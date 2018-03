Nieuwe pioniersplek in Almelo is wars van glitter en glamour

Koos van Noppen

Er komen steeds meer pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Onlangs opende er weer een zijn deuren, in Almelo. LINKT is de naam, en uitgewerkte toekomstplannen zijn er niet. ,,We zien wel wat God op ons pad brengt.

,,Van religiestress is hier gelukkig geen sprake”, zegt Catherinus Elsinga, missionair predikant in Almelo.

LINKT, de pioniersplek van drie plaatselijke protestantse gemeenten, is ingebed in het welzijnswerk, de huisartsenposten en de geestelijke verzorging van het ziekenhuis.

,,Als die hulpverleners in hun dagelijks werk mensen ontmoeten die behoefte hebben aan een goed gesprek, of aan een netwerk waarin ze persoonlijke aandacht krijgen, kunnen ze hen doorverwijzen.

Van een taboe heb ik niets gemerkt; er is juist veel openheid en bereidheid om mee te werken.”

Pleisterplaats

We staan in Het Pakhuis, een uit de kluiten gewassen huiskamer op de benedenverdieping van een pand in het centrum van de stad, op steenworp afstand van het station. Her en der zijn wat zitjes gecreëerd; er staat een bankstel en een grote stamtafel.

Het is allereerst een ‘pleisterplaats’ waar bezoekers kunnen binnenwaaien voor koffie, thee, broodjes, soep en een goed gesprek. Verder is het de thuisbasis van het stadspastoraat.

Je kunt er terecht voor gesprekken die net even verder gaan dat een borrelpraatje in de kroeg; ‘vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend’.

Bijeenkomsten

De derde poot van LINKT vormende zondagse bijeenkomsten, het gesprek rond de tafel, over God, de Bijbel en het dagelijks leven.

Elsinga: ,,We mobiliseren het maatschappelijk netwerk van de leden van drie wijkgemeenten. In het pastoraat ontmoeten ambtsdragers randkerkelijken die gebaat kunnen zijn bij een laagdrempelige ontmoetingsplek als LINKT. Gemeenteleden kunnen mensen die ze kennen uit hun straat of buurt, erop attenderen.”

Burgemeester Arjen Gerritsen (VVD) is te gast bij de kick-off. De bijnabuurman van LINKT, dat vrijwel naast het stadhuis ligt, omarmt het initiatief als een van vele organisaties die een bijdrage leveren aan het welzijn van de 73.000 inwoners van zijn stad. Ruim8procent van hen is werkloos.

,,Er zijn families waarin de derde generatie op rij geen werk heeft.

Opa, vader, zoon. Dan wordt armoede een cultuur. Je ervaart afstand, niet alleen tot de arbeidsmarkt, maar ook tot welvaart, liefde en gemeenschap.

In zulke situaties kan LINKT veel betekenen.”

Praatje

Bij een kop soep spreek ik Hans ter Braake. Hij blijkt de eigenaar van het pand en woont met zijn gezin op de eerste verdieping. ,,Sinds we het zes jaar geleden kochten hebben mijn vrouw Ingrid en ik vaak gesproken over onze wens om vanuit onze christelijke achtergrond iets te doen voor de stad. Vorig jaar hadden we net het plan opgevat om in de wijk hiertegenover te gaan folderen. We zouden de deuren opengooien voor iedereen die zin heeft in een bak koffie en een praatje. Precies op dat moment kwamen we via-via in contact met dominee Elsinga, die met een soortgelijk idee bezig was. We vonden elkaar snel in de opzet van LINKT.”

Ter Braake is eigenaar van een groothandel in gereedschappen. ,,En ik heb een passie voor mensen”, voegt hij er in één adem aan toe. ,,Ik heb niets met glitter and glamour.

Het is veel leuker om je in te zetten voor anderen. Ik coach bijvoorbeeld jonge ondernemers. Maar het liefst zet ik me in voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vind ik daarbij bijzonder inspirerend.

De Samaritaan is ergens onderweg, loopt tegen een probleem op en toont dat hij hart heeft voor zijn naaste. Hij verzorgt hem, brengthem naar de herberg, zorgt voor een goeie follow-up en trekt weer verder. Dat breng ik ook graag in praktijk.”

Naar binnen gericht

Hans en Ingrid ter Braake zijn lid van een gemeente van Vrije Baptisten in Wierden. ,,Het is daar niet anders dan in veel andere gemeenten: de kerk is nogal naar binnen gericht. Dat verwijt ik hen niet, het is gewoon zo. Het zijn ingesleten tradities en gewoonten.

Ik ben daar niet teleurgesteld over. Als je teleurgesteld bent in de kerk, ben je dat eigenlijk in jezelf.

Want de kerk, dat zijn we zelf, toch?

Diep in hun hart weten gemeenteleden wel dat het nooit de bedoeling van Jezus is geweest dat we alleen maar in onze eigen kringetjes ronddraaien.

Als ze van zo’n initiatief als LINKT horen, zijn ze enthousiast en doen we niet tevergeefs een beroep op hen om een handje uit te steken.”

Geen concrete voorstellingen

Wat moet LINKT worden? ,,Daar maak ik me geen concrete voorstellingen bij”, zegt Ter Braake. ,,Overdag, in mijn business, moet ik me bezighouden met toekomstplannen en prognoses; dat is ook je verantwoordelijkheid voor je personeel. Maar bij LINKT doe ik dat principieel niet.

Hier hoef ik alleen maar te bidden.

We zien wel wat God op ons pad brengt. Hij zal voorzien. We houden onze hand op en zien wel hoe die gevuld wordt. Als LINKT in het komend jaar voor één persoon van grote betekenis blijkt te zijn, is het niet voor niets geweest.”

Met pretoogjes: ,,En als er honderd man komen, prachtig. Ook goed.”