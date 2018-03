Saskia van Meggelen leidt synode PKN

Lodewijk Born

Ds. Saskia van Meggelen is de nieuwe voorzitter van de generale synode (landelijke vergadering) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar die post bekleedde.

Gisteren werd Van Meggelen (Zuidland, 1967) benoemd door de synode, die in Doorn bijeenkwam. Ze is momenteel predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor was ze predikant in Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Van Meggelen studeerde theologie in Apeldoorn (TUA) en de Theologische Universiteit te Kampen (ThUK). Ze is afgestudeerd in de vakken kerkrecht, systematische theologie en Nieuwe Testament.

,,Ik ervaar het als een geweldige kans. Een kans om op een bijzondere plek mee te mogen werken aan de toekomst van onze Protestantse Kerk”, zei Van Meggelen in haar maiden speech voor de synode. Ze verwoordde hoe het voor haar een verrassing was dat dit op haar weg kwam. ,,Ik houd van de kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.”

Gezicht

Samen met scriba ds. René de Reuver vormt Van Meggelen straks het gezicht naar buiten toe van de Protestantse Kerk. Een kerkgenootschap met ruim 1,8 miljoen leden, verdeeld over bijna 1600 gemeenten.

In haar toespraak benoemde Van Meggelen ook dat er in de Protestantse Kerk veel zal veranderen door de beslissingen die zijn genomen in het kerkvernieuwingsproces Kerk2025.

Heimwee

Ze begrijpt dat dit melancholie kan oproepen, misschien zelfs heimwee.

,,Alle begrip daarvoor. Het is belangrijk om te rouwen. Ik wil daar ook aandacht voor hebben tijdens mijn termijn als preses. Wat het ook is dat gemist wordt – die oude overzichtelijke classis, relatief dichtbij.

De wijkgemeente die zijn deuren moet sluiten, de dominee die niet meer betaald kan worden. De betekenis van het geloof die je voelt verdampen, de herkenning van je geloofsbeleving in het geheel van de kerk – wat het ook maar is, laat het mij weten als u pijn meedraagt om wat u verloren hebt.”

Ze zegt ook élan te ervaren in de kerk. ,,Ik zie nieuwe initiatieven een kans krijgen, missionaire initiatieven, creatieve oplossingen. Een organisatie die gaat dienen om het geloofsgesprek weer met overtuiging te voeren.” Kinderziektes die bij de grondige verbouwing aan het licht komen wil ze mee verhelpen.