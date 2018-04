Politiek is sport geworden

Tamarah Benima

Als ik een Turkse Nederlander was, zou ik tot in lengte van dagen DENK stemmen. Van geen enkele zetel in de gemeenteraden ging de partij naar 25. Niet behaald boven de lijn Zaanstad-Enschede, en ook niet onder Roermond, maar wel in alle grote steden. Wat deed onze nationale (!) Nederlandse omroep daarmee? Schandalig weinig. Een mini-interviewtje met Kuzu, en dat was het dan. Geen enkele lijstaanvoerder of kiezer uit de andere veertien steden waar DENK meedeed, kwam aan het woord. Het kan natuurlijk dat ik net even was plassen, een kopje thee maakte of anderszins niet oplette. Of de tv te vroeg uitzette. Maar ik denk het niet. Wel gezien: de hele toespraak van Jesse Klaver. Jawel, de hele toespraak van Jesse Klaver.

Zou ik een pissige, argwanende of wellicht zelfs nadenkende Nederlander zijn zonder migratieachtergrond dan zou ik tot in lengte van dagen PVV stemmen. Van 16 raadszetels in 2014 ging de PVV naar 73. De partij deed mee in dertig gemeenten. Wat zagen we daarvan bij de NOS? Absoluut niets. Wat heet. De PVV haalde niet twee zetels in Rotterdam, maar slechts een. Wat een afgang! Dat Leefbaar in Rotterdam min of meer hetzelfde gedachtegoed uitdraagt, benoemde het veel-stemmige NOS-orakel niet. Dat Groep De Mos dat in Den Haag doet, evenmin. Nee, dan de toespraak van Klaver. Helemaal. Die is belangrijk.

En de titanenstrijd tussen D66 en GroenLinks: mega-nieuws. Alles is sport geworden op de publieke omroep. Pechtold begrijpt dat: D66 had goud, nu zilver. Daar gaat D66 vast heel erg van genieten. Het ontbreekt er nog maar aan dat de (in mijn ogen corrupte) Pechtold erbij zei: ,,GroenLinks heeft op waarde gewonnen.” De NOS klaagt dat het te weinig geld krijgt om haar werk te doen. Ik zou al het geld dat de NOS krijgt besteden aan deskundigheidsbevordering van hun politieke journalisten. En aan grondige cursussen over vooroordelen en evenwichtige verslaggeving. Als het na zijn analyses van de eigen programma nog niks heeft geleerd, hef de NOS dan gewoon op. Nu draagt de NOS bij aan de politieke polarisering van Nederland.