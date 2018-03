Kardinaal Karl Lehmann was boegbeeld Duitse katholieken

In memoriam

Lodewijk Born

De Duitse kardinaal Karl Lehmann (81) is onlangs overleden, in zijn woonplaats Mainz. Lehmann was decennialang hét boegbeeld van de Duitse katholieken, en zijn betekenis als r.-k. geestelijke gold wereldwijd. De voormalige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie was al enige tijd ernstig ziek. In september vorig jaar kreeg hij een beroerte en een hersenbloeding.

Karl Lehman (Sigmaringen, 16 mei 1936) promoveerde in 1962 summa cum laude in de filosofie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome op een proefschrift over filosoof Martin Heidegger. Hij werd op 10 oktober 1963 priester gewijd door Julius kardinaal Döpfner, aartsbisschop van München en Freising. Tussen 1964 en 1967 was hij assistent van de katholieke theoloog Karl Rahner (1904-1984) aan de universiteit van München en daarna van Münster.

Lehmann werd in 1983 bisschop van Mainz, als 87e opvolger van de H. Bonifatius. In 1985 werd hij vicevoorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, van welke conferentie hij tussen 1987 en 2008 voorzitter was. De Duitse bisschoppenconferentie prees Lehmann gisteren uitvoerig voor wat hij betekende in de decennia dat hij de kerk diende.

,,Boven alles was Karl Lehmann priester, zielzorger en bisschop, een begenadigd theoloog en goede vriend”, aldus kardinaal Reinhard Marx in een verklaring.

Bij elkaar

Lehmann zorgde er ook voor dat de gescheiden bisschoppenconferenties van de DDR en de Bondsrepubliek Duitsland bij elkaar kwamen.

In 1991 zat hij de eerste gezamenlijke vergadering voor. Bondspresident Frank-Walter Steinmeiner prees hem als ,,bruggenbouwer” en iemand die het felle debat niet uit de weg ging. Bondskanselier Angela Merkel wees op de sleutelpositie die Lehmann vervulde in het gesprek tussen de Duitse katholieken en ‘Rome’. Ze noemde ook ,,de goede gesprekken en ontmoetingen die ze gedurende vele jaren” had met hem.

Inzet

De Duitse protestanten roemen zijn grote inzet voor de oecumene. ,,We zullen hem zeer missen”, aldus dr. Heinrich Bedford-Strohm (EKD).

Op 21 februari 2001 verhief Johannes Paulus II hem tot kardinaal.

Als lid van het kardinalencollege was hij bij de verkiezing van paus Benedictus XVI (in 2005) en paus Franciscus (in 2013). Lehmann had er een belangrijke stem in dat de Wereldjongerendagen in 2005 naar Keulen kwamen en hij daar Benedictus XVI kon ontvangen. Als gezaghebbende bisschop zat in hij talloze commissies van het Vaticaan, zoals de Congregatie voor de Geloofsleer (1988-1998). Hij kreeg tal van onderscheidingen, zoals de Karl Barthprijs (1994) en de Maarten Luther Medaille (2016). Hij werd gelauwerd met negen eredoctoraten.