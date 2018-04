Diaconie is veel meer dan alleen geld geven

Interview

Rob den Boer

Diakenen zijn vaak doeners. Maar denken over diaconie is ook belangrijk, niet alleen voor diakenen maar ook voor mensen die beleid maken voor diaconie, vindt Hub Crijns, eindredacteur van een boek over diaconiewetenschap.

Diaconie is meer dan geld geven aan mensen die het nodig hebben. Ook zaken als stadspelgrimages en sociale coöperaties horen erbij. Eindredacteur Hub Crijns van Diaconaal doen doordacht. Handboek diaconiewetenschap geeft uitleg.

Wat is diaconiewetenschap?

,,Diaconiewetenschap gaat over het systematisch denken over diaconie of diaconaat, het handelen en wetenschappelijke reflectie. Het is geen zelfstandige wetenschap, maar kan een onderdeel zijn van andere studies, zoals theologie, sociologie, psychologie, economie, enzovoort.

In Duitsland is er al wel een volwaardige diaconale opleiding op academisch niveau, aan het Diakoniewissenschaftliche Institut van de Universiteit Heidelberg. Dat houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van de theoretische en praktische aspecten van diaconie en sociale verantwoordelijkheid van kerken. Dit boek biedt materiaal aan Nederlandse hogescholen en universiteiten om met diaconie bezig te zijn.”

Wat is de bedoeling van het boek? Voor wie is het?

,,We willen een voortdurende systematische reflectie bieden op diaconie en de praktijk van diaconie. Het boek is met name bedoeld voor vrijwilligers en professionals die diaconaal actief zijn, vooral op bestuurlijk en leidinggevend niveau, maar ook voor hbo-studenten die diaconie in hun curriculum hebben. Het diaconaat van nu is heel breed, met veel verschillende aandachtsgebieden, en daarvoor is meer methodiek nodig.”

Hoe heeft het diaconaat zich de laatste jaren ontwikkeld?

,,Er is veel behoefte aan aanvullende diaconale initiatieven, zoals de voedselbank, ruilwinkels, inloophuizen, enzovoort. Vaak zijn kerken hierbij betrokken. Dat komt doordat de uitkeringen tegenwoordig te laag zijn om in het dagelijks levensonderhoud te kunnen voorzien.

Grote groepen huishoudens kampen met structurele tekorten door een schuldpositie. Diaconieën helpen onder andere via maatjesprojecten mensen met schulden, jongeren, ouderen, gehandicapten, enzovoort.

Vrijwilligers inventariseren de problemen van deze mensen, scheppen orde, helpen formulieren invullen en gaan zo nodig mee naar het juiste loket. In het boek worden tien van dit soort praktijksituaties besproken.”

Is het diaconaat van nu oecumenisch?

,,Zonder meer. Een belangrijke reden hiervoor is dat een aantal (zorg)taken door het rijk naar de gemeenten is overgeheveld, zoals de uitvoering van de WMO, de langdurige ziekenzorg en de bijstand.

Samenwerken vergroot de actiekracht van kerken en door de toegenomen nood in de samenleving is dat gewoon nodig. Bij schuldhulpmaatjesprojecten moeten bijvoorbeeld minstens drie kerken uit verschillende denominaties betrokken zijn. En de meeste vrijwilligers komen nog steeds uit kerken.”

Wat voegt (stads)pelgrimage toe aan diaconaal denken?

,,De deelnemers worden in een groep langs locaties in de stad geleid, die corresponderen met de zeven werken van barmhartigheid uit Matteüs 25:35-36). Bij elk van deze locaties wordt een korte meditatie gehouden. Door de nood daadwerkelijk te zien en mee te maken, maar ook in gesprek te gaan met de mensen waar het om gaat, beklijft de indruk beter en dat activeert om te helpen. Aan deze stadspelgrimages doen onder meer diakenen en bestuurders van caritasinstellingen mee. Ook voor hen is het een leermoment: waarom doe ik dit ook alweer?”

Is de sociale coöperatie een bruikbaar toekomstmodel?

,,Ja, er zijn inmiddels negentien coöperaties opgericht, die onder andere verbinding leggen tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkgevers en de overheid. Een concreet voorbeeld is een groep vrouwen in de bijstand die een coöperatief cateringbedrijf is begonnen. Geleidelijk aan verwerven deze vrouwen hierdoor een inkomen of stromen door naar een betaalde baan. In Eindhoven is een coöperatie gevormd met Syrische vluchtelingen die graag willen ondernemen.

Dat is voor vluchtelingen in Nederland erg moeilijk, ook vanwege de regeldruk. In coöperatief verband kunnen zij wel aan de slag.”

Wat is het verband tussen diaconie en verzoening?

,,Het helpen van mensen in nood is vaak een vorm van verzoening met iets wat mis is gegaan. Een gevangene die zijn straf heeft uitgediend, mag bijvoorbeeld weer terugkeren in de maatschappij. Soms is het ook helpen onder protest. Het runnen van een voedselbank kun je uitleggen als meewerken aan de afbraak van sociaal beleid. Toch wordt mensen daar de weg gewezen om weer mee te doen in de gemeenschap, omdat het een plek van ontmoeting is geworden. Medewerkers van andere hulpprojecten zitten daar vaak ook, om hen verder te helpen in het diaconale netwerk.

Dat kun je zien als een verzoening met de fouten van het systeem.”

Wat kan de theologie leren van de diaconale praktijk?

,,Diaconaat is onderdeel van het christelijk geloof. De twee belangrijkste geboden zijn immers: heb God lief en heb je naaste lief. Het tweede gebod is veel minder geworteld in de theologie dan het denken over God. Als je nadenkt over naastenliefde, kom je op thema’s als schepping en zonden, kerk en sacrament.

Hoe word je dan kerk? Niet alleen door te geloven en te bidden, maar ook door te doen. Dit is een verrijking voor de theologie. Diaconaal actief zijn is immers ook geloven, bidden, metterdaad. Daardoor kan er iets van Gods genade oplichten.”

Diaconaal doen doordacht. Handboek diaconiewetenschap. Hub Crijns (eindred.) Uitgeverij Kok, 29,99 euro