Muur van Mussert, deel twee

Afgelopen dinsdag was het 85 jaar geleden dat de Rijksdag, het parlementsgebouw in Berlijn, in de fik ging. Adolf Hitler c.s. wezen onmiddellijk de grotendeels blinde, zweverige Nederlandse communist Marinus van der Lubbe aan als brandstichter. Zijn ‘terroristische’ daad bewees volgens hen dat de democratie moest wijken om de veiligheid van de Duitse burgers te kunnen waarborgen. Van der Lubbe werd ter dood veroordeeld. In 2007 is hij weliswaar door Duitsland gerehabiliteerd, maar dat is een onbeduidende voetnoot in de geschiedenis. Kernpunt is dat zijn vermeende brandstichting voor de nazi’s fungeerde als alibi om de weg te plaveien naar uiteindelijk de concentratiekampen en de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde met stilzwijgende instemming van het politieke midden, dat ronddoolde en geen strategie had. In de praktijk zou het met Hitler en zijn kornuiten wel meevallen, zo hield het zichzelf voor de gek.

In ons land was het niet veel anders. De onthoofding van Van der Lubbe, eerste Nederlandse nazi-slachtoffer, deed geen bellen rinkelen. De kabinetten-Colijn keken weg van ‘het vuur en de furie’ van de nazi’s. Haalden alles uit de kast om zoveel mogelijk opgejaagde Duitse Joden te weren. Over die duistere periode wordt maar weinig gesproken. Ook op 4 mei. De Armeense genocide krijgt meer aandacht. Het is een algemene trend. De staf breken over mensenrechtenschendingen in het buitenland. Over het toenemend geweld in eigen land tegen moskeeën kan er echter geen Kamerdebat van af. Oorverdovend stilzwijgen over de mishandeling vorige week van een veertienjarig meisje in Emmeloord omdat ze een hoofddoek droeg.

Nederland staat niet op zichzelf. De Amerikaanse president Trump laat het zich gewillig aanleunen dat hij een held is voor alles wat bruin en racistisch is in zijn land. Met de huidige opvattingen in Polen over rechtsstaat en democratie zou het land niet zijn toegelaten tot de EU. De Hongaarse christendemocratische premier Orbán ziet het als een levensopdracht om de onafhankelijke pers en rechterlijke macht te knevelen. Desondanks mogen zijn partijpolitieke geestverwanten volwaardig lid zijn van de christendemocratische fractie in het Europese Parlement.

Rusland

Terug naar eigen land. De leider van de tweede partij, altijd de mond vol over de Tweede Kamer als nepparlement, laat zich in het Russische parlement – de Doema, een verlengstuk van president Poetin – uitbundig fêteren. Baudet, favoriet in de peilingen, is met een soortgelijk sop overgoten. En dan Rutte, Buma, Pechtold en Segers. Ze vonden serieus dat de voor de Russen tot en met chantabele Halbe Zijlstra rustig minister van Buitenlandse Zaken kon blijven. Politieke onnozelheid of partijpolitieke verblinding? Tja, wat is erger?

Er was een tijd dat het politieke midden de personificatie was van waarden en normen. Momenteel voeren nationalisme en identiteit de boventoon. Dat gaat gepaard met het weglaten of mitigeren van de donkere perioden uit onze geschiedenis. In plaats van ethische noties een (opgetutte) traditie. Lichtpunt: minister Van Engelshoven (D66) laat zich er niet door bedwelmen. Toeval of niet, op dezelfde dinsdag 85 jaar na de Rijksdagbrand besloot zij dat de (NSB-) Muur van Mussert, waar ik vorige week over schreef, niet gesloopt mag worden maar de status krijgt van rijksmonument. Haar argumentatie was 24 karaats. ‘We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren. De Muur is een overblijfsel van een tijdperk waarmee aan de volgende generaties het verhaal van de oorlogsjaren verteld kan worden.’ Precies. Niet weglakken, maar het monster in de bek kijken. Dé manier om onheil in onze tijd te herkennen.

