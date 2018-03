Karin van den Broeke wilde meer doen dan de kerk in stand houden

Interview

Lodewijk Born

Ds. Karin van den Broeke was vijf jaar voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Morgen zit ze voor de laatste keer de vergadering voor en neemt ze afscheid.

Vijf jaar synodepreses, wat weet u nog van het moment waarop u werd gevraagd?

,,Toen ik werd gepolst was mijn eerste reactie: dat kan ik niet maken ten opzichte van mijn gemeente!

We hadden in mijn gemeente in Zeeland net een federatieproces afgerond van twee gemeenten – wat niet heel gemakkelijk was geweest voor sommige leden. Ik had het gevoel: nu kan ik niet weglopen. Ik voelde me verantwoordelijk en vond dat ik ook die volgende stap met hen moest maken. Tegelijk was het een enorme eer dat ik voor deze functie werd gevraagd. Ik had al aardig wat synode-ervaring, ik had er erg veel zin in, ik zag het als een kans en uitdaging. Ook omdat vragen over hoe je met elkaar kerk-zijn vorm kunt geven me altijd hebben bezig gehouden. Het werd dus ja: als de kerk dit van je vraagt zeg je uiteindelijk ook geen nee.”

Waar bent u het meest trots op wat er in uw zittingstijd is bereikt?

,,Dat is voor mij het project Kerk2025 van kerkvernieuwing. We zijn daar in 2014 mee begonnen. Er is een heel bezinningsproces in gang gezet, dat nu landelijk straks in de synode wordt afgerond. Het ging over wezenlijke vragen voor de toekomst. Hoe ben je vitaal kerk, wat is daar voor nodig, wat kunnen we dan loslaten en wat voor nieuwe stappen dienen er dan te worden gezet? Dat is allemaal aan de orde geweest. Ik snap dat het voor sommigen best wel moeilijk is wat er nu allemaal gebeurt. Maar alle verandering is moeilijk. Het is ook niet zo dat we ‘afbreken wat goed is’ omdat het per se anders moet. De organisatie van de kerk zal mee moeten met een nieuwe tijd. We zijn er landelijk én plaatselijk niet om een organisatie in stand te houden. Daar gaat nu op bepaalde plekken te veel tijd inzitten. Bijvoorbeeld als het gaat om het invullen van vacatures van de kerkenraad en de financiën. Het is belangrijker dat er – weer – ruimte komt voor de vraag: waarom zijn we kerk en hoe doen we dat samen?”

Is het moeilijk om dat proces van kerkvernieuwing nu los te laten als vertrekkende synodevoorzitter?

,,We hebben in drie rondes de aanpassing van de ordinanties op de synode behandeld. In april komt als laatste de positie van de predikant aan de orde en hoe de doorstroming daarvan in de kerk beter kan. Dat laatste stukje, daar ben ik nu niet meer bij en dat had ik eigenlijk nog wel graag gewild, als ik eerlijk ben.

Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de synode daar een wijs besluit over zal nemen. Ik ben nog wel betrokken bij de aanstelling van de classispredikanten voor vier van de nieuwe classes en dat zal ik ook afmaken. Het is ook wel weer mooi dat ik nu straks als ‘buitenstaander’ kan zien hoe Kerk2025 in de gemeente een plek krijgt. Ook in mijn eigen gemeente op Noord-Beveland.”

Heeft u het gevoel dat u vijf cruciale jaren in de geschiedenis van de Protestantse Kerk heeft meegemaakt?

,,Zeker. Helemaal toen het synodebesluit viel dat het aantal classes werd teruggebracht van 74 naar 11.

Dan weet je wel: hier nemen we een besluit dat gevolgen heeft voor de hele kerk en wat later in de kerkhistorie nog wel eens genoemd zal worden. Dat je daar onderdeel van bent is bijzonder.”

Schetst u eens het beeld van de Protestantse Kerk in 2050?

,,Ik denk dat er dan nog meer diversiteit in vormen van kerk-zijn is. We hebben de afgelopen jaren de vele voorbeelden gezien van de Protestantse Pioniersplekken, waarvan Nijkleaster in Jorwert een mooi voorbeeld is. Inmiddels zijn er landelijk meer dan honderd pioniersplekken.

Ik denk zelf dat dat pionieren zal doorgaan, en dat de kleine dorpskerken die we hebben er een belangrijke rol in zullen spelen. Er is lang de tendens geweest van ‘pastoraat gaat voor stenen’, maar we zijn er nu wel achter dat je niet te gemakkelijk die oude kerkjes weg moet doen. Het zijn plekken in het landschap, ook in Friesland, waar eeuwenlang het evangelie heeft geklonken. Dat moet je koesteren.

Niet om het gebouw, maar omdat het bakens zijn van geloof. In Engeland hoor je ook steeds meer dat die kleine kerkjes echt tellen in de beleving van mensen, gelovig en ongelovig. Ik denk dat we in 2050 ook als kerken nog meer met elkaar zullen samenwerken. Of kerken van de gereformeerde gezindte er dan weer bij zijn? Dat zou ik zo niet zeggen, want daarmee spreek je ook een oordeel uit over de breuk van vroeger. Ik denk wel dat waar het kan er meer samen gedaan zal worden.

