Palmpasen, dag van uitersten

Stille Week

Jacomette de Blois

Wie voor een ezel kiest, moet wel een goeie koning zijn… een verstandige koning.” Bep staart voor zich uit en voegt toe: een koning zonder poespas, iemand die je kan vertrouwen. Ze heeft een haatliefdeverhouding met de Heer en de kerk. De kerkman die zich ooit aan haar opdrong kan ze maar niet vergeten en ook niet dat ze zo nodig belijdenis moest doen van diezelfde man.

Lange jaren leeft ze haar leven met haar huisdieren; kerkmannen en- vrouwen en God houdt ze buiten de deur. Inmiddels is ze 97 jaar oud, woont ze in een verpleeghuis, mist ze één oog en willen haar benen niet zo goed meer. Maar haar gedachten zweven helder van vroeger naar nu, heen en weer.

Ze merkt, misschien voor het eerst, hoe fijn het is gezien en gewaardeerd te worden. Bep is blij dat haar knuffelhond ook voor anderen een echte huisvriend is en volop aandacht krijgt. Ze geniet ook weer van Bijbelverhalen en liederen en ze begint te vragen. Honderduit, als ik haar hoor en zie, haalt Bep vragend wel de honderd!

We lezen het verhaal van Palmpasen.

Zacht en hard

Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezel, met iemands gewone jas als zadel. ,,Een verstandige Koning”, zegt ze weer. Een koning die het anders aanpakt dan grote hoge koningen. ,,Niet pontificaal”, voegt een voormalig katholiek toe. Een koning die echt anders kijkt en dichtbij is. Daar hoopt Bep nog steeds op. Als ze hoort dat het Hosanna ‘Heer help me’ betekent, raakt het haar zichtbaar. Zachtmoedig en nederig. ,,Ja dat is mooi. Zo moet het zijn.”

Het valt me dit jaar meer dan ooit op hoe het Palmpaasverhaal tegelijk zacht en hard is. Zacht en teder. Het beeld van de ezel mét haar veulen die Jezus dragen. Al die mensen die hun jassen en groene takken op de weg leggen om de weg te effenen voor de zachtmoedige Heer. Die kinderen die wonderlijk weten wie ze toezingen. Zuigelingen en kleine kinderen staan voor de zachte krachten, Gods machtige ontwapenende koningschap.

Maar dat ook Jezus ‘hard’ optreedt.

Geen halfzachte benadering

Diezelfde dag haalt de zachtmoedige Jezus met harde hand een zweep door de tempel. Hij zet alles en iedereen letterlijk op zijn kop.

Geen halfzachte benadering: ‘Als je maar goed weet dat je niet tegelijk God kan dienen en de Mammon.’

Jezus is een verstandige koning, Hij is te vertrouwen,volgens Bep.

Zijn ongewone manier van doen en laten is schokkend moedig. Hij is trouw tot het einde. De Palmzondag is het begin van de stille en/of lijdensweek. Daarmee wordt Palmpasen een dag waarop alle uitersten van mensen zichtbaar worden.

Kennis

Als kind al vond ik het een ongemakkelijke dag. Ieder jaar op Palmzondag kreeg ik weer meer mensenkennis en vooral zelfkennis. Het ene moment zingen mensen ‘Hosanna’ en even later schreeuwen ze ‘weg met Jezus, zo’n koning willen we niet’. Blijkbaar waaien mensen makkelijk met vele winden mee, mensen zijn niet zo trouw en betrouwbaar.

Zou ik mijn liefste vriendinnetje dat Joods is helpen, verbergen, als het weer oorlog wordt?

Claudia de Breij zingt Mag ik dan bij jou? en ik stelde mezelf ook die vraag: mag ze dan bij mij?

Durf ik nu zacht én moedig te zijn als het erop aankomt?

Jacomette de Blois is geestelijk verzorger van de Antoniushof in Bussum. Vanuit het alledaagse leven schrijft ze over levens- en zingevingsvraagstukken. In het kader van de Stille Week schrijft ze enkele columns, passend bij de christelijke gedenkdagen in aanloop naar Pasen.