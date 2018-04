Bruggen bouwen voor transformatie in Praag

Standplaats

Leendert Wolters

In Praag begint van de zomer een nieuw zendingsproject: Mosty (bruggen). Stagiairs kunnen in augustus een tijdje meedraaien. Vorige week was de startconferentie.

Mensen houden ervan om feestjes met je te vieren en om met je te dienen.”

Aan het woord is Mike Jarrell. Hij baseert zijn uitlating op zijn persoonlijke contacten met mensen buiten de kerk en in zijn missionaire gemeenschap. De vraag is: wat kunnen we in Praag leren van zijn ervaringen in Amerika?

Begin deze maand lanceerden we een nieuw zendingsproject in Praag: Mosty. Een groep kerkleiders en vertegenwoordigers van zendingsorganisaties bezochten Tsjechië om te spreken over de mogelijkheden van dit project: het uitzenden van mensen, jongeren, die voor een korte termijn als stagiaires meedraaien in gemeentestichting in Praag. En om meer te horen over missionaire gemeenschappen – een belangrijk element in het project.

Mosty (‘bruggen’ in het Tsjechisch) werd geboren uit ons verlangen naar meer arbeiders in de oogst.

Generatie

Tomáš Grulich, een voorganger in de protestantse kerk Církev Bratrská en visionair van het project, zocht naar een manier om niet alleen meer zendingswerkers naar Praag te zien komen, maar bij te dragen aan een generatie kerkleiders die in kerken over de hele wereld dienen. Omdat wij dit verlangen delen, vormden we same met hem en zendingswerkers uit Amerika een projectteam.

Tijdens de conferentie deelde Tomáš Grulich over die visie van het project. Recent heeft hij een gemeente gesticht in Praag, die opgebouwd is uit kleine discipelschapsgroepen en missionaire gemeenschappen.

,,Jezus roept ons op om Zijn discipelen te worden, en dat betekent: een doorgaande transformatie van onze individuele levens.

Maar hij vraagt ons ook om missionaire discipel-makers te zijn, door anderen uit te nodigen om met ons op reis te gaan, en te groeien in het karakter van Christus.”

Groter verhaal

Lee Heyward wees de deelnemers erop dat dit een onderdeel is van een groter verhaal. ,,God vraagt de kerk om de oorspronkelijke roeping van Israël op zich te nemen, om een zegen voor de volkeren te zijn.”

Mosty heeft een sterke focus op wederkerigheid in zending en de overtuiging dat wederzijdse en blijvende impact alleen maar mogelijk is door samenwerking tussen zendende en ontvangende kerken.

Jaap

Tom Clyde introduceerde ‘Jaap’, een model-deelnemer van Mosty. Door de ogen van Jaap zagen de deelnemers de verschillende fasen in het project. Dit start met de ontwikkeling van de contacten met de zendende kerk en enkele maanden van coaching (voor Jaap als deelnemer) door zijn gemeente. En natuurlijk met voorbereidingen en fondsenwerving samen met de zendingsorganisatie.

Tom Clyde: ,,Wanneer Jaap en zijn mede-deelnemers in augustus aankomen, starten ze met intensieve taal- en cultuurstudie. In die eerste maand zoeken ze een gedeelde flat, om samen met Tsjechische studenten de rest van het jaar door te brengen. Ook worden ze geplaatst in een missionaire gemeenschap en één of meerdere missionaire projecten in de stad.”

Clyde vertelt verder dat door de lens van Mosty dit allemaal gemeenschappen zijn waar Jaap deel van uitmaakt. Het zijn plaatsen van gemeenschappelijke missie, van waaruit de deelnemers actief zijn in evangelisatie, samen met Tsjechen.

,,Maar we waarderen ook de lokale gemeenschappen waar we samenwerken met mensen van een andere levensovertuiging, voor het algemeen welzijn in onze stad en voor shalom in de maatschappij, en daardoor verlangen we naar transformatie van deze gemeenschappen.”

Ervaringen

De tweede dag van de conferentie werd ook bezocht door deelnemers van bestaande missionaire gemeenschappen in Praag. Spreker van de dag was Mike Jarrell, kerkplanter van de Narrow Road Communities.

Terug naar de vraag van het begin: wat kunnen we van zijn Amerikaanse ervaringen leren?

Jarrell organiseert zijn missionaire gemeenschappen in en model van ‘drie ruimtes’. De gemeenschap komt regelmatig samen in de derde ruimte, waar ze bidden en elkaar aansporen actief te zijn in evangelisatie.

Het is ook de plek waar discipelschap plaatsvindt. Vanuit deze kring is de gemeenschap betrokken op de activiteiten die ze organiseerten in de eerste, of ‘feest-ruimte’ en de tweede, de ‘tafel-ruimte’.

Jarrell ontdekte dat veel mensen hun beste vrienden maar een keer of vier per jaar ontmoeten, ,,dus als je ze ongeveer maandelijkse uitnodigt om een voetbalwedstrijd te kijken, of te komen barbecueën, dan word je hun beste vriend”.

Geen project

Vrienden zijn is geen project, benadrukt Jarrell, ,,het maakt gewoon dat mensen zich veilig voelen en open durven te zijn”. Tijdens het programma bemoedigde hij de deelnemers om ,,honderd dingen te proberen en honderd keer iets te zien mislukken”.

De conferentie eindigde met een uitnodiging voor verdere samenwerking.

Op dit moment kunnen deelnemers zich opgeven via de GZB (om te starten in augustus 2018).

Meer informatie: www.gzb.nl/vacatures/stageplek-bij-gemeentestichtingsproject-in-praag.

Leendert Wolters werkt namens de GZB, samen met zijn vrouw Nelleke, in Praag. Reacties: leendert.wolters@gmail.com