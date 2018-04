Veel klacht en zegen

Column

Rob Favier

Ik ben het helemaal zat en ik doe er niet meer aan mee. Dat eeuwige geklaag in Nederland.

De meeste Nederlanders zeggen dat ze best gelukkig zijn, maar als je dan ziet waar ze allemaal over klagen, krijg je toch een merkwaardig beeld van geluk. En omdat ik bij de kerk hoor, wil ik er absoluut mee stoppen.

Nu valt dat best wel tegen, want in de kerk blijkt het niet zo veel anders te zijn dan in de wereld.

Ook daar weten we aan de klaagliederen van de profeet Jeremia een geheel eigen draai te geven. En het gaat vaak over de meest vergezochte onzin. Zo maakte ik onlangs nog mee bij een dienst waarin ik moest zingen en spreken, dat iemand bij de soundcheck naar me toe kwam om te vertellen dat het allemaal te hard was. Dat was echt visionair, want het geluid stond nog uit.

Lobby

Hoe druk kunnen wij ons maken over de kleinste details, terwijl de wereld in brand staat? En als we niets te klagen hebben, dan klagen we dáár weer over. Dat pik ik dus niet meer en ik ben nu op zoek naar medestanders die samen met mij tot actie willen overgaan.

Die actie geven we vorm door een antiklaaglobby op te richten. Klagen is namelijk slecht voor de gezondheid. Het kan hart- en bloedvaten aantasten, je wordt er somber van en je komt te weinig in beweging omdat je je focust op datgene wat beklagenswaardig is.

En als lobby gaan we ervoor zorgen dat er in alle kerkgebouwen bordjes komen te hangen met: ‘Dit is een klaagvrije ruimte’.

Voor degenen bij wie de klaagverslaving dermate groot is dat zij ontwenningsverschijnselen krijgen als ze anderhalf uur niet mogen klagen, is er natuurlijk de mogelijkheid even naar buiten te lopen en zich te laten gaan, zodat anderen geen meeklagers hoeven te worden.

Glimlach

We kunnen dat zelfs theologisch verantwoord doen door een van de buitenmuren aan te wijzen als klaagmuur.

Maar in de klaagvrije zone is alles positief. Daar glimlacht men naar elkaar en zegt: ,,Och, het is allemaal niet zo erg dat…”

Dan kan de wereld eens goed leren hoe het wél moet in het leven.

En wie de regels overtreedt, klagen we aan bij de nieuw op te richten commissie ‘Veel klacht en zegen’.

Ik geef toe, bovenstaande klinkt allemaal wat geforceerd en omdat wij dat nooit zijn in de kerk, zullen hier wel klachten over komen.

Rob Favier is theoloog, cabaretier en entertainer.

