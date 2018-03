Vergeet het kortetermijngeheugen niet

Contrapunt

Sytze Faber

Waar vandaag de dag het politieke centrum zieltogend is of ontbreekt, krijgen polarisatie en populisme de wind in de zeilen. Dan nemen de sociale media de regie over, de waan van de dag gaat regeren. Er valt momenteel geen peil te trekken op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk – daar hebben middenpartijen overigens nooit kansen gekregen wegens het districtenstelsel. In Europa, waar dankzij de min of meer evenredige vertegenwoordiging het politieke centrum wél kon floreren, lijkt het nu dezelfde kant uit te gaan. Daar versplintert het politieke centrum omdat het, in het voetspoor van het neoliberalisme, geen eigen verhaal meer heeft. Het marktdenken zet de toon.

In Duitsland wordt Merkel opnieuw bondskanselier. Vraag niet hoe. Hakken over de sloot. Als bij de ledenraadpleging slechts 100.000 SPD’ers anders hadden gestemd, was het politieke chaos geworden in het met 80 miljoen inwoners grootste EU-land. Nieuwe verkiezingen of een minderheidskabinet, meer smaken waren er niet meer. In beide gevallen was het feest geworden voor de populistische AfD.

Populistisch

In Italië is het dat al. Van de decennialange hegemonie van de christendemocraten – ze schoven op naar rechts en richting corruptie – is niks meer over. Ruim de helft van de Italiaanse kiezers stemde zondag populistisch. Hetzij links, hetzij rechts. Gemeenschappelijk kenmerk: bewondering voor Poetin. Hoe het land geregeerd moet gaan worden, is vooralsnog een raadsel.

De gereformeerde Hongaarse premier Orbán, ook al overtuigd supporter van de Russische president, wil de parlementsverkiezingen op 8 april winnen met de eendimensionale populistische boodschap: nul komma nul vreemdelingen in het land, meer blanke Hongaarse borelingen! Zijn partijgenoten kunnen probleemloos deel uitmaken van de christendemocratische fractie in het Europees parlement. Om de grootste fractie te blijven, telt elk lid. Zodoende.

Is de tijd van het politieke centrum, dat synoniem was voor verbinding, definitief voorbij? Kan het zich nog ontworstelen aan de gijzeling door het populisme? Er zijn nog kansen. Een voorbeeld uit eigen land.

Verleden

Het CDA heeft een nieuwe zuil gevonden: het verleden. Staatssecretaris Knops zei in De Telegraaf: de (blanke) traditie geeft ons houvast! Buma voegde er in Pauw aan toe dat minderheden zich daar maar naar te voegen hebben. Niks van de eenheid in verscheidenheid die altijd het ideologische christendemocratische handelsmerk is geweest.

Buma c.s. refereren aan het verre verleden toen kolonialisme en slavernij de gewoonste zaak van de wereld waren. Dat pakt splijtend uit. Nieuwkomers, van welke generatie ook, hebben terecht niets met die tijd. Het jonge verleden kan echter wél leiden tot herkenning, inzicht en verbinding. Neem homoseksualiteit.

Moslima Yassamine El Ksaihi (32), kandidaat-raadslid voor D66 in Amsterdam, wordt momenteel, vooral in de sociale media, bijna gekielhaald om een interview van acht jaar geleden. Toen zei ze in NRC Handelsblad: ‘Homoseksualiteit is een zonde in de islam. De vraag is wel hoe ga je met die zonde om. Ik vind dat iedereen dat zelf moet weten. Het is een persoonlijke keuze waar ik je niet mee lastig zal vallen.’ Niks mis mee, dacht ik. Maar het correcte witte seculiere sektarisme vindt het zonde dat ze het woord zonde in de mond nam. Ziet over het hoofd dat behalve een half miljoen moslims ook drie keer zoveel christenen het praktiseren van homoseksualiteit afkeuren. Buma c.s. hebben zelfs meegemaakt dat dit gold voor vrijwel de hele christenheid in ons land. Een reden, lijkt me, de Yassamines niet in de kou te laten staan. Het politiek centrum kan zijn geloofwaardigheid onder andere herwinnen als het zijn kortetermijngeheugen laat spreken. Biedt nieuwkomers houvast en het populisme weerwoord.

