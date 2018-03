Hoe eenzaam staat Merkel in Europa?

Niek van der Molen

Na een voor Duitse begrippen ellenlange formatie zetelt er sinds woensdag weer een regering in Berlijn. De Europese Unie kan nu eindelijk vaart maken met hervormingen omdat de voor de Europese samenwerking onmisbaar geachte Frans-Duitse motor weer kan gaan lopen. Gisteren bezocht de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Franse president Emmanuel Macron om daarover van gedachten te wisselen.

De EU is van oorsprong een Frans-Duits project, bedoeld om de eeuwenoude rivaliteit tussen beide landen te beteugelen. De twee landen vormen nog steeds de voorhoede binnen de EU zonder wie niets van de grond komt. Het is vooral de ambitieuze Macron die voorop loopt met plannen en visies voor het Europese project. Naar goede Franse traditie wil hij méér EU. Macron is er van overtuigd dat met het huidige doormodderen de EU ten dode is opgeschreven. Alleen een slagvaardiger EU kan toekomstige economische crises het hoofd bieden en daarom bepleit hij een gezamenlijke begroting voor de eurolanden en een Europese minister van Financiën die een eigen begroting heeft.

Merkel wil eigenlijk niet zo ver gaan, maar zij is bereid de veeleisende Franse president een flink eind tegemoet te komen. Als de idealistische Macron faalt, hapert de Frans-Duitse motor, wat ten koste gaat van de stabiliteit in Europa en dat is zo ongeveer het laatste wat de pragmatische bondskanselier wil. Maar waar Macron het gaspedaal ferm wil indrukken, geven acht voornamelijk Noord-Europese landen – met Nederland als voortrekker – tegengas. Zij vrezen dat zij te veel soevereiniteit moeten inleveren en er dat er nog meer geld naar het relatief armlastige Zuid-Europa stroomt. Op hun beurt vinden de zuidelijke EU-lidstaten dat Berlijn wat betreft de Europese integratie te veel op de rem staat.

Concessies

Duitsland neemt een eenzame positie in. De gewillige Merkel wil niet zo hard van stapel lopen als de door Zuid-Europa gesteunde Macron, maar zij doet toch naar de smaak van Noord-Europa te veel concessies aan Parijs.

Daar komt nog eens bij dat Merkel weliswaar is uitgeroepen tot machtigste vrouw ter wereld, maar dat haar invloed wordt overschat. Duitsland is niet in staat zijn wil aan de rest van Europa op te leggen, zoals bleek in de vluchtelingencrisis. De vrees voor een dominant Duitsland zit zo diep geworteld dat macht en invloed van Berlijn aan grenzen zijn gebonden. De merkwaardige situatie doet zich voor dat wordt erkend dat Duitsland als economische grootmacht de spil is waar alles om draait, maar dat de rest van Europa er weinig voor voelt Duits leidersschap te aanvaarden. Die opstelling komt de uitvoering van de Europese hervormingsplannen niet ten goede. Het wordt voor Merkel balanceren op een dun koord.