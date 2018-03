Indringende studie over de persoon van de Heilige Geest

Recensie

Wessel ten Boom

Wie of wat is de Heilige Geest? Als we in de Bijbel over Hem lezen, menen we onmiddellijk te begrijpen wie bedoeld is. Maar verdiepen we ons meer in Hem, dan nemen de vragen toe. Want hoe zelfstandig is de Geest eigenlijk naast God de Vader en Jezus de Zoon?

Andries Zoutendijk en Willem Maarten Dekker zijn beide predikant in de behoudende vleugel van de Protestantse Kerk in Nederland. Hun studie De Geest onderscheiden wil een poging zijn in het denken over de Heilige Geest verder te komen dan de meestal onuitgesproken opvatting binnen de gemeente, maar ook onder theologen, dat de Geest niets anders is dan de kracht die van God uitgaat, zoals stralen uitgaan van de zon.

Wie spreekt in of met de kracht van de Heilige Geest spreekt dan vol goddelijk vuur, en uiteraard denken we daarbij aan het verhaal van de uitstorting van de Geest met Pinksteren.

Maar als Jezus vóór zijn gang naar het kruis aan zijn leerlingen belooft de Vader om ,,een andere Trooster” te vragen ,,om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid” (Johannes 14:16), is er dan niet veel meer sprake van een eigen persoon dan van louter een bundel goddelijke energie?

Eigen activiteit

Paulus kan zeggen dat de Geest het voor ons in al onze zwakten opneemt ,,met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8:26).

Ook dat wijst op een eigen activiteit, vanuit een eigen wil, een eigen verantwoordelijkheid en gezag, kortom: op het Geest-zijn als een vorm van een zelfstandig persoonzijn, naast de Vader en de Zoon. In Handelingen 13 treedt de Heilige Geest zelfs verrassend op als Hij de gemeente persoonlijk toespreekt en instructies geeft en Barnabas en Saulus uitzendt. Zien we in de Geest misschien Jezus na de opstanding nog een keer? Doet Hij hetzelfde werk nog eens, maar dan ‘in de geest’?

Op twee manieren wordt deze vraag naar de zelfstandigheid en het persoon-zijn van de Geest onderzocht.

Verslag

Eerst wordt uitgebreid en met kennis van zaken verslag gedaan van het spreken over de Geest in Bijbel en kerkgeschiedenis. Met name in het Nieuwe Testament zien we hoe de Geest, de ‘adem van God’ geheten in het Oude Testament, meer kleur en eigen gestalte krijgt. Met dat we door Jezus’ optreden als het ware deelgenoot worden van de geschiedenis, van het ‘gesprek’ tussen Vader en Zoon, komt ook de Geest er zelfstandig bij, bijvoorbeeld in de gestalte van een duif, of als de Trooster die optreedt als een advocaat aan onze kant.

We zien dan hoe er in het christelijke denken over God vanaf het begin een spanning is geweest tussen de enige God en de drie onderscheiden personen met elk hun eigen werk, waarin toch steeds de ene God handelt en spreekt.

Natuurlijk krijgen in dit boek die theologen extra aandacht, die in het bijzonder door de thematiek van de zelfstandigheid van de Geest zijn geboeid. Zo de Griekse kerkvader Basilius, die zelfs spreekt over de vergoddelijking van de mens door de Geest, of de bekende Oepke Noordmans, die over de Geest spreekt als ,,God in zijn laatste en voor ons beslissende hoedanigheid”.

Na Jezus kwam de Geest – méér dan Jezus nog om in zijn eigen werk ons door de tijden heen te leiden, lijkt Noordmans te stellen. Mooi zijn de waarnemingen rond de Duitse twintigste-eeuwse theoloog Wolfhart Pannenberg, hoe Vader, Zoon en Heilige Geest door en aan elkaar pas echt persoon en dus zichzelf lijken te worden; haast alsof God vanbinnen groeit in zijn werk aan ons mensen.

Bij ons

Maar hoe verschillend ook al deze theologen zijn, de auteurs zijn duidelijk geboeid door het wonder dat God zelf in zijn Geest nog eens op een eigen wijze bij ons is. Met als gevolg dat God zo juist een ‘Tegenover’ voor ons blijft, zonder dat Hij ooit met ons aan de haal gaat. De noodlottige gedachte dat God ons met het geloof zou willen overweldigen zodat wie gelooft zijn persoonlijkheid moet verliezen, wordt hiermee krachtig bestreden. Juist de Geest maakt ons tot een eigen mens.

In het laatste hoofdstuk worden forse dogmatische lijnen getrokken als de Geest wordt opgevoerd als Degene die zelfs Vader en Zoon op Golgotha samenhoudt. Het is de Geest met andere woorden die ervoor heeft gezorgd dat God niet aan Zichzelf ten onder is gegaan. Of Vader en Zoon op hun beurt hier niet te veel aan de Geest worden onderworpen, en of hier niet te veel vanuit de nood en armoe van God wordt gedacht in plaats vanuit zijn overvloed en rijkdom, kun je je afvragen. Maar wie de Geest als derde persoon serieus neemt, zoals deze indringende studie doet, kan ook dergelijke gedachten niet uit de weg gaan.

De Geest onderscheiden. Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk. Uitgeverij Boekencentrum. 24,99 euro