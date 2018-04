Brood, water en wijn

Stille Week

Jacomette de Blois

Witte Donderdag 2017 zal ik niet gauw vergeten. De woensdag daarvoor brengt een nog onbekende vrouw mij een bijzondere schaal en kan. ,,Een cadeau, alsjeblieft, voor de voetwassing morgen”, zegt ze erbij. ,,Komen uit een pas gesloten kerk daar-en-daar en misschien kun je ze hier gebruiken.”

Weg is ze weer.

Omdat ik heilig geloof dat alles wat je hebt, op weg is naar een ander, en wij blijkbaar nu die ander zijn, neem ik het geschenk aan.

Op Witte Donderdag lezen we traditioneel het verhaal van de voetwassing en vieren we avondmaal, maar in die dienst iemand of elkaar de voeten wassen? Toch kom ik die bewuste donderdag de kapel binnen met de schaal en de kan, een washandje en een handdoek uit Israël, een souvenir. Het is allemaal symbolisch, toch?

Ik lees de lezing, laat de kan en de schaal zien en stel de retorisch bedoelde vraag: ,,Wie vanumag ik de voeten wassen?”

Dienen

Tot ieders verbazing staat meteen een trouwe vrijwilliger op en komt naar voren, doet zijn schoenen en sokken uit… Ik stroop mijn toga-mouwen op, was zijn voeten en droog ze af met de Israël-handdoek.

Iedereen om ons heen ervaart de verbondenheid die er is, eenvoudig elkaar dienen wordt hier zichtbaar.

Deze tachtigjarige vrijwilliger – inmiddels weer met sokken en schoenen aan – heeft in onze kapel zijn geestelijk thuis gevonden.

Steeds vertelt hij met humor en diepgang stukjes van zijn levensverhaal.

Praktische oecumene

Hij vertelt hoe graag hij zijn kinderen het geloof zou willen geven, ook hoe hij verlangt naar een leven bij God. Veel in zijn leven van jongs af aan was, en is nog steeds, moeizaam. Maar zolang hij er is gaat hij fluitend en zingend door het huis om mensen op te halen of thuis te brengen, strijdt hij onvermoeibaar voor praktische oecumene en heeft hij het lef zich de voeten te laten wassen.

Dan vieren we de maaltijd van de Heer. Verrassend wat er met mensen gebeurt als ze dat stukje brood in wijn gedoopt ontvangen. We gaan de rijen langs, we stappen over uitstekende rolstoelen en wekken wie dommelt. Echte slapers ontvangen de vrede van Christus met een hand op hun hoofd. Wat fijn toch dat de psalm zegt: ‘De Heer geeft het zijn beminden in de slaap.’ Dat gaat nog altijd op.

Ieder spreek ik persoonlijk aan, met naam en soms toenaam. Juist dat valt gasten op in een dienst. Wat bijzonder dat u alle namen kent! Zo bijzonder is dat niet, ik doe het alleen maar na: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen.’

Schemergebied

Hoe ver mensen ook verwijderd zijn van zichzelf, in de vervreemding van hun ziekte, velen verstaan toch het teken en nemen het dankbaar aan. ,,Oh echt? Is dat ook voor mij?”

Mensen van wie ik weet dat ze ook in een schemergebied van geloof verkeren, geef ik brood en wijn omdat de Heer verlangt om juist met hen aan tafel te gaan en ik bid voor hen nog een beetje meer.

We zingen het laatste lied en opeens verschijnt daar de onbekende gever van de kan en de schaal voor de voetwassing. Ze staat in de deuropening en ik wenk haar binnen te komen. Ook zij ontvangt de zegen en Goede Vrijdag is ze er weer. Een nieuwe vrijwilliger, ze blijft.

Jacomette de Blois is geestelijk verzorger van de Antoniushof in Bussum. Vanuit het alledaagse leven schrijft ze over levens- en zingevingsvraagstukken. In het kader van de Stille Week schrijft ze enkele columns, passend bij de christelijke gedenkdagen in aanloop naar Pasen.