Ook met rooms-katholieken, al blijf je daar altijd het punt houden dat er geen eenheid kan zijn, omdat je met ongelijke spelers te maken hebt. Een landelijke Protestantse Kerk en een Rooms-Katholieke wereldkerk.”

U bent veel het land in geweest met lezingen en dergelijke. Hoe heeft dat uw beeld van de kerk veranderd?

,,In positieve zin. Je komt op heel veel plekken en dan merk je hoeveel de kerk en het geloof voor mensen betekenen. Hoe ze bezig zijn met vragen van kerk-zijn. Je merkt hoe de kerk en het geloof mensen persoonlijk echt raken, met al hun twijfels en vragen die ze óók hebben. Dat heeft me soms echt ontroerd. Ik hoop ook dat daar de ruimte voor blijft. Dat mensen de vrijheid voelen in hun gemeente dat ze dat eigen verhaal kunnen vertellen én delen.”

Hoe heeft u de Friezen in de afgelopen jaren leren kennen? In de synode en plaatselijk lieten ze hun stem dikwijls horen.

,,Ja, maar nooit op een vervelende manier, is mijn ervaring. Als je ergens kwam waren er soms wel kritische vragen, maar altijd vanuit een enorme betrokkenheid en meelevendheid. In zekere zin lijken de Friezen wel wat op de Zeeuwen.

Friezen zijn ook niet mensen van veel woorden, maar zeggen de dingen wél vanuit een doorleefd geloof.

Ze beleven het kerk-zijn anders en intenser dan de inzet voor de plaatselijke voetbalclub. Ik heb ook mooie ontmoetingen gehad op Terschelling met het Inspiratieweekend voor kerkenraden. Dit najaar hopen we dat weer te gaan houden.”

Hoe is het voor uw gemeente De Ontmoeting in Zeeland geweest dat u er vijf jaar amper was?

,,Toen bekend werd dat ik preses werd, was dat voor hen wel een overval. We hadden zoals gezegd net het proces afgerond van het samenvoegen van twee gemeenten, er moest een kerkgebouw worden afgestoten, het nieuwe Liedboek kwam en toen ging ik weg. Gelukkig is er voor mij toen een fulltime vervanger gekomen: Ruben den Hertog. Ik ben wel blijven voorgaan in diensten, maar het hele reilen en zeilen in de gemeente lag bij hem, zowel bestuurlijk als op pastoraal gebied. Ik heb nu nog enkele weken voor de overdracht van taken voor de nieuwe preses. Per 1 april begin ik dan weer volledig in Zeeland. Ik kijk er naar uit om weer gewoon op bezoek te gaan bij mensen. Het pastoraat, dat is toch een van de mooiste dingen die er is in het predikant- zijn.”

U zit nog in het dagelijks bestuur van de Wereldraad van Kerken. Dit jaar wordt het zeventigjarig bestaan gevierd, onder meer in Nederland.

,,Ik blijf nog lid van de Wereldraad tot 2021, wanneer de volgende assemblee is. De viering in Nederland wordt erg speciaal. De datum van de oprichting was op 23 augustus 1948, in Amsterdam. De week voor 23 augustus houdt de Protestantse Kerk onder meer een grote bijeenkomst van jongeren uit verschillende kerken in ons land, zeker ook de migrantenkerken, aangevuld met jongeren uit het buitenland. Zij gaan met elkaar spreken over het thema ‘Gastvrijheid’. De Protestantse Theologische Universiteit houdt een publiekssymposium rond hetzelfde thema. Alles ingebed in de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede waar de Wereldraad toe heeft opgeroepen. Op 23 augustus is er in de Nieuwe Kerk in Amsterdam dan de grote herdenkingsdienst met veel internationale gasten. In juni wordt tijdens de vergadering van het Centraal Comité in Genève al het jubileum gevierd. Daar zal paus Franciscus bij aanwezig zijn, op 21 juni.”

Wat zou u uw opvolger als synodepreses voor wijze raad meegeven?

,,Wat ze ook tegen mij zeiden toen ik begon: blijf jezelf en weet je geroepen en gedragen door God in je werk. Luister goed naar de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Dan kun je veel bereiken.

Ik heb zelf ook ervaren dat ik het vertrouwen van mensen genoot en dat is heel belangrijk geweest.”

Wat wilt u persoonlijk de leden van de Protestantse Kerk in het land nog meegeven?

,,Dan kom ik toch terug op Kerk2025. Hou voor ogen waar het eigenlijk om gaat in de kerk en in het kerk-zijn. Hoe je dat met elkaar vorm geeft. Beleef het kerk-zijn met vreugde en plezier! Denk aan je persoonlijk geloofsleven en weet dat het niet draait om wat er allemaal aan organisatie op je af komt. Niet dat dit onbelangrijk is, maar het gaat er om hoe we met elkaar gestalte geven aan het evangelie.”