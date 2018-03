Tamarah Benima

De Nieuwe Rotterdamse Partij heeft ‘neutraal’ ingevuld, net als D66 in Utrecht. Maar in Rotterdam zijn de D66’ers het er wel mee ‘eens’. Net als Beweging Armoedebestrijding Rotterdam. CDA Eindhoven en Lijst Pim Fortuyn Eindhoven vinden iets heel anders: ‘oneens’. De Haagse Stadspartij, Samen70 (ook Den Haag), en GroenLinks, Bij1 en de Piratenpartij in Amsterdam staan echter pal: ‘eens’.

U denkt nu vast: Waar gaat dit over? Over de Anti-Racisme Stemwijzer. Deze heeft zeven stellingen over de bestrijding van racisme: de wenselijkheid van anoniem solliciteren, het instellen van quota, het afschaffen van Zwarte Piet, het verbieden van etnisch profileren en de wenselijkheid van een ‘dekolonisatie’ van het ‘etnocentrische’ Nederlandse onderwijs. Maar lokale partijen mochten ook hun mening geven over stelling zeven: ‘Palestina moet worden bevrijd van de bezetting door Israël’. U snapt het meteen (ik deed er iets langer over).

Moet de woningnood van onze kinderen en kleinkinderen aan de orde komen? Dan toch zeker ook de huisvesting van de Palestijnen. Verdwijnen de scholen uit de dorpen? Met het onderwijs aan Palestijnse kinderen is het nog veel erger gesteld. Moet de prijs van de visvergunning omhoog of omlaag? Een visvergunning? De Palestijnen kunnen helemaal niet eens vissen. Moet er op alles bezuinigd worden? Bij de Palestijnen… oh nee, foute vergelijking, want de Palestijnen krijgen de meeste financiële steun van alle benarden ter wereld; hun corrupte leiders pikken het in, maar daarover schrijft vooral Els van Diggele. Israël heeft al vele beschuldigende etiketten gehad: kolonialistisch, imperialistisch, nationalistisch, kapitalistisch, etnocentrisch, wreed-als-IS, en nu het nieuwe modewoord racistisch.

De kiezer moet zich kunnen uitspreken tegen het ultieme kwaad dat Israël heet. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat spreekt. Het kwaad dat antizionisme heet vreet overal doorheen; vooral ook door het beschavingslaagje van menig linkse kiezer. Ik stel een extra vraag voor: ‘God houdt onvoorwaardelijk van Israël – eens of oneens’.