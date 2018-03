Messi-aanse hersenspoeling

Tamarah Benima

Zevenduizend banen geschrapt. In 2016. In Nederland 2500, in België 3500, en verder werden nog 950 ingehuurde krachten de laan uit gestuurd. Stel dat hun gemiddelde inkomen 20.000 euro was. Dat betekende een besparing van 140 miljoen. Verantwoordelijke? ING-directeur (o nee, dat heet tegenwoordig ceo) Ralph Hamers. Hij krijgt een salarisverhoging van 1,5 miljoen, als ware hij Lionel Messi.

Wat zeurt iedereen nou? Het is één procent van die bezuinigingsklapper van 140 miljoen. In de komende 93 jaar is er door die ontslagen genoeg voor Hamers’ jaarlijkse extra vetpot. Bovendien wil hij de eigen bijdrage van ING-medewerkers aan hun pensioen verhogen. Ook een aanzienlijke besparing.

De ING-baliemedewerker die mij hielp bij het liquideren van mijn rekeningen (wat kun je anders doen uit protest) had zijn verdedigende teksten al klaar. Hij was zo onverstandig eraan te herinneren dat de ING in 2008 met 1125 miljard euro belastinggeld werd gestut tegen omvallen. Daarna kwam de gehersenspoelde onzin: ,,Zo’n topper is niet gemakkelijk te krijgen, anders gaat hij naar het buitenland.”

Ranglijst

Hamers werkt sinds 1991 bij de ING. Was hij vóór 2008 een ING-klokkenluider, die waarschuwde dat onverantwoord gedrag de bank naar de afgrond zou voeren? Eerlijk is eerlijk, de ING betaalde 100 miljoen meer terug dan het had geleend. Daar zorgde Hamers voor. Dus… Commissaris Hans Wijers (D66) vindt de Messi-aanse verhoging goed. Commissaris Balkenende (CDA) vindt de Messi-aanse verhoging ook goed. Hamers stond (zielig!) 49e op de lijst van directeuren van de vijftig grootste Europese bedrijven. Maar dus ook 49e op de ranglijst van de 100, 200 of 500 grootste bedrijven. En 49e op de ranglijst van honderden miljoenen verpleegkundigen, vuilnismannen, werksters, leraren, monteurs, vakkenvullers?

Wat heb ik toch een hekel aan de verkeerde soort transparantie. Daardoor zijn de topjongens alleen nog maar bezig met vergelijken; als tieners de lengte van hun geslacht, nu de omvang van hun geldbeurzen. Wat kopen we daarvoor?!