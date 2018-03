In een ijskoud Rome is het geen pretje

Standplaats

Greetje van der Veer

Italië is niet berekend op zwaar winters weer. Kerken zetten alle zeilen bij om hulp te bieden aan mensen die het slachtoffer van de kou zijn, zoals daklozen en vluchtelingen.

Dat was even schrikken. Kou en sneeuw in Rome. Nou moet gezegd worden dat het vorige week niet de eerste keer was dat Rome onder een laag sneeuw lag. Ik kan me jaren herinneren, al zijn het niet zoveel, dat er meer sneeuw over de Romeinse monumenten gevallen was dan in de afgelopen dagen.

Maar inderdaad, het levert wel mooie plaatjes op: Rome onder de sneeuw. Die beelden gingen dan ook de hele wereld over. Maar beelden van de sneeuw en de kou in het aardbevingsgebied waren niet te zien, ook niet in Italië zelf. Dat waren natuurlijk beelden die geen stemmen opleverden in deze verkiezingsperiode.

Echter, het zijn wel gebieden waar men in nog zeer voorlopige constructies leeft, die niet ingesteld zijn op de hevige koude van de afgelopen dagen. De ellende in dat gebied is nog lang niet voorbij, ondanks de vele beloftes.

Breakfast time

Rome was één dag van slag door de sneeuw, de dag daarop was het bijna allemaal weer weg, er lag zelfs geen natte troep meer. Maar wat wel bleef waren de consequenties, vooral voor de daklozen, want de koude bleef.

Deze winter heeft de methodistische kerk van Rome de stoute schoenen aangetrokken en het voorbeeld van diezelfde kerk in Milaan gevolgd. Breakfast time heet het initiatief. Op zondagochtend voor de kerkdienst trekt men eropuit, uitgerust met grote thermoskannen en draagtasjes met broodjes en fruit. Een klein groepje met herkenbare hesjes gaat om zeven uur bepakt en bezakt richting Piazza della Repubblica, in de buurt van het centrale station, waar tegen de zuilen van de gebouwen daklozen bescherming vinden tegen de wind en de ijzige koude. Als er eenmaal contact is gelegd, komen ook andere noden tevoorschijn, en dus worden ook zeep, zakdoekjes en andere hygiënische benodigdheden verstrekt.

De stad Pescara heeft dit jaar in de wintermaanden een plan opgesteld om de thuislozen ’s nachts een slaapplaats aan te bieden. Zo’n honderd personen maken daar gebruik van. Het merendeel is Italiaans, daarnaast zijn er Roemenen, Marokkanen, Albanezen, Nigerianen, Polen en mensen van andere nationaliteiten aanwezig. Vorig jaar ving de gemeente een aantal daklozen op in de twee koudste weken, nadat de Italiaanse spoorwegen hen het onmogelijk had gemaakt om op het station te overnachten.

Samen

Dit jaar, in de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen, hebben we als oecumenische groep onze solidariteit opnieuw daadwerkelijk kunnen uiten. Net zoals vorig jaar beladen met thermoskannen met warme dranken, draagtasjes met broodjes en een grote pan met soep, die laatste klaargemaakt door de Roemeense orthodoxe gemeenschap.

Voor het Centraal Station samen zingen, samen bidden, samen eten, samen praten.

In deze winterperiode wordt vaak een ander station genoemd, dat van Bardonecchia, een steenworp afstand van de Franse grens.

Daar proberen vluchtelingen en immigranten Frankrijk binnen te komen. Slechts veertien kilometer is de tocht van de ene kant naar de andere, niets in vergelijking met de duizenden kilometers die deze mensen al hebben afgelegd. Maar deze laatste kilometers in de winter zijn net zo gevaarlijk als de Middellandse Zee, levensgevaarlijk dus. Ze gaan op weg, niet wetende wat het betekent om in de winter hoog de bergen in te gaan op paden die van de officiële route afwijken, anders worden ze meteen onderschept en weer teruggestuurd.

Proberen

De Colle della Scala, die Bardonecchia van Briançon scheidt, kun je niet over op gymschoenen. Velen moeten worden geholpen vanwege bevriezingsverschijnselen, anderen geven het al eerder op. En toch, iedere keer opnieuw wordt de vrieskou getrotseerd, totdat het eindelijk lukt. Zes keer proberen, tien keer.

Geen uitzondering. Hier ook zijn onze kerken, samen met andere groepen, behulpzaam. Onderdak, warm eten en winterkleding zijn maar een paar voorbeelden van de aangeboden hulp, als het absoluut niet lukt om ze ervan te overtuigen om hun tocht op een ander moment, met een gunstiger klimaat, voort te zetten.

Italië, het land van de zon, is niet voorbereid op lange koude periodes.

De structuren laten meteen hun zwakke punten zien. Op bescheiden wijze proberen wij als kerken mensen te helpen die door de koude in de moeilijkheden komen.

Greetje van der Veer is in dienst van de Unie van Methodistische en Waldenzische Kerken in de regio’s Abruzzen en Marche (Italië).