mij.”

Sinds ze zelf zingt is een andere deur geopend. Maar niet alleen de aangrijpende muziek, ook de teksten die Jezus’ weg en dood verbinden met ons leven raken diep. Ook in het Fries. De Friese Matthäus, die mijn man en ik in Harlingen beluisterden, was meer dan een belevenis: ,,Erbarmje Jo, myn God.”

Het is goed.

,,Nou, dat gaat wel heel ver, kruisigen, zegt een gedistingeerde man die door zijn dementie de afloop van veel verhalen niet meer weet, zelfs van het verhaal van Jezus niet. Hij is geschokt door de martelgang van Jezus tot de dood erop volgt. Hij is groot geworden in een degelijk katholiek gezin. In de familie waren een drietal heerooms.

Voor het eerst

Kortom, hij is gepokt en gemazeld is in alle statiën van de kruisweg.

Maar nu hoort hij het lijdensverhaal weer als voor het eerst. ,,Het is toch onbestaanbaar dat mensen dat hebben laten gebeuren?”

Een Amsterdamse mengt zich in het gesprek: ,,Liepen zijn maten weg? Vind je het gek, dat kan je toch ook niet aanzien. Mensen worden nog steeds gekruisigd: kijk maar naast je, voor je en achter je en – ze wijst naar de televisie – daar.”

De gedistingeerde man fronst, zoekt, glimlacht en herinnert zich weer. ,,Na Zijn dood komt het toch goed?”