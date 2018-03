Godverlatenheid kent ieder mens die ook Gods aanwezigheid heeft gevoeld

Interview

Lodewijk Born

Het is een bijzonder jaar voor Chris Fictoor (69) uit Groningen. Hij viert dit jaar dat hij zeventig jaar wordt, dat hij vijftig jaar componist is en dat hij 25 jaar geassocieerd lid is van de orde van de Karmel. Afgelopen weekend leidde Chris Fictoor in Groningen een oecumenische zangdag en zondagavond Lijdenstijd Muziek, beide met composities voor de lijdenstijd.

Vijftig jaar componist. Kunt u iets vertellen over hoe u ooit begon en hoe snel die tijd is omgevlogen?

,,Te snel… Mijn componeren begon al op de middelbare school voor schoolkoor en orkest. Daarna in de zeventiger jaren schreven we grote oratoria en muziek voor jeugdtheater en Brecht producties. Tegelijk bloeide de oecumenische beweging op, met de eerste uitgaves van mijn Nederlandstalige kerkliederen. Dat was écht een dynamische tijd.”

Hoe wist u dat dit het vak was waar u voor geboren bleek te zijn?

,,Zonder muziek voel ik mij leeg.

Muziek houdt mij gezond en verbindt mij zinvol met mensen, professionals en amateurs.”

Hoeveel uren per week bent u tegenwoordig bezig met componeren en muziek in het algemeen?

,,Een gewetensvraag in mijn levensfase.

Ik heb nu meer compositietijd dan toen ik conservatoriumdirecteur was. Dus ben ik er nu elke dag mee bezig in verschillende contexten.

In opdracht van ensembles, maar ook het jaar door voor de Karmel en voor mijn eigen kerkkoor.

Ik doe dat naast de coaching en loopbaanbegeleiding van jonge musici en ondernemers.”

Aan welke composities bewaart u de beste herinneringen?

,,Zeker de allereerste. Maar de betekenisvolste waren alle uitvoeringen in Oost-Europa van mijn Lányi Requiem, dat ik schreef voor een Hongaarse vriend die zichzelf van het leven beroofde. Dan het oratorium Zwei Rilke Lieder met Concertkoor KOV (Katholieke Oratorium Vereniging, LB) en het Noord Nederlands Orkest. En het oratorium Songs of Exile, dat ik twee jaar geleden schreef voor de vluchtelingenorganisatie INLIA. Dat werd uitgevoerd toen de huisarts van Lampedusa, dr. Pietro Bartól, een onderscheiding kreeg.”

Wat vindt u van de ontwikkeling van de kerkmuziek?

,,Het biddend zingen de dag door is een proces van spiritualiteit dat we moeten oefenen. En dat komt in de eredienst, in het klein en het groot, tot een climax. Muziek is daarin cruciaal. Ik zie jonge musici die zich voor kerkmuziek willen inzetten.

Dat stimuleer en begeleid ik van harte, want we hebben hen nodig.”

Morgen is de oecumenische zangdag Zie ik zal jou troosten, en zondagavond Lijdenstijd Muziek, beide in Groningen met gezangen voor de lijdenstijd. Wat gaat daar gebeuren?

,,Op zaterdag in de Ark wordt onder mijn leiding een representatieve selectie van mijn liederen ingestudeerd en uitgevoerd, ook waarvoor ikzelf tekst schreef. Zondagavond in de Salvatorkerk klinken composities naast werken van Bach, Brahms en gregoriaans. Diverse musici werken aan beide dagen mee.”

Wat is voor u persoonlijk een belangrijk lied in deze weken richting Pasen?

,,Op de eerste plaats het lijdensverhaal zelf. We reciteren dat op Goede Vrijdag in de Salvatorkerk in Groningen – twee cantores met mij samen – ook met z’n drieën in Nederlands gregoriaanse zetting.

Daarnaast raakt Psalm 22 van Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers mij altijd opnieuw: ‘God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.’

Godverlatenheid kent iedere mens die ook Gods aanwezigheid heeft gevoeld. En het Stabat Mater is mij dierbaar, in zoveel mooie versies.

Daarvanmaakte ik een zetting die ook zondagavond klinkt. Als liturgisch lied vind ik Midden in de dood zijn wij in het leven betekenisvol. Zoals het Hooglied zegt: ‘Liefde is sterker dan de dood.’ De steen van het graf wegrollen is ook een opdracht in je eigen leven. Liefde is bij uitstek wat we daarbij nodig hebben. Lijden en verrijzenis herinneren ons daaraan.

Muziek helpt ons daar wezenlijk bij.”

Welke verschillen ziet u bij de kerkgenootschappen als het gaat om het (willen) investeren in kerkmuziek?

