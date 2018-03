Donderslag op een katheder

Tamarah Benima

Een beetje pissige Mark Rutte. My, my, zeggen ze in de Angelsaksische landen. Waar hebben we dat eerder gezien? In ons parlement. En tegenover journalisten. Niet, voor zover ik weet, in de buitenkamers van de EU, maar misschien wel eens in haar binnenkamers. Maar nu dan toch, bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn. Vlak naast het Deutsch Museum, het nieuwe Berliner Schloss, waarvoor het Oost-Duitse parlementsgebouw helaas moest wijken, het Museum Insel, de Berliner Dom en Alexanderplatz. Genoeg historie om Rutte eraan te herinneren waar die oorspronkelijke Kolen- en Staalgemeenschap, de latere Europese Gemeenschap van zes landen, voor bedoeld was: stabiliteit en vrede. Nooit meer Fransen en Duitsers die elkaar in de haren zouden vliegen, met miljoenen doden tot gevolg.

Bertelsmann is een uitgever, met onder meer het televisieconglomeraat RTL in zijn bedrijvenpakket. Oud-directeur Reinhard Mohn (1921) vocht in Afrika, werd gevangen genomen door de Amerikanen, en vergaarde na terugkeer in Duitsland met Bertelsmann een fortuin van naar schatting 2,5 miljard euro. De Stichting doet goed werk. Maar ik denk vaak: zouden die 2,5 miljard er ook zijn gekomen als je je werknemers meer had betaald? Een gedachte waar je niks aan hebt.

In de rede van Rutte ging het heel veel over geld, direct en indirect. Hij was ook erg Nederlands: „Geen woorden maar daden” (Echt! Letterlijk vertaald), „Brussel staat ten dienste van de staten en niet andersom”, en: „Een afspraak is een afspraak” (a deal is a deal). Ziehier de drie principes waarvoor Rutte pleit. De ferme vuist van de lange man van het kleine landje met een donderslag op het ongetwijfeld stevige Bertelsmann-katheder. Zodat ze het in Brussel goed konden horen. ‘Geen woorden maar daden.’ De schrik dat de PVV in Rotterdam aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet, boezemt Rutte kennelijk zo’n angst in dat hij er helemaal in Berlijn campagne tegen voert. En ook nog een beetje pissig. Ik sta versteld. En Juncker, als hij niet beneveld is, misschien ook. Het zou zomaar kunnen.