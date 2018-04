Geloof en politiek waren bij Ruud Lubbers onafscheidelijk verbonden

Achtergrond

Paul van Velthoven

Bij alle aandacht die er vorige maand was bij het overlijden van Ruud Lubbers bleef het aspect van zijn geloof opvallend buiten beeld. Opmerkelijk, want dat speelde een cruciale rol in zijn optreden.

Dat het geloof van Ruud Lubbers in de necrologieën grotendeels werd genegeerd, is des te treffender omdat hij er zo vaak in de openbaarheid blijk van had gegeven. Wie het Torentje wel eens tijdens zijn ambtsperiode van binnen heeft gezien, zag er een fraai kruisbeeld hangen. Dat had hij aan het begin van zijn premierschap gekregen van een Italiaanse christendemocraat die hier een voordracht hield ter gelegenheid van een herdenking van Franciscus van Assisi. Lubbers had dit geschenk dankbaar aanvaard en het zou er tot het aantreden van Wim Kok als premier in 1994 blijven hangen – want tot in zijn diepste vezels inspireerde het geloof hem in zijn handelen, en daarom hing dat kruisbeeld daar niet voor niets.

Sindsdien is ons wereldbeeld totaal gekanteld en nu spreken we, of iemand nu gelooft of niet, alleen nog maar op een hygiënische wijze over iemands godsdienstige overtuiging.

Als over religie, waar je van moet afblijven. Maar dan valt een man als Ruud Lubbers niet langer te begrijpen.

Denkers

Op het jezuïetencollege in Nijmegen, waar hij vanaf 1950 als Rotterdamse rooms-katholieke ondernemerszoon zes jaar lang intern zou verblijven, maakte hij kennis met twee helden. Twee denkers die hem zijn leven lang zouden bekoren. Een Frans-Joodse filosoof en Nobelprijswinnaar, Henri-Louis Bergson, nu door weinigen nog maar gekend en bestudeerd, en een Franse priester en paleontoloog, Teilhard de Chardin, de man die het raadsel van de natuur en van de geschiedenis met elkaar trachtte te verbinden en zo tot een zinvol eind wilde brengen.

Bergson was in de eerste decennia van de twintigste eeuw razend populair. In zijn filosofie verzette hij zich tegen de traditionele wetenschappelijke vaststelling van feiten en de presentatie daarvan. Hij onderschreef het toen nog volop bestreden idee dat het leven op aarde een gevolg was van evolutie. Maar als oorzaak wees hij een immer voortstuwend ‘elan’ aan, zeg maar een voortdurende krachtpuls die steeds nieuwe vormen schept. Zijn aandacht ging uit naar het proces zelf, niet naar de uitkomsten daarvan, die hij als mechanistisch omschreef.

Hij zou daardoor in een tijd waarin haar grondslagen fel werden aangevallen, opnieuw ruimte scheppen voor de godsdienst. De bron van de godsdienst lag nu juist in de intuïtie, zich uitdrukkend in de vrije creativiteit en aspiraties van mystici en heiligen.

Omega

Wat velen in Teilhard de Chardins denken zo aantrok, en dus ook Lubbers, was dat het leven uiteindelijk zijn spirituele bekroning zou vinden in wat hij het punt Omega noemde. Het was uiteengezet in zijn boek Het verschijnsel mens, dat in de jaren vijftig en zestig talloze drukken beleefde. Ook Teilhard de Chardin werd in Lubbers’ schooltijd besproken en het viel bij hem op vruchtbare bodem; het paste bij zijn creativiteit, zijn behoefte om te verbinden.

Ik ontleen deze informatie aan de bundel die de journalisten Arendo Joustra en Erik van Venetië in 1991 samenstelden uit Lubbers’ toespraken en artikelen onder de titel Ruud Lubbers – Samen onderweg.

Het frappante in die stukken is iedere keer weer dat zijn creativiteit zich letterlijk toont in het proces zelf en veel minder in het resultaat, het lijkt een continue improvisatie.

