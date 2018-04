Warschau en Brussel in bittere strijd verwikkeld

Niek van der Molen

Polen heeft de Europese Unie woensdag beschuldigd van het meten met twee maten in de behandeling van lidstaten. De regering in Warschau ligt onder vuur van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) vanwege controversiële wetten die de rechterlijke macht onder politieke controle zouden brengen. Volgens critici zijn die hervormingen een bedreiging van de democratie omdat ze hebben geleid tot een beperking van de bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof, een omstreden mediawet, en meer invloed van de politiek op de rechterlijke macht.

Frans Timmermans, de rechterhand van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, haalde in december het zwaarste instrument uit de kast. Als Polen de wetgeving niet intrekt die de staatscontrole op de rechterlijke macht verscherpt, kan het land in theorie zijn stemrecht in de EU kan kwijtraken. Het gaat hierbij om de zogeheten artikel 7-procedure, die ook wel bekend staat als ‘de nucleaire optie’. De artikel 7-procedure voor de bescherming van EU-waarden is in 1997 in het Verdrag van Amsterdam ingevoerd en is tot dusver nooit gebruikt.

Polen zegt dat de juridische hervormingen nodig zijn om de efficiëntie en onafhankelijkheid van justitie te verbeteren. Ook zouden nog te veel rechters uit de communistische periode deel uitmaken van het rechtssysteem. Volgens Polen hanteert Brussel een dubbele standaard omdat andere EU-lidstaten, waaronder Spanje en Duitsland, ook proberen de samenstelling van het Constitutionele Hof te beïnvloeden maar daarvoor niet worden berispt. Bovendien worden de EU-regels niet zo scherp gehanteerd tegenover invloedrijke lidstaten als Duitsland en Frankrijk die in het verleden de begrotingsregels aan hun laars lapten.

Quota

De relaties tussen Warschau en Brussel schommelen ook rondom het vriespunt vanwege de door de EU opgelegde quota voor migranten. Polen weigert mee te werken aan het door de EU verordonneerde plan voor de verplichte opvang van vluchtelingen. Niet alleen met de EU bevindt de regering in Warschau zich op gespannen voet. Met Israël en de Verenigde Staten is ruzie over een Poolse wet die de suggestie strafbaar stelt dat Polen soms aan de Jodenvervolging meewerkten. De wet verbiedt bijvoorbeeld het gebruik van de term ‘Poolse vernietigingskampen’. Met Duitsland zijn er spanningen vanwege de Duits-Russische plannen voor een gasleiding die Polen links laat liggen. Warschau is bang dat het wordt gechanteerd door Moskou dat dan eerder de gaskraan kan dichtdraaien. Ook zijn de relaties met Berlijn vertroebeld nu Polen alsnog compensatie vraagt voor het veroorzaakte leed in de Tweede Wereldoorlog.

In het conflict met Polen lijkt de Europese Commissie aan het kortste eind te trekken. Voor het vaststellen of Polen daadwerkelijk de Europese waarden schendt, is een viervijfdemeerderheid nodig in de Europese Raad (de staatshoofden of regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten). Tsjechië, Hongarije, Slowakije en de Baltische staten hebben al aangegeven er niet mee in te stemmen. Mogelijk vrezen de Oost-Europese landen na Polen aan de beurt te zijn. Voor een daadwerkelijke procedure tegen Polen is unanimiteit binnen de Europese Raad vereist – dat lijkt er ook niet in te zitten. Bovendien zitten de EU-lidstaten niet te wachten op een interne ruzie en willen ze eenheid uitstralen in deze geo-politieke spannende tijden met een dreigende handelsoorlog met de VS en de brexit.

Mocht Polen de dans ontspringen, dan kan de Europese Commissie als machteloos worden weggezet. Het kan ook, zo wordt gevreesd in Brusselse kringen, andere landen op het idee brengen de eigen rechtsstaat minder serieus te nemen.