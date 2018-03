Van suffragette naar #metoo

Standplaats

Bertjan van de Lagemaat

Shout, shout, up with your song! Met die woorden trokken ruim honderd jaar geleden de suffragettes, de vrouwen die streden voor vrouwenrechten in het algemeen en het vrouwenkiesrecht in het bijzonder, door de straten van Londen.

Het begon met vredige vrouwenmarsen vanaf Trafalgar Square, waar vrouwen in het paars gekleed zich verzamelden om naar toespraken te luisteren en hun spandoeken en banieren te tonen. Maar al snel werd de strijd grimmiger. De vrouwen die deelnamen aan de protesten werden in de media van die tijd afgeschilderd als onverantwoordelijke moeders die hun plaats niet kenden en afgebeeld als een soort moderne heksen. Hun strijd werd in de kranten belachelijk gemaakt. De vrouwen dienden op hun plek gezet te worden, dan zou het vast wel snel overwaaien.

Maar niets was minder waar. De houding van de politiek en de media maakten de suffragettes woest en alleen maar meer gedreven om door te zetten. De strijd verhardde zich.

Vrouwen vernielden panden van rijke zakenlieden. In musea werden schilderijen van conservatieve politici met messen bewerkt en leiders van de suffragette-beweging lokten arrestaties uit en gingen als politieke gevangenen in hongerstaking. De Engelse samenleving wist zich geen raad met deze oproer van de vrouwen.

Conservatieve orde

De opstand van de suffragettes ondermijnde de conservatieve orde waar men zo aan gehecht was. Een patstelling ontstond en het duurde tot het einde van de EersteWereldoorlog (1914-1918) tot die patstelling werd doorbroken. Het kiesrecht voor vrouwen kwam er, nu precies honderd jaar geleden. Tijdens de vier jaar dat de oorlog duurde, lieten de vrouwen in Engeland zien dat zij het land draaiende konden houden, terwijl de mannen aan het front in de loopgraven lagen. De goed georganiseerde suffragettes namen daarbij het voortouw en dat maakte dat zij nu wel serieus genomen werden.

Honderd jaar vrouwenkiesrecht na een zwaarbevochten strijd van de suffragettes. Daar wordt in Londen deze maanden uitgebreid bij stil gestaan met lezingen, herdenkingen en een grote tentoonstelling in de Museum of London. Een tentoonstelling over de geschiedenis, waar duidelijk wordt hoeveel er veranderd is in honderd jaar en hoeveel vrouwen van nu te danken hebben aan de strijd die honderd jaar geleden is gevoerd.

Maar wat mij opviel tijdens het bezoek aan de tentoonstelling is dat het verhaal van de suffragettes ook vandaag in het huidige Londen eigenlijk nog heel actueel is. Want de strijd is in vele opzichten helemaal nog niet gestreden. De tentoonstelling valt midden in de #metoo-discussie die hier nog groter is dan in Nederland. Iedere dag kun je weer lezen over belangrijke politici, tv-persoonlijkheden en mannelijke topmanagers die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, Er is bovendien veel te doen over grote salarisverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Bij de BBC bleken mannelijke presentatoren in sommige gevallen bijna twee keer zoveel te verdienen als hun vrouwelijke collega’s. Je zou het misschien niet verwachten, maar dit land dat nu al voor de tweede keer een vrouwelijke premier heeft, is in veel opzichten nog altijd verre van geëmancipeerd.

Old-boys network

De politiek en de media worden gedomineerd door een old-boys network van gentlemen, opgeleid aan vooraanstaande jongenskostscholen.

Maar gelukkig zie je langzaam maar zeker ook een kentering. Bekende actrices als Emma Watson en Keira Knightley roeren zich. Vrouwelijke politici laten hun stem horen en de vrouwelijke BBC-presentatoren pikken het niet langer. En een groot verschil met honderd jaar geleden is dat die stemmen nu veel serieuzer worden genomen. Zo is de strijd van de suffragettes niet voor niets geweest.

En ook in kerkelijk opzicht ligt er dit jaar een belangrijke mijlpaal in het verschiet. Honderd jaar na het vrouwenkiesrecht krijgt Londen dit voorjaar voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Ik zie ernaar uit.

Bertjan van de Lagemaat is predikant van de Nederlandse Kerk in Londen.

Meer over de suffragettes: www.museumoflondon.org.uk.