Stroom van ideeën

Het elan van zijn denken manifesteerde zich in een onuitputtelijke stroom van ideeën en ideetjes. Niet in klare afgewerkte standpunten.

Hij wilde altijd dieper graven, zo zeggen Joustra en Van Venetië in hun inleiding.

Maar het werkte voor politieke tegenstanders ook verstorend. Die zagen er een welbewuste strategie in hen op een dwaalspoor te brengen.

Leergierig

Wie hem beter kende, wist vaak wel beter. Een van de betere karakteriseringen van Lubbers, gepubliceerd bij zijn afscheid als premier in 1994, vind ik die van PvdA’er Bram Peper, destijds burgemeester van Rotterdam. Als Rotterdammers hadden ze nogal eens contact met elkaar. Hij noemde Lubbers een in het bestuur verdwaalde wetenschapper met een onbegrensde, schrokkerige leergierigheid.

‘Overtuigd van de wisselvalligheden van het bestaan helt zijn belangstelling meer over naar het hoe en waarom van het samenleven dan het leven’, aldus Peper.

Politieke vraagstukken hadden als achtergrond steeds een filosofische vraagstelling, ook al kon Lubbers als het er op aankwam zeer concreet en doortastend optreden bij het oplossen van problemen. Dat bleek wel uit de politieke resultaten die hij in drie kabinetsperiodes wist te boeken. Hij noemde zich ook tegenover Peper ,,voluit katholiek”.

Schillebeeckx

Dit laatste werd zichtbaar in Lubbers’ bewondering voor het werk van theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009), en dan in bijzonder voor diens boek Jezus, het verhaal van een Levende, het werk dat Schillebeeckx zag als de voltooiing van zijn levenswerk.

Het centrale idee in dit veeleisende boek is de uitwerking van het idee dat ‘de zaak van God’ in feite ‘de zaak van de mensen’ is. Lubbers heeft als gelovige, zo durf ik te stellen, zo ook zijn politieke werkzaamheid opgevat. Probeer te verbeteren wat je verbeteren kan. En verbeter wat verbeterd moet worden (waarbij harde maatregelen vaak niet te vermijden zijn). Het zou altijd mensenwerk blijven, maar Lubbers voelde zich daardoor niet gehinderd.

Schillebeeckx’ taal drong ook door in de redes die hij schreef.

,,Mensen vormen de woorden in Gods verhaal”, zei hij ooit op een partijbijeenkomst.

Synthese

Waar de politiek met zijn machiavellistische ondertoon en het christendom met zijn radicale zachtmoedigheid en zelfverloochening als water en vuur tegenover elkaar staan, waar in het huidige tijdsgewricht politiek en ‘religie’ koste wat kost uit elkaar lijken te moeten worden gehouden, verwerkelijkte Lubbers een gelukkige synthese tussen beide. Ik wees op het zo zichtbaar procesmatige, maar vaak ook onvoltooide karakter van zijn interventies. Toch waren zijn vergezichten, nu door sommigen zo gelaakt, wel degelijk te ontwaren.

Hij toonde visie. Hij was er als jong politicus al vroeg van overtuigd dat rijke landen op een zeker moment hun schulden aan arme landen moesten kwijtschelden. Een gezamenlijk Europees Huis stond hem in 1990 na de val van de Muur duidelijk voor ogen. Het Verdrag van Maastricht (1992) was mede zijn werk.

Zijn laatste interventie, enkele maanden voor zijn dood, in het najaar van 2017 in een artikel in vakblad Economisch Statistische Berichten over de aanpak van vluchtelingen.

Een pleidooi om die te accepteren.

Ze zouden steeds belangrijker worden in het Europa van de toekomst.

Deze standpunten stegen nog al eens boven partijen uit en getuigden van vooruitziendheid en moed.

Paul van Velthoven is publicist.