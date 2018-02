Zoeken naar de nieuwe Halbe Zijlstra

De Haagse week

Het is inmiddels anderhalve week geleden dat Halbe Zijlstra opstapte en nog steeds is er geen enkele aanwijzing wie zijn opvolger als minister van Buitenlandse Zaken wordt. Premier Rutte (VVD) staat er om bekend dat hij graag partijgenoten in zijn kabinet wil die hij goed kent en vertrouwt en van wie hij denkt dat diegene een goed politiek gevoel heeft om een lastige Tweede Kamer aan te kunnen.

Rutte zal niet snel iemand van buiten zonder politieke ervaring maar wel met inhoudelijke vakkennis halen, zoals het CDA wel deed met Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en D66 met Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel). Daarom is het maar de vraag of Renée Jones-Bos, de ambassadeur in Moskou wier naam even rondzong als mogelijke opvolger, door Rutte gevraagd zou zijn. Overigens zongen de berichten dat zij niet beschikbaar was even snel rond.

Ideaal zijn eigenlijk politici die als Kamerlid lang buitenlandwoordvoerder zijn geweest en hierdoor zowel een groot internationaal netwerk hebben als goede politieke voelsprieten. De VVD heeft zo’n kandidaat: Kamerlid Han ten Broeke. Maar die meldde om medische redenen niet beschikbaar te zijn.

Een andere VVD-politicus met een groot internationaal netwerk is Europarlementariër Hans van Baalen, voorheen buitenlandwoordvoerder van de VVD-Kamerfractie. Nadat Rutte vorige week zei dat de nieuwe man of vrouw onder meer ‘een klein ego’ moet hebben, lijkt de kleurrijke Van Baalen geen grote kans te hebben.

Niet opportuun

Eigenlijk was Jeanine Hennis voorbestemd voor Buitenlandse Zaken. Maar na haar aftreden in september als defensieminister na een kritisch rapport over een dodelijk mortierongeluk in Mali, wordt het niet opportuun geacht om haar zo snel weer op een mooie kabinetspost te benoemen.

En dan was er de suggestie dat Rutte een oudgediende uit het vorige kabinet zou vragen. Van Edith Schippers en Stef Blok is hij 100 procent zeker dat ze geen brokken maken in het buitenland, op het departement en in de Kamer. Maar beiden verlieten bewust de politiek. Donderdag benadrukte Schippers dat haar gezin nu voorrang had.

Reshuffle

De gekste speculatie is een reshuffle. Kaag, die nu even waarneemt op BuZa, zou als voormalig VN-diplomaat met een grote staat van dienst een uitgelezen kandidaat zijn. Zij is alleen van D66. Dan zou de VVD moeten ruilen en iemand voor Kaags huidige post moeten vinden.

Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Politiek gaat om belangen en het is niet in het belang van de VVD om een belangrijke post als Buitenlandse Zaken te verliezen. De liberalen kunnen zich niet profileren met Ontwikkelingssamenwerking en bovendien zouden dan drie van de zes VVD-ministers een minister zonder portefeuille zijn.

Rutte zoekt dus een VVD’er met ruime politieke en bestuurlijke ervaring die hij goed kent en het liefst enige kennis van internationale betrekkingen heeft. En o ja: er mogen dit keer geen lijken uit de kast komen. Nu de ene na de andere voor de hand liggende kandidaat afvalt, kan Ruttes zoektocht naar ‘de nieuwe Halbe’ nog wel even duren. De kans dat hij uiteindelijk bij een verrassende keuze voor een oudgediende uitkomt lijkt groot.