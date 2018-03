Kan de overheid de verleidingen van digitale controle weerstaan?

Pieter Anko de Vries

De digitale bedreigingen nemen snel toe. We moeten ons kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit, spionage en terrorisme. Maar hoe ver mag de overheid daar bij gaan?

Normaal gesproken komt de AIVD in de maand april met het jaarverslag naar buiten. Dit jaar was het al op 6 maart. Onze inlichtingen- en veiligheidsdienst vond het opportuun om vóór het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) het publiek op de valreep te laten zien wat de AIVD allemaal doet. De organisatie is vanzelfsprekend een groot voorstander van de door velen bekritiseerde wet.

Toetsen

Een van de kritiekpunten gaat over de vraag hoe wordt getoetst of de AIVD niet buiten zijn boekje gaat. Er is hiervoor een aparte commissie Toetsing Inzet Bevoegdheden (TIB) opgezet, maar die bestaat uit door de regering gekozen oud-rechters plus Ronald Prins, ex-AIVD’er en uitgesproken voorstander van de wet. Is met andere woorden de toetsing wel in goede handen?

Daarnaast staat weliswaar in het regeerakkoord van dit kabinet dat er ‘van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) geen sprake kan, mag en zal zijn’. Maar dit staat niet in de wet. Als het kabinet valt, vervalt het regeerakkoord en is er niemand die nog waakt over het sleepnet-aspect.

Het is ontegenzeggelijk waar dat digitale aanvallen toenemen. En het staat buiten kijf dat de bestaande veiligheidswet moet worden gemoderniseerd. De vraag is alleen hoe ver de bevoegdheden moeten gaan, bijvoorbeeld bij het delen van gegevens met buitenlandse mogendheden, zonder dat die data eerst is geanalyseerd.

Digitale inbraken

De geheime dienst stelde omvangrijke digitale inbraken vast op strategische gebieden, zoals Europese multinationals en bij onderzoeksinstellingen in de sectoren energie, hightech en chemie. Ook de digitale spionage neemt verder toe. Steeds meer landen proberen over de grens digitaal geheime informatie te krijgen die zij kunnen gebruiken voor zowel politieke als economische doeleinden. Niet alleen bedrijven en instellingen zijn doelwit, maar ook personen. Vooral Rusland en China zijn actief op dit terrein.

Het is moeilijk in te schatten in hoeverre overheden zijn te vertrouwen als het gaat om de digitale bescherming van burgers, temeer omdat de uitvoering in handen is van mensen bij wie niets menselijks vreemd is.

In vergelijking met veel buitenlanden is onze overheid voorbeeldig (hoewel Nederland een van de aftapkampioenen ter wereld is). Het voorbeeld van China laat zien wat een digitaal sleepnet allemaal vermag. Volgens Human Rights Watch zijn diverse mensen opgepakt en naar ‘politieke opvoedingscentra’ gestuurd op basis van big data-analyse. En het is natuurlijk geen toeval dat het systematisch op grote schaal verzamelen en analyseren van data gebeurt onder inwoners van Xinjiang, een regio waar veel lastige Oeigoeren wonen, de islamitische minderheid in China.

Nederland is geen China, maar dat wil niet zeggen dat onze overheid altijd immuun is voor de verleidingen van de digitale controle.

Dit is het laatste deel van een korte serie over (de gevaren van) de digitale wereld en de bescherming van onze gegevens.