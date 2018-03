Onmisbaar boek over de Joden in Nederland, maar wel met voorbehoud

Recensie

Tamarah Benima

Sinds de middeleeuwen zijn er Joden in Nederland. Die geschiedenis kent vele gezichten, zo is te lezen in het standaardwerk Geschiedenis van de Joden in Nederland.

Na zijn verhuizing van Middelburg naar Amsterdam in 1642 stelde hij dagelijks op een vast uur zijn huis open zodat mensen het model konden bekijken.” Dit citaat gaat over Jacob Juda Leon Templo, een rabbijn van de Portugese Joden. Het model waarvan sprake is, is de Tempel in Jeruzalem. Je vraagt je af wie er kwam kijken. Kwamen er elke dag nieuwsgierigen? Werd het model gebruikt voor het onderwijs aan christelijke kinderen? Ontstonden er banden tussen joden en christenen door Leon Templo’s gastvrijheid?

Het kale feit, zoals geciteerd, is te vinden in Geschiedenis van de Joden in Nederland, maar mijn verdere nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd. Dat kan waarschijnlijk ook niet.

Bewerking

Geschiedenis van de Joden in Nederland is een heruitgave en grondige bewerking van een eerder boek onder dezelfde titel dat in 1995 uitkwam. Die eerdere uitgave stond onder redactie van de historici Ivo Schöffer, Hans Blom en Reina Fuks-Mansfeld. Schöffer en Fuks leven niet meer en Hans Blom heeft het voorzitterschap van Schöffer overgenomen.

Nieuw in de redactie zijn David Wertheim, Hetty Berg en Bart Wallet. Van deze drie timmert vooral Bart Wallet hard aan de weg om ooit hoogleraar Joodse geschiedenis te worden. Nieuw als schrijver is ook Irene Zwiep, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Opvallend is dat de historica Chaya Brasz niet mee heeft gewerkt aan de nieuwe uitgave. Ik kom daar op terug.

Het is zonder meer een krachtmeting om een verhaal te schrijven over het leven van de joodse gemeenschap in Nederland, dat zich over ruim zeven eeuwen uitstrekt.

Veel te vertellen

De eerste Joden doken in de Zuidelijke Nederlanden op in de dertiende eeuw. Tot op de dag van vandaag is er een joodse gemeenschap in wat nu België en Nederland zijn. Hoe pak je zoiets aan? Er is zó veel te vertellen. Van een paar individuen die komen en weer verdwijnen eeuwen geleden, tot een bloeiende etnisch-religieuze minderheid die erbij hoort, zoals in de achttiende, negentiende en de eerste helft van twintigste eeuw. Hoe schrijf je over hun bijdragen aan de joods-culturele wereld én de bijdrage aan Nederland?

Hoe breng je in relatief kort bestek de ramp in kaart die zich tijdens de bezettingstijd voltrok? En de marginaliteit erna? Hoe schets je het joodse leven zoals het na de oorlog weer vorm heeft gekregen? Zoals voor de hand lag zijn de zeven eeuwen opgeknipt in tijdvakken, met elk zijn specialist. De middeleeuwen (Ben Speet), tot 1639 (Daniël Swetchinski), tot 1750, demografie en economie (Jonathan Israel), Tot 1750, religieus, cultureel en sociaal leven (Yosef Kaplan), 1750–1814 (Irene Zwiep), 1814-1870 (Bart Wallet), 1870-1940 (Hans Blom, Joël Cahen), de oorlog, 1940-1945 (Peter Romijn), na de oorlog (Bart Wallet). De hoeveelheid informatie die in het oude en het nieuwe boek te vinden is, is overweldigend. Vooral bij het stuk over de naoorlogse tijd lijkt het alsof Wallet geen enkel initiatief, blad, organisatie (groot of klein), groep, persoon, ontwikkeling is vergeten.

Knap.

1796

Ik heb er lang over na moeten denken waarom ik het boek Geschiedenis van de Joden in Nederland niet onbekommerd in mijn hart sluit. De schrijvers hebben ieder voor zich hun sporen als historici meer dan verdiend. Het hoofdstuk van Irene Zwiep, bijvoorbeeld, is een intelligent stuk over het veranderde denken over de invloed van de moderniteit op de joden in Nederland. Vroeger werd er een enorm belang gehecht aan het jaartal 1796, toen joden in Nederland burgerrechten kregen. Ze behoorden niet langer tot ‘de Joodse Natie’, een juridisch gezien aparte etnisch groep, maar werden Nederlandse Joden, of anders gezegd, joodse Nederlanders.

Zwiep beschrijft dat er niet zozeer een ‘vóór 1796’ en ‘na 1796’ was. De invloed van de Verlichting en de Haskala (joodse versie van de Verlichting) begon eerder dan in 1796 en was niet uitsluitend een reactie op internationale ontwikkelingen.

