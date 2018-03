Feinsum heeft nu aan Jabikspaad eigen ‘refugio’ voor pelgrims

Pelgrimeren

Lodewijk Born

Wiep en Durkje Koehoorn maakten zelf drie keer een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela en ervoeren onderweg de gastvrijheid in refugio’s. In hun nieuwe huis in Feinsum openen ze zaterdag een gastenverblijf voor pelgrims.

Wiep en Durkje Koehoorn verhuisden in augustus vorig jaar van Stiens naar het naburige dorp Feinsum. Ze wonen nu aan het Friese Jabikspaad, waarop de pelgrims voor hun huis passeren; richting Santiago de Compostela of omgekeerd naar Sint-Jacobiparochie.

Zelf zijn ze allebei bezielde wandelaars.

In etappes, met name in de zomervakanties, voltooiden ze in 2012 hun eerste pelgrimage van Sint-Jacobiparochie naar Santiago.

,,Omdat Durkje en ik als pelgrims onderweg vaak gastvrij zijn ontvangen in pelgrimsovernachtingshuizen, willen wij als ervaren pelgrims nu iets teruggeven aan pelgrims die een zelfde pelgrimstocht ondernemen”, vertelt Wiep Koehoorn.

Accommodatie

Toen de nieuwbouwplannen voor hun huis in Feinsum op tafel kwamen, besloten ze dat er ook een overnachtingsaccommodatie voor pelgrims bij moest komen. ,,We hebben daarom het huis verdeeld in twee compartimenten, met een eigen opgang.” Op de bovenverdieping kunnen drie pelgrims overnachten.

,,Er staan nu twee bedden, maar er kan gemakkelijk een derde bij.” Ook is er een eigen badkamer voor de gasten. Voor pelgrims hebben ze arrangementen samengesteld, waarbij gekozen kan worden uit wel of geen ontbijt en eventueel ook het nuttigen van de warme maaltijd bij het echtpaar Koehoorn aan tafel. ,,Het is het zelfde concept zoals je op heel veel plekken op de route naar Santiago ziet.” Pelgrims betalen een donativo, een vrije gift waarbij de pelgrims in de praktijk zelf wel kunnen aanvoelen ‘dat het niet voor een appel en een ei kan’.

Koehoorn benadrukt nadrukkelijk dat het ,,geen bed & breakfast is”. De slaapplek staat officieel geregistreerd als pelgrimsovernachtingsplek van ‘Pelgrims voor pelgrims’, van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ). Dit is de vereniging van mensen met belangstelling voor het pelgrimsoord Santiago de Compostela en pelgrimeren.

,,Hier zijn zo’n dertienduizend mensen lid van. Pelgrims die gebruik willen maken van een pelgrimsplek hebben daar een inlogcode voor nodig. In die zin is er een sprake van een ‘besloten systeem’ – en is de doelgroep dus ook alleen deze pelgrims.”

Middeleeuwse pelgrimsgroet

Het huis aan de Holdingawei krijgt een officiële naam: Refugio Ultreia Feinsum. ,,Dit betekent slaapplaats voor pelgrims, en Ultreia verwijst naar de middeleeuwse pelgrimsgroet en het pelgrimslied dat velen kennen.”

Aan de buitenkant van het huis is ook te zien dat het gaat om een overnachtingsplek voor pelgrims.

Onder andere door de kenmerkende schelp van Santiago de Compostela die in folie op het raam is verwerkt en met de naam op het huis. ,,In een pelgrimsstempel die we hebben laten maken, zit ook die wulk, drie Friese pompeblêden en drie sterren van de Europese Unie, waarmee we laten zien dat dit een plek in Friesland voor alle Europeanen is.”

Extra toeloop

Het echtpaar Koehoorn verwacht met name dit jaar extra toeloop in verband met het project Santiago aan het Wad in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, waarbij pelgrims de omgekeerde route lopen.

Dus vanuit Zuid-Nederland naar het eindpunt in Sint- Jacobiparochie en Zwarte Haan.

,,De jaren die volgen, zullen wel iets minder druk worden”, denkt hij. Het is dan maar net of de oostroute (vanaf Sint-Jacobiparochie over Stiens en Leeuwarden naar Jirnsum) of de westelijke route gevolgd wordt (van Sint-Jacobiparochie naar Boer, Franeker, Tzum, Jorwert en dan naar Jirnsum). Bij Jirnsum komen de beide routes samen, op weg naar de volgende etappe naar Zwolle/Hasselt. De route van Sint-Jacobiparochie naar Feinsum is ongeveer 21 kilometer en dat is ongeveer een dag lopen voor de gemiddelde wandelaar.

,,Ervaren lopers met een stevig tempo lopen misschien nog door naar Stiens of Leeuwarden.

Zaterdag wordt met een huiszegening, door ds. Jaap Overeem van de Protestantse Gemeente te Stiens, de refugio in Feinsum officieel geopend. Pelgrims uit alle windstreken zullen daar bij aanwezig zijn.

Herziene wandelgidsen van de Jacobswegen

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) heeft herziene wandelgidsen van de Jacobswegen in Nederland uitgebracht. Dat meldt de NGSJ op de site. Voor de nieuwe editie kreeg de werkgroep Jacobswegen hulp van bijna tweehonderd leden van het genootschap. 118 zogenaamde ‘nalopers’ gingen op pad, volgden de beschrijvingen kritisch en gaven verbeteringen door. De herziene wandelgidsen bevatten nu nieuwe achtergrondinformatie en foto’s. De herziene uitgaven zijn net op tijd klaar voor de Camino aan het Wad in 2018 en het pelgrimsseizoen 2018. De eerste editie van de wandelgidsen publiceerde het NGSJ in 2011, met zes wandelroutes dwars door Nederland naar het zuiden. De gidsen raakten vorig jaar uitverkocht en daarom werd gekozen voor nieuwe uitgaven. De deeltjes kosten voor leden 17,50 euro per stuk; samen bedraagt de prijs 27,50 euro voor leden. Van de wandelgids van het Jabikspaad is ook een herdruk uitgegeven.

Bestellen kan via de site www.santiago.nl.