Een rood Colosseum, maar dan in 2018

Martin Janssen

Paus Franciscus ontving afgelopen zaterdag twee slachtoffers van christenvervolging. Eisham (17), de dochter van de Pakistaanse christen Asia Bibi, en de Nigeriaanse Rebecca Bitrus die door Boko Haram werd ontvoerd.

Een innige omhelzing en een gezamelijk gebed. Dat vond er zaterdag plaats in het Vaticaan. De paus noemde hen ,,martelaren” en voorbeelden voor andere christenen. Beide vrouwen waren in Rome vanwege een bijeenkomst van stichting Kerk in Nood.

Die wilde met een congres wereldwijd de aandacht vragen voor christenvervolging – en daarom kleurde ’s avonds het beroemde Colosseum in Rome rood.

Veertig minuten

Oorspronkelijk stond er maar een kwartier ingepland voor de ontmoeting met de paus, maar dat werd veertig minuten, meldt Radio Vaticaan. Tijdens de privé-audiëntie sprak Eisham het Onze Vader uit in het Urdu en Rebecca bad in het Nigeriaanse Hausa-dialect. Eisham vertelde na afloop op een persconferentie dat ze op 17 februari nog haar moeder had bezocht en gezegd had dat ze paus Franciscus ging ontmoeten.

,,Wanneer je hem ziet, geef hem dan een kus van mij”, had haar moeder gezegd. En zo gebeurde het.

Waarna de paus dat met een omarming beantwoordde.

Rebecca Bitrus getuigde hoe ze haar geloof niet verloor, ondanks wat Boko Haram haar heeft aangedaan. Ze werd gemarteld, verkracht, raakte zwanger en kreeg een zoon. Met hulp van de kerk heeft ze haar daders leren vergeven.

Horrorverhaal

Dat blasfemie in een land als Pakistan nog altijd actueel is blijkt uit wat de christen Patras Masih (17) overkwam. Het leest als een horrorverhaal.

In Lahore leven minstens een half miljoen christenen en de familie van Masih woont in de noordelijke wijk Shahdara. Alles begon vrij onschuldig, op 16 januari j.l., toen Patras Masih iets op Facebook plaatste dat pas een maand later (op 19 februari) de aandacht trok. Mohammed Awais, die volgens India Today een lokale islamitische geestelijke was, oordeelde dat de tekst van Masih blasfemisch was.

De British Pakistani Christian Association liet weten dat Patras Masih deze tekst niet zelf op Facebook had gezet. Dit mocht echter niet baten: op 20 februari verzamelde zich een woedende menigte van drieduizend moslims voor het huis van Masih’s familie en eiste dat hij onthoofd zou worden. De politie was de situatie al spoedig niet langer meester. Nadat de autoriteiten waarschuwden dat een aantal personen in de menigte benzinebommen had meegebracht om de huizen van christenen in brand te steken sloegen zo’n achthonderd christelijke families op de vlucht.

Er was over Patras Masih uitsluitend een gerucht verspreid wat in Pakistan je doodvonnis kan betekenen.

Volksgericht

Ook bisschop Emmanuel van de protestantse Betaniakerk in Shahdara haalde zich de woede van moslims op de hals. Toen duidelijk werd dat de situatie volkomen uit de hand liep, zorgde de bisschop ervoor dat de familie van Masih op een geheime locatie werd ondergebracht.

Vervolgens bracht hij persoonlijk de van blasfemie beschuldigde Patras Masih naar het politiebureau om een volksgericht te voorkomen. Dit was de enige manier om zijn leven te redden. Dit laatste werd de bisschop echter kwalijk genomen. Hij is zijn leven nu ook niet meer zeker.

Een delegatie van islamitische clerici heeft inmiddels een bezoek aan Shahdara gebracht om te bemiddelen in het conflict. Het resultaat van hun bemiddelingpoging – die door de lokale christenen werd geaccepteerd – was tekenend voor hun rechtenloze situatie. Hussain Muhammadi, die de delegatie leidde, bepaalde dat ‘Patras Masih gedood diende te worden wegens ongeloof (kufr) maar de rest van de christelijke gemeenschap diende men met rust te laten’.

Hiermee velde hij al een oordeel over Patras Masih voordat diens zaak door een rechtbank was behandeld.

Verzoeningssessies

De islamitische clerici en enkele christelijke leiders gaven een gezamenlijke persconferentie. De gevluchte christenen mochten terugkeren maar op voorwaarde ‘dat ze hun respect betoonden voor de religie van moslims en hun heilige plaatsen en feesten’. De christelijke leiders moesten dit aan geloofsgenoten onderwijzen. Het deed sterk denken aan de beruchte ‘verzoeningssessies’ die altijd in Egypte worden gehouden. De christelijke slachtoffers van geweld worden veranderd in daders die in de beklaagdenbank terechtkomen en die beterschap dienen te beloven. De werkelijke daders gaan vervolgens altijd vrijuit.

Het verschil tussen Pakistan en Egypte is echter dat in dit laatste land moslims en niet-moslims volgens de grondwet althans gelijke rechten hebben. Een pretentie die Pakistan niet eens ophoudt. Van de psychologische schade die dit alles de jonge Patras Masih berokkent kan men zich nauwelijks een voorstelling maken. Als hij het al overleeft is hij voor de rest van zijn leven getekend.