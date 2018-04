‘God met ons’ moet concreet, tastbaar en feitelijk zijn

Recensie

Tjerk de Reus

De vraag wie Jezus eigenlijk is, is zeker in de veertigdagentijd relevant. Een voorbeeldig mens? Of toch God zelf? Hilarius van Poitiers houdt het op het laatste.

Wie Hilarius van Poitiers (315-367) is, zullen maar weinig mensen weten. Maar dat zegt natuurlijk niets over de betekenis van deze theoloog: hij geldt als een van de grote kerkvaders uit de vierde eeuw, die zijn stempel heeft gezet op de westerse kerk.

Nu is dat niet zomaar een aardig geschiedkundig feitje. Hilarius, ooit bisschop in Gallië, het huidige Frankrijk, hoort bij de verre voorouders die krachtige invloed op het christendom hebben gehad, zo sterk dat zijn werk bij wijze van spreken de geloofservaring van mensen van vandaag mede bepaalt.

En dan gaat het vooral over zijn onvermoeibare betoog dat we in Jezus Christus met God zelf te maken hebben.

Mond vol tanden

Jezus was niet zomaar een mens, ook niet een heel bijzonder mens, maar Hij was God de Zoon, en als zodanig de verlosser. Als we dit niet kunnen zeggen, hoe was het dan goed met ons gekomen, vraagt Hilarius zich af. Als je als hedendaags christen dit toch wel zo’n beetje vanzelfsprekend vindt, moet je maar eens proberen aan je buren uit te leggen dat de mens Jezus van Nazareth tegelijk ook God was én waarom dat ook vandaag nog belangrijk is. Mogelijk keer je dan met een mond vol tanden huiswaarts, misschien om toch eens met frisse nieuwsgierigheid iets van deze Hilarius te gaan lezen.

Want het goede nieuws luidt dat de theoloog Eginhard Meijering een vertaling uit Hilarius’ werk heeft laten verschijnen, met de intrigerende titel: De reis naar de kennis van de ware God.

Met wat voor type boek hebben we hier te maken? Allereerst: het is een grondleggend geschrift voor het christendom en in die zin van grote betekenis. Inhoudelijk gaat het Hilarius om de Drie-eenheid; het boek heet oorspronkelijk, in het Latijn: De Trinitate, over ‘Over de Drie-eenheid’.

Zuiver redeneren

Je zou kunnen denken dat het dus wel dogmatisch en redenerend moet zijn, wat Hilarius hier ter sprake brengt. Dat is in zekere zin ook het geval. Maar dat zou geen bezwaar moeten zijn. Als de kwestie die hier aan de orde komt echt de moeite waard is, dan is zuiver redeneren en helder nadenken van groot belang. Daarbij is echter zonneklaar dat Hilarius zich bewust is van de beperktheid van ons menselijke denken en ook van de beperkingen van de taal. De goddelijke geheimen kun je wel in woorden benaderen, vindt hij, maar niet bevatten. Wat echter Hilarius dichtbij lezers van vandaag brengt, is het persoonlijke accent. Hij zet zijn betoog op als een eigen zoektocht, zoals ook de boektitel duidelijk maakt: De reis naar de kennis van de ware God.

Tijdens de existentiële zoektocht die Hilarius hier onderneemt, komt allereerst een algemeen idee aan bod over het goede leven. Dat bevredigt hem niet, zijn ziel blijft ongetroost. Hij belandt vervolgens bij de opvatting van verre, verheven God. Dit spreekt hem wel aan, maar hij raakt toch ook ‘angstig bezorgd’ over ‘zijn lichamelijke verblijfplaats’. Met andere woorden, wat kan die verheven God voor een sterfelijk mens betekenen?

Het antwoord vindt hij uiteindelijk in de concrete komst van God in het menselijke ‘vlees’.

Dit maakt Hilarius graag zo tastbaar mogelijk: ‘De maagd baart, de geboorte is uit God. Het kind huilt, de lof van de engelen wordt gehoord.

Luiers

De luiers zijn vuil, God wordt aanbeden.’ Met andere woorden, God de Zoon werd in Jezus een mens van vlees en bloed. Hij vernederde zich om daadwerkelijk de mens nabij te zijn. Hij wordt geprezen, zegt Hilarius, omdat Hij ‘als mens werd geboren, de dood overwon, de poorten van de hel verbrak, voor zichzelf een volk verwierf om zijn mede-erfgenaam te zijn, het vlees uit de vergankelijkheid verhief tot eeuwige heerlijkheid.’

Grote woorden misschien, van deze vierde-eeuwse kerkvader, die we vandaag wat ontwend kunnen zijn – maar toch ook met een herkenbaar geloofsbesef: als ‘God met ons’ niet concreet en daadwerkelijk geldt, zijn we met alle geloofsvoorstellingen feitelijk niets opgeschoten.

Met een Jezus als alleen een ethisch voorbeeld, meent Hilarius, ben je per slot van rekening nog altijd aan jezelf overgelaten.

Uitstrekken en intreden

Het is Meijering erom te doen dat we vandaag weer goed nadenken over wat we geloven. Dat is zijn motief achter zijn gepubliceerde vertalingen van bijvoorbeeld teksten van Karl Barth, zoals hij de afgelopen jaren deed. Het is ook het motief achter de publicatie van dit geschrift van Hilarius. Overigens, de vertaling betreft slechts de eerste drie ‘boeken’ van het oorspronkelijke geschrift, maar die vormen wel een afgerond geheel.

Wat Meijering betreft kan er variatie zijn: niet iedereen gelooft op dezelfde manier of voelt zich door het christendom op dezelfde wijze aangesproken. Maar dat God zich daadwerkelijk uitstrekt naar deze wereld en intreedt in de eindigheid en beperktheid van het menselijk bestaan, zoals Hilarius op allerlei manieren duidelijk maakt, is wat Meijering betreft onopgeefbaar.

Als we dat niet met een zeker ‘plezier’ willen beamen, ‘kunnen we ons beter afvragen of we niet in de verkeerde club zitten’, aldus Meijering in zijn prikkelende nawoord.

De reis naar de kennis van de ware God. Hilarius van Poitiers. Eginhard Meijering. Pumbo.nl 16,00 euro