,,Dat is een veelomvattende vraag.

Het kán en mag niet alleen vrijwilligerswerk zijn, professionaliteit is belangrijk voor de kwaliteit, ook om goede amateurs vooruit te helpen.

Ik zeg het maar weer: investeren in opleiding en in jonge mensen die gemotiveerd zijn in muziek en spiritualiteit, dat is nodig en houdt de toekomst én het heden levend.

En dat geldt voor elk kerkgenootschap!

Het verbinden van de ervaring van senioriteit met die van jonge mensen is essentieel voor de continuïteit. En muziek is daarin een verbindende factor.”

U geeft ook speciale leiderschapstrainingen aan dirigenten.

,,Dat sluit mooi aan op wat ik daarnet zei. Het is de Leiderschap Academie Dirigenten, met onder meer masterclasses, twee weekenden per jaar op de Hof van Saksen. Daar brengen we dirigenten samen voor intervisie. Dus vooral leren van elkaars ervaringen onder supervisie van ervaren deskundigen. Het gaat om het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap in de muziek en in de context waarin je als dirigent functioneert. Het volgende LEADweekend is van 21 tot 23 september aanstaande.”

Met welke projecten bent u nu nog bezig?

,,Het grootste is componeren voor een muziektheaterspektakel dat in 2020 wordt uitgevoerd. Rond de komende zomer komen we daarover naar buiten met onze plannen.

Dan vertel ik er graag meer over.

Vanwege dit jubileumjaar komen er bovendien twee nieuwe bundels uit.

En wel Beeldtaal – Klankbeeld, met gedichten die ik schreef, gecombineerd met natuurfoto’s. En een nieuwe liedbundel Om Jou gezongen, met mijn nieuwste kerkliederen, vooral voor uitvaart en herdenken.

En ten slotte worden dit jaar op verschillende plaatsen in het land composities van mij uitgevoerd.

Daar ben ik natuurlijk ook actief mee bezig.”

Wanneer is het jubileumjaar voor u persoonlijk geslaagd?

,,Je moet het leven en belangrijke momenten vieren, samen met anderen.

Ik ben mijn vrouw Marijke, mijn zoons en vrienden dankbaar voor hoe ze met mij meeleven, mij uitdagen en mij steunen. Maar ook die vele mensen die mij teruggeven wat mijn muziek voor hen betekent.

Dat houdt mij en mijn muziek levend en geïnspireerd. Ten slotte: gezondheid is een geschenk. Dus ik ben dankbaar als ik zo intensief als nu kan blijven doorgaan. En nogmaals: ook de muziek zelf houdt mij gezond.”

Biografie Chris Fictoor

Chris W.A. Fictoor (Veendam, 1948) is componist, dirigent, muziekpedagoog en kerkmusicus.

Op zijn vijftiende jaar, in 1963, was hij al assistent-dirigent- organist van de Kathedrale Kerk in Groningen. Hij studeerde aan het Prins Claus Conservatorium Groningen (1967). Waar hij diploma’s haalde in Uitvoerend Musicus Koordirectie, Schoolmuziek (1e graad Lerarenopleiding muziek) en Gregoriaans.

Dat werd de opmaat voor een lange en rijke carrière in de muziek. Zoals aan de Hogeschool Enschede: Conservatorium hoofddocent koordirectie, schoolmuziek, kerkmuziek (1981-1989) en gastdocentschappen aan de Universiteit Nyenrode.

Hij was directeur van het Conservatorium voor Muziek en Dans, Hogeschool Enschede (1989-1998); directeur Mansions of Music (1996-1998) en van 2004- 2011 dean/directeur School of Performing Arts van de Hanzehogeschool Groningen.

Als dirigent is hij gespecialiseerd in het dirigeren van grote oratoria en in kerkmuziek. Fictoor was gastdirigent in vele Europese landen en in de Verenigde Staten. Hij dirigeerde verscheidene koren in Nederland, waaronder de Toonkunstkoren van Enschede en Winterswijk, en gedurende 35 jaar het Concertkoor KOV Groningen, in concerten met het Noord Nederlands Orkest (NNO). Fictoor componeert vooral vocale werken, met orkest en a capella.

Zijn composities werden uitgevoerd in vele Europese landen, Japan en de VS.

Chris Fictoor werd in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1995 ontving hij de Bronzen Ereplaquette van de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging voor RK Kerkmuziek (1995). Sinds 1993 is hij geassocieerd lid van de kloosterorde van de karmelieten (www.karmel.nl). Tegenwoordig werkt hij vanuit de Chris Fictoor Foundation. Hij woont in Groningen.