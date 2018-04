Kromme stok, rechte slag

Sytze Faber

Daar gingen we weer. Na de uitslag van de raadsverkiezingen quasi gewichtige verhalen van de leiders van de vroegere middenpartijen over het leed dat versplintering heet. Maar geen woord over hun eigen rol. Ze brachten het ene na het andere offer op het altaar van het neoliberalisme. De ziel verdween uit hun politiek. Zodoende.

Er is echter een jonge, meer idealistische generatie in aantocht. Amerikaanse studenten gaven eindelijk een nieuwe impuls aan het verzet tegen de fatale vrije wapenhandel. Jongeren bij ons dwongen in een handomdraai een vakkundig georganiseerd referendum af over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). In beide gevallen gaat het erom dat de overheid haar verantwoordelijkheid jegens de burgers serieuzer neemt en scherpere grenzen stelt aan de marktwerking. Prima.

Het raadgevend referendum is overigens niet mijn ding. Vlees noch vis. Het is ook vatbaar voor misbruik. Dat bleek bij het Oekraïne-referendum in 2016. De voorstanders ging het niet om Oekraïne, maar wilden de EU te ontwrichten en Poetin een kontje geven.

Mede omdat de raadsverkiezingen wegens een herindeling in mijn gemeente al eerder waren gehouden, wilde ik het referendum over de WIV maar laten lopen. Tot ik de avond ervoor Rutte en vooral Buma op tv in de weer zag. Een mengelmoes van arrogantie en ongeloofwaardigheid.

Ondergeschikt

Bij het Oekraïne-referendum zei Buma dat hij zijn eigen overtuiging ondergeschikt zou maken aan de uitslag. De stem van het volk moest voorrang krijgen. Bij het WIV-referendum was het precies andersom. Hij vond nu dat een eventuele meerderheidsuitspraak sowieso genegeerd moest worden. Nu kon het volk de pot op. Geen lijn in te ontdekken.

Buma en Rutte maken zich voortdurend breed voor onze soevereiniteit. Mag geen kruimpje van af. In het tv-debat verdedigden ze de WIV mede met het argument dat andere landen ook zo’n wet hebben en wij er dus ook aan moeten. Niet sterk. Nog gekker: ze zien er geen been in dat er massaal gegevens verstrekt worden aan buitenlandse veiligheidsdiensten (ook aan Erdogan?) zonder dat we op de hoogte zijn van de inhoud van die gegevens.

Beiden beweerden dat de tegenstanders van de WIV geen wet willen en dat ze ons daarmee in beginsel uitleveren aan het terrorisme. Dikke leugen. De meeste tegenstanders willen wel een wet, maar met meer waarborgen voor de digitale privacy. Het gaat wel ergens om. Een voorbeeld.

Nepnieuws

Er zijn vandaag de dag bedrijven die zich specialiseren in het fabriceren van nepnieuws. Om daarmee bijvoorbeeld potentiële kiezers van bepaalde partijen op het verkeerde been te zetten. Daarvoor is nodig dat er massaal persoonlijke gegevens van burgers verzameld worden. Beveiliging van persoonlijke gegevens kan niet meer afgedaan worden als naïef hobbyisme.

Tegen de voorspellingen van alle peilingboeren in, heeft een rechtsgeldige meerderheid zich woensdag uitgesproken tegen de WIV in haar huidige vorm. D66 kreeg bij de raadsverkiezingen flink klop en kan het zich niet veroorloven, zoals Buma wil, die uitspraak te negeren. Buma heeft de politiek (en zijn partij) overigens een grote dienst bewezen. Bij de keuze van zijn ministers koos hij niet voor slavenzielen, maar voor persoonlijkheden. Veelbelovend zijn de jonge en een tikkeltje onafhankelijke geesten Wopke Hoekstra (42) en (vicepremier) Hugo de Jonge (40). Geen grijze muizen. Mede dankzij hen, vermoed ik, zal er uiteindelijk een verbeterde IV uitrollen met meer garanties voor de digitale privacy van burgers. Wordt er met een kromme referendumstok toch een rechte slag uitgedeeld.