Zwiep was altijd al mijn favoriete hoogleraar op dit gebied, zij kan bij mij per definitie niet stuk. Maar de andere schrijvers zijn niet minder gerenommeerd. Mijn ongemakkelijkheid met het boek is vierledig.

Arm

In eerste instantie geven de meeste bijdragen de indruk dat ze tamelijk compleet zijn, voor zover dat in een overzicht mogelijk is. Maar dat is niet zo. Wallet is wel degelijk veel personen vergeten. En je moet Jonathan Israel en Yosef Kaplan ontzettend goed lezen om je te realiseren dat de meeste Sefardische Joden (afkomstig uit Spanje en Portugal) en Asjkenazische Joden (afkomstig uit Noord-, Centraal- en Oost-Europa) arm tot straatarm waren.

Door Israel wordt uitvoerig geschreven over de economische positie en activiteiten, vooral van de Sefardiem. Je krijgt de indruk van een rijke gemeenschap; eigenlijk pas aan het eind van zijn hoofdstuk komen de armen in beeld. Yosef Kaplan schets de culturele en religieuze wereld van Sefardiem en Asjkenaziem in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw.

Eén zinnetje wijdt hij aan de armen.

Terwijl historica Tirtsah Levie-Bernfeld in haar dissertatie een veel breder uitzetting geeft. Eenzelfde soort incompleetheid zie je ook bij de behandeling van de joods-christelijke relaties in de na-oorlogse tijd.

Die klopt wel, maar dat inmiddels in veel kerkgemeenschappen de discussie over de relatie tot joden volstrekt gepolariseerd is, leer je niet uit dit boek. Het onderwerp hoeft maar ter sprake te komen of de stellingen blijken betrokken: vooral pro-Palestijns en anti-Israël. Zo is mij verteld door christenen die bij de joodschristelijke dialoog betrokken zijn.

Instituties

Een tweede euvel van het boek, is de focus op instituties. In de uitgave van 1995 werden veel meer mensen sprekend ten tonele gevoerd. Vooral wat de oorlog en de naoorlogse tijd betreft, kon je merken dat de schrijvers velen van de geschiedenismakende figuren persoonlijk hadden gekend. De toon was daardoor anders.

Een voorbeeld. Brasz begint het sub-onderwerp ‘Antisemitisme’ zo: „Er was in Nederland direct na de oorlog ongetwijfeld meer antisemitisme dan voorheen. De propaganda van de Duitsers had haar uitwerking niet gemist (…).” Wallet: „Politiek antisemitisme maakte geen kans in het Nederland van de wederopbouw: iedere weldenkende Nederlander sprak zich er expliciet tegen uit.

Sociaal antisemitisme was echter allerminst verdwenen.” Het klopt allebei, en toch maakte Brasz het allemaal in 1995 veel invoelbaarder dan de institutioneel kijkende Wallet ruim twintig jaar later.

Relativering

Dat brengt mij op mijn derde voorbehoud. De ‘grijsheid’ waar oud-NIOD-directeur Hans Blom voor pleit sinds zijn oratie in 1983 heeft zijn weerslag op het boek. Nederland moest niet meer In de ban van goed en fout zijn, niet alles was zo zwart-wit geweest zoals historicus Loe de Jong (1914-2005) de houding van Nederlanders tijdens de oorlog had gekenschetst.

De ongetwijfeld wetenschappelijk terechte relativering merk je in de nieuwe Geschiedenis van de Joden in Nederland. Bij Speet over de Jodenhaat in de middeleeuwen wordt het mij allemaal te apologetisch.

Mijn vierde bezwaar: een veel te rooskleurig beeld over de band tussen joden en de instituties. Er waren, zeker in de naoorlogse tijd, maar ook al ver voor de oorlog, veel minder joden lid van de kerkgenootschappen dan Wallet stelt. Er waren, en zijn, altijd zeer veel ‘verafstaanden’ geweest. Kortom, op Wallets intepretaties valt wel wat af te dingen. Alles bij elkaar mis ik vaak wat een en ander betekende voor de joden die het betrof, in alle eeuwen.

Desondanks moet u dit boek natuurlijk wel lezen. Maar probeer ook de uitgave uit 1995 op de kop te tikken. Want gedetailleerde kennis over hoe het de joodse medeburgers in dit land is vergaan en vergaat is geen overbodige luxe. Bijvoorbeeld als u in De Librije in Zwolle gaat eten, ooit een klooster, maar in de achttiende eeuw ook als synagoge gebruikt.

Geschiedenis van de Joden in Nederland, Redactie: Hans Blom, David Wertheim, Hetty Berg, Bart Wallet. Uitgeverij: Balans, Amsterdam, 590 bladzijden, 49,95 euro