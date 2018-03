We moeten mondiaal aan de slag om cyberbescherming te verbeteren

Pieter Anko de Vries

We lopen altijd achter internetcriminelen aan en we zijn daardoor vaak te laat.

Toch kunnen we als particulieren, softwarebedrijven en overheden heel wat doen om de bescherming te vergroten.

‘Naarmate we onze apparaten en levens verder verknopen met het mondiale informatienetwerk – of dat nu is via smartphones, sociale netwerken, liften of zelfrijdende auto’s – krijgen we meer te duchten van mensen die weten hoe de achterliggende technologie werkt en hoe ze die voor eigen voordeel en ten koste van de gewone man kunnen inzetten. Simpel gezegd: als alles met alles verbonden is, is iedereen kwetsbaar. De technologie die we als vanzelfsprekend in ons leven toelaten, vaak zonder die goed te onderzoeken of erover na te denken, kan ons nog duur komen te staan.’

Niet rooskleurig

Het is niet een rooskleurig toekomstbeeld dat Marc Goodman schetst in zijn boek Cybercrime en cyberwar. De expert op het gebied van misdaden via het internet en oud-medewerker van de FBI en Interpol laat zien dat we altijd achter de misdadigers aan hijgen. Zij maken steeds maar weer gebruik van de nieuwste technologieën terwijl wij als particulieren en overheidsinstellingen die ons moeten beschermen een grote kennisachterstand hebben.

Gemak, spionagemotieven en geldzucht zijn de leidende elementen in de gevaren die op ons loeren in de cyberwereld. Wij willen als burgers maximaal profijt hebben van diensten en apparaten zodat we zo weinig mogelijk zelf hoeven te doen. Het weggeven van persoonlijke gegevens hebben we daar graag voor over. Staten gebruiken de virtuele wereld mondiaal om geheimen van andere landen te achterhalen of terrorismebestrijding. Zwendelaars en criminelen zijn op zoek naar het grote geld.

Goodman geeft allerlei tips voor particulieren om hun gegevens niet te laten roven. Ze liggen voor de hand: computer steeds na gebruik uitschakelen, de Nigeriaan die vraagt om geld van je te bewaren wegklikken, een bank die om je pincode vraagt ook. Een lang wachtwoord met verschillende tekens en cijfers en steeds beschermingsprogramma’s updaten.

Uitdaging

De grote uitdaging ligt echter bij overheden, de wereldwijde leveranciers van software die door honderden miljoenen mensen wordt gebruikt en internationale organisaties.

Er moet nog heel wat gebeuren. Softwarebedrijven zouden hun gebreken niet moeten verzwijgen uit angst voor imagoschade maar juist direct naar buiten moeten komen als blijkt dat hackers het op sommige gebieden te makkelijk hebben. Ze moeten particuliere gebruikers en bedrijven niet handmatig herstelwerk laten uitvoeren maar hun software zo inrichten dat bekende deuren en ramen in ons digitale leven op slot zijn.

Verder moet ervoor worden gezorgd dat lekken of aanvallen geïsoleerd kunnen worden zonder dat er enorme gevolgen zijn. Goodman gebruikt het beeld van een hagedis die als hij wordt aangevallen zijn staart opoffert om te kunnen blijven overleven. Zo moeten ook de vitale onderdelen van digitale systemen bij een aanval kunnen blijven bestaan.

(Dit is het tweede deel van een korte serie over (de gevaren van) de digitale wereld en de bescherming van onze eigen gegevens).