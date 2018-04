EU kiest voor zelfbewust optreden in staalconflict

Koos van Houdt

Waarom zou de Europese Unie de spelregels in de ruzie over de Amerikaanse importheffingen voor staal en aluminium laten bepalen door de Amerikaanse president Donald Trump? Die vraag kwam gisteren van Bernd Lange, een ervaren Duits lid van het Europees Parlement richting de tafel van de Europese Raad. Intussen was het beeld dat de Unie in Washington wel de eigen belangen bepleitte, maar zich toch zou willen aanpassen aan een termijn om tot 1 mei niet onder de heffingen te vallen, zoals door Trump was aangegeven. Maar tijdens de persconferentie na afloop van de Europese Raad noemde Jean-Claude Juncker die termijn ,,weinig realistisch”.

Een gesloten front en open onderhandelingen, daar kozen de regeringsleiders gistermorgen uiteindelijk voor. Daarmee gaf de Europese Unie aan met iedereen te willen spreken over de wereldhandel, maar niet onder zelf geformuleerde spelregels van Trump. Een stap in de richting een zelfbewuste en volwassen houding van de Europese Unie in de wereld.

Als er de afgelopen twee dagen iets duidelijk werd, dan was het wel dit. De Europese Unie staat in feite alleen in een grote, boze buitenwereld. Dat is niet het ergste, want de Unie kan als grootste economische macht in de wereld heel wat aan. Per beleidsgebied moeten dan wel bondgenoten worden gezocht.

Dat gebeurde ten aanzien van de wereldhandel onder meer door onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden met de landen in Latijns-Amerika (‘Mercosur’), Mexico en Japan een flink eind vooruit te helpen. Ook met Australië en Nieuw-Zeeland kan de Europese Commissie met politieke steun van de regeringsleiders verder. Met China wordt niet meer overhoop gehaald dan wat strikt nodig is.

Alleen in de wereld

Eigenlijk passen de ontwikkelingen rond de brexit ook hierbij. Het Verenigd Koninkrijk, zo bleek gisteren in perspectief, staat toch heel dicht bij de Unie. Elk vrijhandelsakkoord na uittreding met dit land zal intensiever zijn dan al die andere. Intussen was het ook goed nieuws dat de Afrikaanse Unie juist de afgelopen dagen flinke stappen heeft gezet naar een soort van interne markt op het Afrikaanse continent.

Maar de Europese Unie stond toch min of meer alleen in de wereld. Met een Russische buurman waar schijnverkiezingen president Vladimir Poetin in het zadel hielden, moet nu een flinke robber worden gevochten rond de aanval met zenuwgas op voormalig dubbelspion Skripal en zijn dochter in Salisbury. Want ook hier was het Britse hemd nader dan de Russische rok. Er waren allerlei lidstaten, zoals Litouwen, Polen en Hongarije die zich meer dan eerder tot de eigen club bekenden op dit punt. Maar ook was de Unie eensgezind in steun voor de Britse eis tot nadere opheldering. Zelfs de EU-gezant in Moskou is ervoor teruggeroepen.

Resteert Turkije. Maandag is er zogenaamd topoverleg in de Bulgaarse stad Varna. Bulgarije is op dit moment een halfjaar voorzitter. Jean-Claude Juncker zuchtte gisteren op de persconferentie in Brussel diep bij de gedachte aan dit topoverleg. ,,Er zijn nu wel heel veel problemen tegelijk met dit land.” De door velen gestelde vraag gisteren was ook, hoe lang de Europese Unie zich nog door de Turken laat gijzelen vanwege de vluchtelingendeal.