Kan aanvaller Pechtold het kabinet verdedigen?

De Haagse week

Henk van der Laan

Het gaat niet zo lekker met D66 op dit moment. En dat komt omdat, en dat is niet voor het eerst, de partij regeert.

In 1994 haalde D66 24 zetels en regeerde, met een onderbreking van een jaar, tot 2006. Toen waren er nog maar drie zetels over. Dat was het moment dat Alexander Pechtold instapte, de partij herstructureerde, nieuwe kernthema’s uitzocht en met zijn groot talent voor het politiek debat de partij weer midden in de publiciteit kreeg. Dat alles met een doel: een groot D66 in het centrum van de macht. Dat is vorig jaar gelukt met de toetreding tot het kabinet-Rutte III. Om eerlijk te zijn: het valt een beetje tegen. Alweer.

Dat komt niet door het geruchtmakende afschaffen van het raadgevend referendum. Uit onderzoek blijkt dat van alle kiezers de D66’ers het minst verkikkerd zijn op het referendum. Het was populair bij D66’ers totdat bleek dat de referendumuitslagen het tegenovergestelde waren van wat D66’ers wilden.

Resoluut

Het probleem bij het afschaffen van het referendum zit ‘m meer in de stijl van D66-minister Kajsa Ollongren. Die trekt er resoluut de stekker uit, zonder te wachten op de evaluatie en blokkeert een referendum over het referendum. Ollongren opereert volgens de regels maar is wel erg technocratisch, wat niet gek is voor iemand met een carrière in de ambtelijke wereld.

D66 heeft een voorkeur om bewindslieden te zoeken van buiten de politiek met kennis van zaken over hun portefeuille. Het probleem van deze vakministers is dat ze hun werk wel goed doen, maar geen politieke antenne hebben. Soms is dat best fijn, een minister die niet steeds naar peilingen kijkt, maar in de politiek moet je wel eens aan klantenbinding doen. Het lijkt er niet op dat Ollongren dit beseft. Daarom was het een goed idee van Pechtold om geen minister te worden, maar om als fractievoorzitter het profiel van de partij te bewaren.

Dat lukt Pechtold nog niet echt. Zijn stijl was als de oude D66-slogan ‘het redelijk alternatief’: het kabinet aanvallen om vervolgens bereid te zijn mee te werken aan het verbeteren van kabinetsplannen.

Aanval

Nu zit D66 zelf aan de knoppen en kan Pechtold het beleid niet aanvallen. De meeste kabinetsplannen zijn in de formatie mede door hem bedacht. Nu moet hij de boel verdedigen. En verdedigen is iets wat Pechtold niet ligt. Kijk maar naar het afschaffen van het referendum, erg overtuigend klinkt zijn verdediging niet – als die al klinkt.

Liever kiest hij toch weer de aanval, als de beste vorm van verdediging. Nu richt Pechtold zijn pijlen niet op het kabinet, maar op de kleinste van de dertien partijen in de Tweede Kamer: Thierry Baudets Forum van Democratie. Die vindt dat maar wat mooi. Niet alleen staat Baudet voor alles waar D66 niet voor staat – andersom is dat ook zo. Bovendien zorgt kritiek van Pechtold voor gratis publiciteit.

Je kunt je wel afvragen of het bekritiseren van Baudet, of Geert Wilders, voldoende is voor Pechtold om kleur op de D66-wangen te houden. Want Baudet, en vele anderen, kunnen dan wijzen op impopulair kabinetsbeleid. Blijft Pechtold dan verdedigen, terwijl iedereen ziet dat hij dat niet kan? Of gaat hij dan toch een keer de aanval op het kabinet opzoeken. Het zou niet de eerste keer zijn dat D66 een kabinet aan het wankelen brengt.