Een gelukkig land: gemeenschapszin is vooral belangrijk voor burgers

Pieter Anko de Vries

Welk lijstje er ook wordt gepresenteerd, Nederland hoort steevast bij de gelukkigste landen ter wereld. En dan gaat het niet over koopkrachtplaatjes maar vooral over familie en gemeenschapszin.

We zijn een gelukkig land. Tenminste als we de internationale onderzoeken mogen geloven die regelmatig worden gedaan. Niet hét gelukkigste land van de wereld. Dat blijkt dit jaar Finland te zijn, maar bij de top zes horen we dit jaar wel, zo bleek deze week uit een onderzoek van de Verenigde Naties.

Voor ons zijn een aantal Scandinavische landen en Zwitserland geëindigd. Soms wint Noorwegen, dit jaar is het Finland. Sinds 2012 beoordelen de Verenigde Naties de inwoners van 156 landen op hun geluksgevoel. In de top tien staan dezelfde landen als vorig jaar maar wel in een andere volgorde. Nederland staat dit jaar op plek zes. Het overzicht van de VN komt tot stand op basis van een serie vragen aan inwoners over zaken als inkomen, gezondheid, vrijheid en sociale ondersteuning.

Buren

Voorspoed, je lekker voelen in het werk dat je doet, gezondheid, relatieve vrijheid, goed onderwijs, het zijn allemaal zaken die meetellen als het gaat om welbevinden, of geluk zo je wilt. En dan gaat het niet zozeer om grote persoonlijke rijkdom. Veeleer kijk je naar de buren. Hebben die een hoger inkomen dan ik terwijl we ongeveer het zelfde werk doen? De Engelse econoom Lord Peter Richard Layard (lid van de House of Lords en verbonden aan de London School of Economics) heeft er jarenlang onderzoek naar gedaan. Hij kwam tot de conclusie dat keeping up with the Joneses, het kunnen bijhouden van de buren, een van de belangrijkste geluksfactoren is. En dan maakt het niet zoveel uit wat je zelf verdient of dat je zelf zojuist salarisverhoging hebt gekregen. In het ooit zo populaire Nederlandse lied Vijftien miljoen mensen (1996), dat oorspronkelijk was bedoeld als reclamespot voor de toenmalige Postbank NV, komt het naar de buren kijken ook naar voren: ‘waar betaalt hij nou zijn huur van?’

Je gelukkig voelen is met andere woorden zeer relatief en vooral afhankelijk van degenen met wie je je eigen levenssituatie vergelijkt.

Invloed

Layard zegt daar in een interview het volgend over: ,,Mensen willen bovenal stabiliteit en zekerheid, zowel in ons werk als in het privé-leven, en we willen elkaar kunnen vertrouwen. Daarvoor zijn familie- en gemeenschapsbanden erg belangrijk, maar die worden bedreigd door lange werk- en reistijden. We worden ook gelukkig van zeggenschap over ons eigen leven, bijvoorbeeld als we invloed hebben op de lokale overheid.” Het lijkt erop dat de nationale overheid met haar koopkrachtplaatjes en haar fixatie op het bruto nationaal product deze les nog niet heeft geleerd.

De door Layard vergaarde en gepresenteerde kennis is een goede reden om aanstaande woensdag te gaan stemmen. De mogelijkheid om plaatselijk invloed uit te oefenen kan aanzienlijk bijdragen aan het geluksgevoel.

En hoe zit het met de landelijke overheid? Bestaat er zoiets als geluksbevorderend beleid? Daarover gaat het volgende week.

Dit is het eerste deel van een drieluik over het welbevinden van burgers.