Biddag 2018: nieuwe vragen bij oude traditie

Achtergrond

Lodewijk Born

In menige Friese plaats wordt vanavond een kerkdienst gehouden in het kader van ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Het is echter al lang niet meer gebruikelijk dat er in elk dorp of iedere stad een dergelijke bidstond is. Zes vragen bij de traditie van Biddag voor gewas en arbeid, en de veranderende invulling ervan.

Waar komt de traditie van de biddagen vandaag?

De traditie van de christelijke biddagen, dankdagen en vastendagen is te herleiden tot de verbods- en boetedagen uit het Oude Testament.

Deze dagen hadden vaak een adhockarakter.

De handen werden gevouwen door gelovigen in tijden van nood. Met de opkomst van de christelijke kerk als staatskerk kregen dergelijke momenten een meer officiƫle status. In de middeleeuwen werden ze vaak opgeluisterd met processies.

Is het ook ergens officieel vastgelegd?

De kerkvergadering van de Synode van Dordrecht (1618/1619) bepaalde dat er tijdens oorlogen en andere rampen massaal gebeden moest worden. Ook bij politieke of bij economische tegenslag konden er biddagen uitgeschreven worden.

Het werd door de synode vastgelegd in artikel 66 van de Kerkorde. Het uitschrijven van bid-, dank- en vastendagen was ooit een exclusieve aangelegenheid van de overheid.

Dat vond voor de laatste keer plaats in 1820.

Is er tegenwoordig een vaste dag voor Biddag voor gewas en arbeid?

Het is een vast moment in het (kerkelijk) jaar: iedere tweede woensdag van maart. Protestanten komen dan met name ’s avonds bij elkaar om te bidden, voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er gemeenten die de zondag er na een speciale (gebeds)dienst houden.

Doordat de agrarische sector een minder groot stempel drukt op de Nederlandse samenleving, is de nadruk nu meer komen te liggen op een bredere invulling dan alleen ‘gewas en arbeid’.

Over wat voor onderwerpen gaat het nu dan?

De Raad van Kerken in Nederland maakte in het kader van de Zondag van de arbeid en Biddag voor gewas en arbeid een special over de gevolgen van de flexibilisering van werk.

De ‘flexibele schil’ op de arbeidsmarkt omvat in ons land bijna 3,3 mijloen mensen. Dat is ongeveer 40 procent van de werkenden.

Wat heeft dat voor gevolgen?

Het probleem van de huidige flexibilisering is dat het hebben van werk en de hoeveelheid werk voor een toenemend aantal mensen in sterke mate hun bestaanszekerheid bepalen. Ook jongeren worden hier hard door getroffen. Van de werkenden onder de 25 jaar werkt 70 procent flexibel.

Waar kan bijvoorbeeld over gepreekt worden?

Op Biddag staat vandaag Prediker 3 (‘Alles heeft zijn tijd’) op het rooster.

JOP, de jeugdtak van de Protestantse Kerk, heeft speciaal voor biddag een themapagina over bidden gemaakt. De werkvormen op de pagina kunnen kinderen bewust maken van het belang van bidden.

Er kan zo ook een link gelegd worden met Dankdag voor gewas en arbeid, op 7 november 2018.