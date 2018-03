Rutte benadrukt zijn bekende Europese visie

De Haagse week

Henk van der Laan

Voor wie premier Mark Rutte een beetje volgt – en wie in Nederland doet dat na acht jaar niet? – sloeg gisteren niet stijl achterover. Zijn Europa-toespraak in het kort: de Europese Unie is belangrijk als vrijhandels-zone, als manier om samen dingen te regelen – zoals bij het migratiebeleid – omdat het ieder voor zich niet gaat lukken, om als blok samen sterker te staan tegenover de rest van de wereld en, o ja, ook wel een beetje als waardengemeenschap.

Maar dit alles hoeft volgens Rutte niet elke keer meer geld te kosten en het is ook niet nodig om allerlei macht over te dragen naar Brussel als de lidstaten dit ook best in gezamenlijk overleg kunnen. Met andere woorden: meer Europese Raad en minder Europese Commissie, meer Tusk en minder Juncker. En natuurlijk: afspraak is afspraak.

Zoals dat dit een bekend verhaal is in Nederland, zullen ook de meeste Europese regeringsleiders hier niet van opkijken. Rutte is na de Duitse bondskanselier Angela Merkel de langstzittende regeringsleider van alle 28 EU-lidstaten. In al die acht jaren is het Europese verhaal van Rutte niet radicaal veranderd. Iedereen heeft hem wel gehoord.

Buitenbeentje

Toch is Rutte een buitenbeentje, hij is een van de weinige liberale regeringsleiders aan tafel. De meesten zijn van conservatief dan wel christendemocratische huize of van sociaaldemocratische dan wel centrumlinkse snit – de twee partij-families waar het Europese project op drijft. Daar zit ook meer ideologische overtuiging over de noodzaak van een Europa. Voor liberalen zoals Rutte is Europese samenwerking goed als het nuttig is, niet als ideaal – en het moet niet te veel kosten.

Een pragmatische Eurogezindheid kun je de positie van Rutte noemen. Een positie waarmee hij ook weer niet te veel breekt met de Nederlandse traditie van handelsgerichte natie. Rutte heeft, en Nederland had, dan ook weinig op met de regelmatig terugkerende Frans-Duitse vergezichten. Nederland als klein land kon hieraan weinig tegengewicht bieden. Gelukkig was daar grote broer Verenigd Koninkrijk, die Europa ook altijd economisch pragmatisch bezag.

Die bondgenoot verlaat over een jaar de unie. En tegelijk doemt er met de Franse president Macron en de nieuwe coalitie in Duitsland weer een sterke Eurogezinde Frans-Duitse as op. Rutte is daarom al tijden door Europa aan het reizen om bondgenoten te zoeken in zijn verzet tegen de ever closing union.

Functie

Het is opvallend dat door de grotere rol van de EU in Nederland de minister-president een steeds belangrijkere functie heeft gekregen. Van slechts voorzitter van de ministerraad, is de premier nu het gezicht van Nederland binnen de Unie. Vroeger was Europa iets wat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken viel – het had zelfs een speciale staatssecretaris voor Europese Zaken. Die rol vervult de premier nu steeds meer, zeker sinds in het eerste kabinet-Rutte dit staatssecretariaat is geschrapt.

Het gevolg is dat de premier steeds meer in het buitenland is te vinden. En Rutte helemaal, nu hij druk op zoek is naar post-brexit-allianties. Met het risico dat hij het thuisfront uit het oog verliest en de eerst volgende binnenlandse politieke crisis niet meer op waarde schat. Of zoveel in Brussel verkeert dat hij op een dag daar blijft.